CANDIDATOS, AC A PARDOW Y RECLAMOS REGIONALES: LAS CLAVES DEL DISCURSO DEL BORIC DESDE SU LOCAL DE VOTACIÓN EN PUNTA ARENAS

El Presidente Gabriel Boric llegó por la mañana al Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, en Punta Arenas, con 8°C y su hija Violeta en brazos, donde avanzó entre vecinos que lo esperaban a la entrada del recinto.

El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.

La comparecencia se dio en un ambiente marcado por el inicio de la jornada electoral en el país, con miles de mesas funcionando desde las 8:00 y con el Gobierno destacando el despliegue de vocales, apoderados, Carabineros, Bomberos, Fuerzas Armadas y funcionarios consulares en el exterior.

Desde allí, Boric, acompañado este vez de su madre (durante su discurso en primarias lo hizo acompañado de su padre) abrió su intervención con un llamado a participar del proceso eleccionario.

Distancia respecto a los candidatos y al escenario electoral: “No me corresponde”

Uno de los ejes de la ronda de preguntas fue la pregunta por el significado de esta elección y el eventual rol del Gobierno si la candidata oficialista logra avanzar al balotaje. Boric evitó cualquier señal que pudiera interpretarse como intervención en la contienda.

“Soy presidente de todos los chilenos y chilenas”, sostuvo. Añadió que “no corresponde” emitir frases que favorezcan a alguien en un día de votación y recalcó que su mandato se mantiene activo hasta el 11 de marzo de 2026. “Vamos a estar trabajando con intensidad sin parar”, señaló.

Acusación contra el exministro Diego Pardow

El Presidente también recibió preguntas sobre nuevos antecedentes relacionados con la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow. Afirmó que respetará las atribuciones del Congreso y evitó pronunciarse sobre el fondo del libelo.

Indicó que su prioridad es asegurar que cualquier monto cobrado de forma indebida vuelva a la ciudadanía. “Ese es mi rol”, dijo, y declinó comentar argumentos levantados por diputados o por la defensa del exsecretario de Estado.

Reclamos en Magallanes por salud y educación

La conversación incluyó consultas locales, entre ellas las críticas del Gobierno Regional al Servicio de Salud Magallanes por la baja ejecución del convenio de programación.

Boric afirmó que la salud “es prioritaria en todos los rincones del país” y expresó confianza en que la directora del servicio y el gobernador alcanzarán un acuerdo, con apoyo del Ejecutivo si resulta necesario.

Sobre la situación financiera de la Universidad de Magallanes, el Presidente aseguró coordinación permanente con el Ministerio de Educación, la Dirección de Presupuestos y el rector José Maripani. Dijo que el Gobierno trabaja para asegurar su sostenibilidad y proyectarla “en el largo plazo”.

También abordó su ausencia por cuarto año consecutivo en las Jornadas por la Rehabilitación de Magallanes. Señaló razones de agenda y afirmó haber transmitido apoyo a los organizadores.

Al cierre, Boric destacó la presencia de su hija y explicó que su familia participa en programas de acogida especializada. Aprovechó la instancia para invitar a la ciudadanía a informarse sobre estas iniciativas y reiteró su llamado a vivir “una jornada ejemplar”.

Fuente: cnnchile.com

​



​



​

