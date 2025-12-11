EDF POWER SOLUTIONS DETIENE PROYECTO ENERGÍA VERDE AUSTRAL Y CONCENTRARÁ ESFUERZOS EN PUNTA DELGADA

​EDF power solutions informa que ha decidido detener el proyecto Energía Verde Austral, ubicado en Cabo Negro, uno de los dos proyectos de hidrógeno verde que estaba desarrollando en Magallanes, para concentrarse en el proyecto Punta Delgada, ubicado en la comuna de San Gregorio.



Esta decisión responde a una revisión estratégica global del Grupo EDF en el marco de la reciente integración de sus dos filiales y las nuevas prioridades del Grupo, y considera la situación actual del mercado internacional del hidrógeno verde, el cual ha evolucionado más lento de lo previsto. En este contexto, se revisaron los cronogramas y requerimientos de recursos de ambos proyectos, y se decidió continuar sólo con Punta Delgada, cuyo perfil y etapa de desarrollo se ajusta de mejor manera a la realidad de la industria, tanto a nivel global como local.





