14 de diciembre de 2025
PRIMER CÓMPUTO SERVEL - ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025: KAST: 59,83% - JARA: 40,17%
El candidato del Partido Republicano sacó casi 20 puntos de diferencia a su contrincante, Jeannette Jara.
Kast estaría cerca de lograr convertirse en Presidente de Chile luego de dos intentos pasados en 2017 y en 2021.
Total Votación - NACIONAL Y EN EL EXTRANJERO
40.900 mesas totales del país y del extranjero
40.898 mesas instaladas del país y del extranjero
1.826 mesas escrutadas de un total de 40.900 mesas del país y del extranjero, correspondiente al 4,46% .
Datos del 14-12-2025 18:45
Candidaturas
Total
Porcentaje
2 JEANNETTE JARA ROMAN
184.354
40,17%
5 JOSE ANTONIO KAST RIST
274.562
59,83%
Válidamente Emitidos
458.916
93,41%
Votos Nulos
27.043
5,50%
Votos en Blanco
5.358
1,09%
Total Votación
491.317
100,00%
Fuente: servel.cl
El republicano, de acuerdo al Servicio Electoral, obtiene el 59,8%%, lo que marca una tendencia que se asume irremontable para la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.
