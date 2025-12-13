TRES LESIONADOS UNO DE ELLOS GRAVE DEJA COMO RESULTADO CHOQUE DE VEHÍCULO CONTRA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO

Según lo informado por carabineros, durante la madrugada de este de este sábado 13 de diciembre, Carabineros de la 1a Comisaría concurrieron a calle José Nogueira, altura del 1300 por un fuerte accidente de tránsito, una vez en el lugar se da cuenta de la magnitud del siniestro, donde el vehículo impactó un poste de alumbrado público, dejando como resultado tres lesionados, el conductor y una de las acompañantes con lesiones leves, mientras que una tercera pasajera con lesiones de carácter grave, la cual fue trasladada al Hospital Regional.

Se hace presente además que el conductor, un hombre de 20 años se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que fue detenido y trasladado a la unidad policial.





