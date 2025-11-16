Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

16 de noviembre de 2025

“TODO CHILENO O EXTRANJERO QUE LLEGUE ANTES DE LAS 18 HRS A SU LOCAL DE VOTACIÓN DEBE SER RECIBIDO”: SEREMI ANDRO MIMICA GUERERO REFUERZA REGLAS DEL PROCESO ELECTORAL

Magallanes decide, Polar Comunicaciones informa.

andromimica

​El Seremi de Gobierno en Magallanes, Andro Mimica Guerrero, entregó un balance del desarrollo de la jornada electoral y reiteró las orientaciones para quienes aún no concurren a votar en esta elección parlamentaria y presidencial de carácter obligatorio.

Mimica señaló que desde temprano han estado monitoreando los distintos puntos de votación: “hemos recorrido casi todos los establecimientos en la comuna de Punta Arenas, acabo de ejercer mi derecho a voto, está expedito, yo voto en la Escuela Portugal, existieron algunas filas, ha bajado a esta hora la concurrencia”, describió.

El Seremi destacó la relevancia de la jornada afirmando que “es un día democrático importantísimo, vamos a tener la posibilidad de elegir a nuestros próximos parlamentarias y la elección presidencial, con voto de carácter obligatorio”. En esa línea, llamó a los ciudadanos a revisar su local de votación debido a los ajustes realizados por el Servel en materia de geolocalización.

También fue enfático al recordar la regla sobre el horario límite para votar: “hay que ser muy claro y preciso, todo chileno o extranjero que lleguen hasta su local de votación antes de las 18 hrs, la mesa tiene que esperar que voten”. Sin embargo, aclaró que “el que llegue después de las 18 hrs claramente ya está después del plazo”.

Sobre el comportamiento del flujo de electores, indicó que “podría ser muy puntual, no debería ser la tónica en la región ni en la gran mayoría de las mesas, la normalidad en la región es que hay menos filas y ya bajó la concurrencia, entre las 10 y 13 hrs fue el peak”.

En cuanto al balance entregado por las instituciones, Mimica detalló que, según el último informe policial, “823 se han excusado de forma presencial en los distintos retenes en la región”, mientras que “5 personas que han estado detenidas y 15 personas más por órdenes vigentes, el resto se ha llevado con absoluta normalidad”.

La autoridad reiteró el llamado a participar y a verificar a tiempo los datos electorales, en una jornada que —según señaló— sigue desarrollándose sin mayores contratiempos en la región de Magallanes.

GABRIEL-BORIC-5-532x302

CANDIDATOS, AC A PARDOW Y RECLAMOS REGIONALES: LAS CLAVES DEL DISCURSO DEL BORIC DESDE SU LOCAL DE VOTACIÓN EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

“TODO CHILENO O EXTRANJERO QUE LLEGUE ANTES DE LAS 18 HRS A SU LOCAL DE VOTACIÓN DEBE SER RECIBIDO”: SEREMI ANDRO MIMICA GUERERO REFUERZA REGLAS DEL PROCESO ELECTORAL

Leer Más

Magallanes decide, Polar Comunicaciones informa.

Magallanes decide, Polar Comunicaciones informa.

andromimica
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2025-11-16 at 17

“TODO SE HA DESARROLLADO CON TRANQUILIDAD”: DELEGADO GUILLERMO RUIZ ENTREGA BALANCE MATINAL DE LAS ELECCIONES EN LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
WhatsApp Image 2025-11-16 at 17

“TODO SE HA DESARROLLADO CON TRANQUILIDAD”: DELEGADO GUILLERMO RUIZ ENTREGA BALANCE MATINAL DE LAS ELECCIONES EN LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
claudio

ALCALDE CLAUDIO RADONICH EXPRESÓ QUE EL PROCESO SE HA DESARROLLADO NORMAL DESDE LAS PRIMERAS HORAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
patinaje

ESCUELA DE PATINAJE TRAVELLING SKATE AUSTRAL HIZO UN BALANCE POSITIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL OPEN INTERNACIONAL DE PUERTO NATALES