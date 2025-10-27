Punta Arenas,
27 de octubre de 2025

CADEM: JARA AMPLÍA SU VENTAJA SOBRE KAST Y KAISER DESPLAZA A MATTHEI DEL TERCER LUGAR EN LA CARRERA PRESIDENCIAL

​Según la encuesta Plaza Pública, correspondiente a la cuarta semana de octubre, la candidata oficialista Jeannette Jara sube a 27% en intención de voto y se consolida como la favorita, mientras que José Antonio Kast cae a 20%.

cadem26102025

La cuarta semana de octubre marca un nuevo giro en la carrera presidencial, según los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, que muestran a la candidata de la centroizquierda Jeannette Jara ampliando su liderazgo y al líder republicano José Antonio Kast retrocediendo en apoyo, en un escenario donde la franja electoral ya comienza a influir en las percepciones ciudadanas.

De acuerdo con el sondeo, la candidata del pacto Unidad por Chile subió un punto respecto a la semana anterior y llega al 27% de las preferencias, mientras que el líder del Partido Republicano cae dos puntos, quedando con 20%. De esta forma, la brecha entre ambos se amplía a siete puntos.

En tanto, la disputa por el tercer lugar vive un cambio relevante: Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) sube dos puntos y alcanza el 14%, superando a Evelyn Matthei (Chile Vamos, Demócratas y Amarillos), quien cae un punto y se ubica en 13%. Por su parte, Franco Parisi (Partido de la Gente) se mantiene sin variaciones, con 11%.

Más atrás figuran Harold Mayne-Nicholls (4%), Eduardo Artés (1%) y Marco Enríquez-Ominami (1%), mientras que un 9% de los encuestados declara que no votaría, no sabe o no responde.

El panorama actual difiere del registrado en la tercera semana de octubre, cuando Jara lideraba con 26%, seguida de Kast (22%), Matthei (14%), Kaiser (12%) y Parisi (11%). En esa medición, la brecha entre la candidata oficialista y el abanderado republicano era de cuatro puntos; hoy, se extiende a siete.

Además, el ascenso de Kaiser y la caída de Matthei reconfiguran la competencia en el bloque de derecha.

Escenarios de segunda vuelta

Pese a su liderazgo en primera vuelta, Jara aún pierde en todos los escenarios de balotaje frente a los principales candidatos de la oposición, aunque con diferencias menores a las de la semana pasada.

En una segunda vuelta con Kast, la exministra cae por 12 puntos (36% vs 48%), reduciendo la brecha de 16 puntos registrada la semana anterior. Frente a Matthei, pierde por 13 puntos (33% vs 46%), mientras que ante Kaiser la diferencia se acorta a 5 puntos (36% vs 41%) y frente a Parisi la distancia es de solo 3 puntos (34% vs 37%).

Jara, en cambio, vencería a Mayne-Nicholls por 2 puntos (33% vs 31%) y a Enríquez-Ominami por 19 puntos (36% vs 17%).

Influencia de la franja electoral

El estudio también revela que el 60% de los encuestados vio o se informó sobre la franja electoral televisiva, aunque solo el 21% considera que será determinante al momento de decidir su voto.

Entre las piezas más valoradas, la de Jeannette Jara lidera con el 21% de las menciones, seguida por las de Kast (19%)Kaiser (17%)Matthei (12%) y Parisi (10%).

Fuente: latercera.com



cadem05102025

CADEM: JARA LIDERA LA PRIMERA VUELTA EN LAS ELECCIONES, PERO EL 40% CREE QUE KAST SERÁ EL PRÓXIMO PRESIDENTE

CADEM: JARA AMPLÍA SU VENTAJA SOBRE KAST Y KAISER DESPLAZA A MATTHEI DEL TERCER LUGAR EN LA CARRERA PRESIDENCIAL

​Según la encuesta Plaza Pública, correspondiente a la cuarta semana de octubre, la candidata oficialista Jeannette Jara sube a 27% en intención de voto y se consolida como la favorita, mientras que José Antonio Kast cae a 20%.

​Según la encuesta Plaza Pública, correspondiente a la cuarta semana de octubre, la candidata oficialista Jeannette Jara sube a 27% en intención de voto y se consolida como la favorita, mientras que José Antonio Kast cae a 20%.

directoresslep

SLEP MAGALLANES IMPULSA EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE RED DE DIRECTORES

SLEP MAGALLANES IMPULSA EL LIDERAZGO PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE RED DE DIRECTORES

Cocina Café Bories

EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LAS MIPYMES Y LAS COOPERATIVAS, AUTORIDADES REGIONALES VISITAN CAFÉ BORIES, EMPRESA BENEFICIADA CON LA BONIFICACIÓN A LA INVERSIÓN – DFL -15

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

magellandiscoverer

LANZAMIENTO DEL MAGELLAN DISCOVERER MARCA UN NUEVO CAPÍTULO PARA LA EXPLORACIÓN ANTÁRTICA SOSTENIBLE

