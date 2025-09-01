ENCUESTA CADEM: KAST Y JARA MANTIENEN EMPATE TÉCNICO Y EL REPUBLICANO SUMA LOS ATRIBUTOS MÁS RELEVANTES PARA SER PRESIDENTE

​



Este domingo se conocieron los resultados de la encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la quinta semana de agosto, la que mantiene un empate técnico en primera vuelta entre el líder republicano José Antonio Kast (27 %) y la abanderada oficialista Jeannette Jara (26%), aunque ambos caen un punto respecto de la medición anterior.

En el sondeo, además, Kast se perfila como el candidato que posee los principales atributos que los encuestados consideraron que debe tener el próximo Presidente de la República.

Ante la consulta “¿cuáles de los siguientes atributos es el más relevante para ser presidente?”, se impuso la “capacidad para enfrentar la delicuencia y el narcotráfico”, con un 43%, seguido por la “capacidad para resolver los problemas del país” (37%) y “capacidad para hacer crecer la economía y generar empleo” (30%).

El candidato del Partido Republicano lidera en estos tres primeros ítems, con 37% 31% y 32%, respectivamente, frente a un 21%, 27% y 24% de Jeannete Jara , en el mismo orden.

Asimismo, se impone a la exministra en -entre otras categorías- “autoridad y liderazgo” (36% vs 25%), “carácter” (33% vs 26%), “capacidad de resolver los problemas de inmigración” (38% vs 19%) y ”podrá hacer cambios radicales” (36% vs 20%)

La abanderada de la centroizquierda, en tanto, lidera en el cuarto atributo considerado como prioridad por la ciudadanía: “Capacidad para hacer cambios sociales en educación, salud, personas y vivienda”, con un 29%, superando por dos puntos porcentuales a Kast. Además, Jara supera al exdiputado en las categorías “trabaja en terreno” (31% vs 25%), “capaz de generar diálogo y acuerdos” (28% vs 27%), “es cercano/a, conoce las neces idades de las personas” (32% vs 24%) y “es tolerante frente a la diversidad” (33% vs 21%), entre otras.

Intención de voto

En intención de voto, la encuesta Cadem muestra un empate técnico entre ambos en primera vuelta: Kast alcanza el 27% (-1pto), seguido por Jara con 26% (-1pto).

En tanto, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se mantiene tercera con 14%, seguida por la carta del PDG, Fraco Parisi, con 11%.

Más atrás están el libertario Johannes Kaiser con 8% (+1pto), Marco Enríquez-Ominami con 3% (+2pts), Harold Mayne-Nicholls con 2% y Eduardo Artés con 0% (-1pto).

Fuente: latercera.com



