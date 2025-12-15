EL PLAN DE ATERRIZAJE DE KAST EN LA MONEDA Y LAS MEDIDAS CONCRETAS PARA LOS PRIMEROS 90 DÍAS

“Gobierno de emergencia”.​ Esta semana el Presidente electo recibirá en su nueva sede de calle La Gloria –“La Moneda Chica”-, un documento con medidas para los primeros 90 días de mandato, las cuales ya han sido socializadas reservadamente con referentes y dirigentes de la derecha y otros partidos aliados.

La cifra de 90 días se eligió en contraste con el anuncio tradicional de compromisos en “los primeros 100 días”, aplicado por Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Gabriel Boric, a su vez, optó por retrasar esa tarea hasta el fin del primer proceso constituyente, que en la práctica era su programa, pero con la derrota perdió el control de la agenda.

La idea de Kast es empezar a dar a conocer medidas, además de hacer gestos simbólicos, desde este lunes hasta que asuma el cargo el 11 de marzo, para dar señales a la ciudadanía y a los mercados.

Se incluyen proyectos de Ley, además de cambios reglamentarios y administrativos que puede realizar el Ejecutivo sin pasar por el Congreso. No contempla grandes reformas, sino proyectos acotados de tramitación corta.

También está contemplado ultimar un acuerdo de gobierno con los partidos que lo apoyaron y mostrar los equipos programáticos, para que desde Amarillos a Libertarios se ordenen detrás de una carta de navegación de emergencia.

La decisión se basa no solo en la necesidad de hacer notar rápido la nueva mano, sino también en que la luna de miel de los gobiernos es cada vez más corta, y el mayor poder de un presidente es en el período mencionado.

El economista Bernardo Fontaine se encargó de recopilar propuestas que puedan ser aplicadas de inmediato, a partir de los programas del Partido Republicano, de Chile Vamos y el Partido Nacional Libertario.

El propósito, afirman, es dar a los mercados y a la ciudadanía una señal de acción acorde al concepto del “gobierno de emergencia” anunciado en la campaña.

Control de expectativas. En el entorno de Kast están conscientes de que en la campaña alimentaron altas expectativas -no se llega al gobierno sin exagerar en las promesas- y que se requiere aterrizarlas. Por lo mismo, las medidas de los 90 días, aunque acotadas, buscan dar una muestra de gestión y alivio concreto en respuesta a las demandas más urgentes de las personas.

En la campaña quedó pendiente cómo se concretara el recorte de US$ 6.000 millones en el gasto público, sin afectar programas sociales. Los economistas están divididos sobre su viabilidad.

Kast y sus asesores han intentado bajar las expectativas respecto a los asuntos complejos señalando que son tareas de largo plazo.

En el equipo del mandatario electo también señalan que se espera que los primeros meses sean difíciles tanto por las dificultades propias de la instalación, como por los problemas estructurales heredados.

“La ideas es que las personas sientan de inmediato un cambio de mano, un gobierno que toma el control y que empieza desde el primer día a actuar en la emergencia en seguridad, migración, economía y ciertos temas sociales”, señala Bernardo Fontaine.

Las medidas. En el entorno de Kast se mencionan varias iniciativas:

Un nuevo manejo de las cárceles, separando a los reos de alta peligrosidad, ocupando plazas vacías, aislamiento para líderes de crimen organizado, y vistiendo a los reos con uniformes como señal de orden y disciplina. Se ha planteado traspasar Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad. En el ámbito legislativo, acelerar y corregir el proyecto de Ley de Inteligencia, así como la Ley de Infraestructura Crítica. Vigilancia en la frontera con tecnología militar de punta. Se coordinará a las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones y se conformará un comando conjunto para la frontera. Endurecimiento del control migratorio y se impulsará un proyecto de Ley para declarar ilegal no sólo el ingreso irregular a Chile, sino el transporte y el empleo de inmigrantes irregulares. En materia económica y de inversiones se modificará reglamentos en materia de medioambiente, permisología, temas laborales, tributarios y de mercado capital. Se citará al Comité de Ministros para que resuelva los proyectos de inversión que están paralizados. Estiman que hay inversiones por US$7 mil millones detenidas. Así se podría destrabar el proyecto Dominga. Un ajuste fiscal dirigido a reducir el déficit estructural, que ha sido un tema central en los últimos años. Se implementará un mecanismo de colaboración entre el sector público y privado, para aminorar las listas de espera en hospitales En Vivienda, se rediseñará ciertas normas de construcción para disponer de más suelo urbano y liberar restricciones que elevan el precio de la vivienda. Auditoría y sanciones en la administración pública para controlar casos de corrupción.

Fuente: ex-ante.cl

