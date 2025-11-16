“TODO CHILENO O EXTRANJERO QUE LLEGUE ANTES DE LAS 18 HRS A SU LOCAL DE VOTACIÓN DEBE SER RECIBIDO”: SEREMI ANDRO MIMICA GUERERO REFUERZA REGLAS DEL PROCESO ELECTORAL

​El Seremi de Gobierno en Magallanes, Andro Mimica Guerrero, entregó un balance del desarrollo de la jornada electoral y reiteró las orientaciones para quienes aún no concurren a votar en esta elección parlamentaria y presidencial de carácter obligatorio.



Mimica señaló que desde temprano han estado monitoreando los distintos puntos de votación: “hemos recorrido casi todos los establecimientos en la comuna de Punta Arenas, acabo de ejercer mi derecho a voto, está expedito, yo voto en la Escuela Portugal, existieron algunas filas, ha bajado a esta hora la concurrencia”, describió.



El Seremi destacó la relevancia de la jornada afirmando que “es un día democrático importantísimo, vamos a tener la posibilidad de elegir a nuestros próximos parlamentarias y la elección presidencial, con voto de carácter obligatorio”. En esa línea, llamó a los ciudadanos a revisar su local de votación debido a los ajustes realizados por el Servel en materia de geolocalización.



También fue enfático al recordar la regla sobre el horario límite para votar: “hay que ser muy claro y preciso, todo chileno o extranjero que lleguen hasta su local de votación antes de las 18 hrs, la mesa tiene que esperar que voten”. Sin embargo, aclaró que “el que llegue después de las 18 hrs claramente ya está después del plazo”.



Sobre el comportamiento del flujo de electores, indicó que “podría ser muy puntual, no debería ser la tónica en la región ni en la gran mayoría de las mesas, la normalidad en la región es que hay menos filas y ya bajó la concurrencia, entre las 10 y 13 hrs fue el peak”.



En cuanto al balance entregado por las instituciones, Mimica detalló que, según el último informe policial, “823 se han excusado de forma presencial en los distintos retenes en la región”, mientras que “5 personas que han estado detenidas y 15 personas más por órdenes vigentes, el resto se ha llevado con absoluta normalidad”.



La autoridad reiteró el llamado a participar y a verificar a tiempo los datos electorales, en una jornada que —según señaló— sigue desarrollándose sin mayores contratiempos en la región de Magallanes.

