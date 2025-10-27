27 de octubre de 2025
CADEM: JARA AMPLÍA SU VENTAJA SOBRE KAST Y KAISER DESPLAZA A MATTHEI DEL TERCER LUGAR EN LA CARRERA PRESIDENCIAL
Según la encuesta Plaza Pública, correspondiente a la cuarta semana de octubre, la candidata oficialista Jeannette Jara sube a 27% en intención de voto y se consolida como la favorita, mientras que José Antonio Kast cae a 20%.
La cuarta semana de octubre marca un nuevo giro en la carrera presidencial, según los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, que muestran a la candidata de la centroizquierda Jeannette Jara ampliando su liderazgo y al líder republicano José Antonio Kast retrocediendo en apoyo, en un escenario donde la franja electoral ya comienza a influir en las percepciones ciudadanas.
De acuerdo con el sondeo, la candidata del pacto Unidad por Chile subió un punto respecto a la semana anterior y llega al 27% de las preferencias, mientras que el líder del Partido Republicano cae dos puntos, quedando con 20%. De esta forma, la brecha entre ambos se amplía a siete puntos.
En tanto, la disputa por el tercer lugar vive un cambio relevante: Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) sube dos puntos y alcanza el 14%, superando a Evelyn Matthei (Chile Vamos, Demócratas y Amarillos), quien cae un punto y se ubica en 13%. Por su parte, Franco Parisi (Partido de la Gente) se mantiene sin variaciones, con 11%.
Más atrás figuran Harold Mayne-Nicholls (4%), Eduardo Artés (1%) y Marco Enríquez-Ominami (1%), mientras que un 9% de los encuestados declara que no votaría, no sabe o no responde.
El panorama actual difiere del registrado en la tercera semana de octubre, cuando Jara lideraba con 26%, seguida de Kast (22%), Matthei (14%), Kaiser (12%) y Parisi (11%). En esa medición, la brecha entre la candidata oficialista y el abanderado republicano era de cuatro puntos; hoy, se extiende a siete.
Además, el ascenso de Kaiser y la caída de Matthei reconfiguran la competencia en el bloque de derecha.
Escenarios de segunda vuelta
Pese a su liderazgo en primera vuelta, Jara aún pierde en todos los escenarios de balotaje frente a los principales candidatos de la oposición, aunque con diferencias menores a las de la semana pasada.
En una segunda vuelta con Kast, la exministra cae por 12 puntos (36% vs 48%), reduciendo la brecha de 16 puntos registrada la semana anterior. Frente a Matthei, pierde por 13 puntos (33% vs 46%), mientras que ante Kaiser la diferencia se acorta a 5 puntos (36% vs 41%) y frente a Parisi la distancia es de solo 3 puntos (34% vs 37%).
Jara, en cambio, vencería a Mayne-Nicholls por 2 puntos (33% vs 31%) y a Enríquez-Ominami por 19 puntos (36% vs 17%).
Influencia de la franja electoral
El estudio también revela que el 60% de los encuestados vio o se informó sobre la franja electoral televisiva, aunque solo el 21% considera que será determinante al momento de decidir su voto.
Entre las piezas más valoradas, la de Jeannette Jara lidera con el 21% de las menciones, seguida por las de Kast (19%), Kaiser (17%), Matthei (12%) y Parisi (10%).
Fuente: latercera.com
