Punta Arenas,
14 de diciembre de 2025

PRIMER CÓMPUTO SERVEL - ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025: KAST: 59,83% - JARA: 40,17%

​Magallanes decide, Polar Comunicaciones le informa.

PRIMERCOMPUTO

El candidato del Partido Republicano sacó casi 20 puntos de diferencia a su contrincante, Jeannette Jara. 

Kast estaría cerca de lograr convertirse en Presidente de Chile luego de dos intentos pasados en 2017 y en 2021.

Total Votación - NACIONAL Y EN EL EXTRANJERO

40.900 mesas totales del país y del extranjero

40.898 mesas instaladas del país y del extranjero

1.826 mesas escrutadas de un total de 40.900 mesas del país y del extranjero, correspondiente al 4,46% .

Resultado Elección de Presidente

Datos del 14-12-2025 18:45

Vista Mesas
Candidaturas
Total
Porcentaje
2 JEANNETTE JARA ROMAN
184.354
40,17%
5 JOSE ANTONIO KAST RIST
274.562
59,83%
Válidamente Emitidos
458.916
93,41%
Votos Nulos
27.043
5,50%
Votos en Blanco
5.358
1,09%
Total Votación
491.317
100,00%


Fuente: servel.cl

PRIMER CÓMPUTO SERVEL - ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025: KAST: 59,83% - JARA: 40,17%

JOSÉ ANTONIO KAST ES ELECTO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2026-2030

Leer Más

El republicano, de acuerdo al Servicio Electoral, obtiene el 59,8%%, lo que marca una tendencia que se asume irremontable para la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.


El republicano, de acuerdo al Servicio Electoral, obtiene el 59,8%%, lo que marca una tendencia que se asume irremontable para la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.


boric

PRESIDENTE BORIC EN TEMAS REGIONALES SE REFIRIÓ AL CONFLICTO DE LA UMAG Y EL TEMA DE LA CASA DEL SAMARITANO

¿HABRÁ LEY SECA? ASÍ FUNCIONARÁ EL COMERCIO EL DÍA DE LAS ELECCIONES

JOSÉ ANTONIO KAST ES ELECTO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2026-2030

DESTACAN A LA ESCUELA CERRO GUIDO POR INICIATIVA DE INCLUSIÓN

MOP INSTALA TACHAS REFLECTANTES CAMINO AL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD VIAL