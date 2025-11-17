LO QUE HAY QUE SABER DE LOS RESULTADOS DE LA PRESIDENCIAL Y LA PARLAMENTARIA

1- Triunfo de Kast y reunificación de la derecha. Apenas conocidos los resultados -Kast 23,92%, Matthei 12,46% y Kaiser 13,94%-, tanto la candidata de Chile Vamos como el libertario acudieron al comando de Kast. Los tres candidatos sumaron una mayoría de 50,32%. Este lunes se reunirán las directivas de los partidos para fijar una hoja de ruta común de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Para ampliar su ventaja el candidato de la derecha tiene que sumar a los votantes de Parisi, quien dio la sorpresa al llegar en tercer lugar y señaló que hará una consulta a sus electores para ver en quién descarga los votos del PDG. En la elección de 2021, se realizó una consulta similar y el 60% optaron por apoyar a Kast contra Boric.

2- El desfonde de la izquierda. Jara logró un 26,85% de los votos, por debajo de las expectativas de su comando, que bordeaban el 30%, a lo que se suma que Kast obtuvo una votación superior a la prevista a las encuestas. La candidata oficialista quedó así en una posición muy complicada, al punto que en su discurso le hizo guiños al electorado de Matthei y Parisi.

3- Senado: La derecha no logra mayoría. Con la suma de Republicanos (5 senadores), Chile Vamos (16) y Libertarios (1) y un independiente de derecha (Rojo Edwards) ese sector queda con 23 senadores, uno menos de lo que tenía antes. Demócratas, que anunció que será oposición a Kast, permanece con 2. La izquierda contará con 23 senadores más dos independientes de ese sector (Karim Bianchi y Fabiola Campillai).

Para aprobar los proyectos de un eventual gobierno de Kast, la derecha necesitará al menos los dos votos de Demócratas y uno más, que podría el de Miguel Ángel Calisto (ex miembro de Demócratas). Por lo tanto, no logró obtener la mayoría que algunos vaticinaban.

4- Y tampoco en la Camara de Diputados. La derecha quedó en total con 75 de los 155 diputados, distribuidos de la siguiente forma: Republicanos 31; UDI 18; RN 13; Libertarios 8, Partido Social Cristiano 3 y Evópoli 2. Democratas, que compitió en el pacto de Chile Vamos quedó con 1.

El PDG, que en 2021 logró seis diputados, ahora obtuvo 14, con Pamela Jiles a la cabeza. El partido de Parisi no se ha destacado por su disciplina interna, por lo tanto sus votos son inciertos, pese a que su bancada tiene los votos para funcionar como bisagra.

El oficialismo, a su vez, ahora suma 64 escaños: FA 17; PS 11; PPD 9; DC 8; PL 3; PR 2; FRVS 2; y AH 1.

A eso se añade el independiente Carlos Bianchi, cuyas posiciones son un tanto impredecibles.

5- El fuerte avance republicano. Además de haber logrado en seis años de existencia que su candidato pasara por segunda vez al balotaje, pasó de no tener ningún senador a elegir 5 y aumentó su bancada de diputados de 14 a 31.

6- La sorpresa de Parisi. El candidato del PDG irrumpió en el tercer lugar de la presidencial con un 19,71%, superando por mucho la votación que le vaticinaban las encuestas. Además venció en las regiones de Arica y Parinacota (con 27,84%), Tarapacá (31,11%), Antofagasta (34,99%) y Atacama (32,60%). Y quedó en segundo lugar en Coquimbo, Biobío, Maule, Ñuble, y La Araucanía.

7- El revés de Matthei y Chile Vamos. Tras liderar las encuestas por 13 meses, la ex alcaldesa quedó en quinto lugar (12,46% ). Entre las razones de su derrota están la demora en formar un comando estable, su negativa a realizar primarias y la dificultad de encontrar un tono para la campaña.

Con la derrota de Matthei, Chile Vamos –que por segunda vez consecutiva quedó fuera del balotaje– perdió la hegemonía del sector ante la “nueva derecha”, formada por Republicanos, Libertarios y Social Cristianos. Los tres partidos del bloque resultaron dañados en su representación parlamentaria.

8- Con qué se queda Kaiser. El candidato del PNL quedó en cuarto lugar con 13,94%, debajo de Franco Parisi. Pese a su derrota, logró avanzar de seis a ocho diputados. Además su hermana Vanessa se convirtió en la única senadora de su partido.

9- El crepúsculo de Boric. El presidente fue uno de los principales damnificados de las jornada electoral por varios motivos. El principal es que bajo su liderazgo la izquierda no logró llegar a un tercio de los votos en primera vuelta.

Además su excesivo protagonismo en la campaña para muchos fue un factor que influyó en el mal desempeño de Jara, ya que al convertirse en el antogonista de Kast opacó a la candidata oficialista, quien optó por desmarcarse de La Moneda. Todo lo anterior va a acelerar el declive de su importancia en los meses que le restan de mandato.

10- Alta participación. Un 85,8% del padrón electoral acudió a las urnas, equivalente a 13.449.942 personas. Se trata de la segunda participación más alta desde la implementación del voto obligatorio. El nivel más alto (85, 8%) ocurrió cuando se rechazó la propuesta de nueva Constitución en 2022.

Fuente: ex-ante.cl

