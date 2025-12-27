Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de diciembre de 2025

PAUL VÁSQUEZ VUELVE A DREAMS CON UN SHOW CARGADO DE HUMOR Y MEMORIA

El comediante nacional presentará “Puro Humor A La Vida”, una rutina que revisita la pandemia desde la risa. ​

Paul-Vasquez-El-Flaco-A1

        “Puro Humor A La Vida” propone una mirada cercana a lo vivido durante la pandemia, transformando experiencias comunes en comedia. Paul Vásquez apela a la identificación del público, abordando lo que ocurrió y cómo se enfrentó, siempre desde el humor. “Mi rutina se llama así porque grafica lo que se vivió en pandemia, lo que nos pasó y cómo lo sobrellevamos, pero mirado desde un prisma de humor”, señala.

Escenario

El humorista ya conoce el público de Dreams, escenario donde ha vivido experiencias positivas en presentaciones anteriores. “Había estado en Dreams antes. No recuerdo exactamente cuándo, pero las experiencias han sido maravillosas. El público ha quedado satisfecho y eso es lo que más me llena”, comenta el “Flaco”.

Mensaje

En la antesala de Año Nuevo, el comediante también entregó palabras de cercanía y optimismo al público. “Les mando amor, estamos cerca de Año Nuevo. Que no dejen de creer en la suerte, porque a veces no sabes con qué sorpresas te puedes encontrar”, expres.

Proyección

El show en Punta Arenas funciona como adelanto de su próxima presentación en el Festival del Huaso de Olmué y de nuevo material en desarrollo. “Esta rutina es la antesala de lo que se verá en Olmué. Estoy perfeccionando material y sacando un nuevo personaje. Quiero seguir en el humor, pero compatibilizando esta faceta con mi trabajo de Tens, mi profesión que adoro”, adelanta.

El show será este sábado, no antes de las 23:00 horas, en el restobar Lucky 7 de Dreams Punta Arenas. El acceso es liberado, presentando la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.


foto potencia 2025

GRUPO “POTENCIA”: LO MEJOR DE LA CUMBIA ARGENTINA LLEGA A DREAMS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI DETUVO A PRESUNTO AUTOR DEL HOMICIDIO OCURRIDO ESTE VIERNES

Leer Más

Hecho ocurrido en el barrio Archipiélago de Chiloé.


Hecho ocurrido en el barrio Archipiélago de Chiloé.


6e40de7b-6e56-499d-ac07-6970d0ea0f8a
nuestrospodcast
Paul-Vasquez-El-Flaco-A1

PAUL VÁSQUEZ VUELVE A DREAMS CON UN SHOW CARGADO DE HUMOR Y MEMORIA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Paul-Vasquez-El-Flaco-A1

PAUL VÁSQUEZ VUELVE A DREAMS CON UN SHOW CARGADO DE HUMOR Y MEMORIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
tolerancia cero

SENDA MAGALLANES Y CARABINEROS HAN REFORZADO FISCALIZACIONES PREVENTIVAS PROMOVIENDO CONDUCCIÓN SEGURA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
deteccion mosca de la fruta2

SAG ÚLTIMA ESPERANZA INTERCEPTA OPORTUNAMENTE LARVAS DE MOSCA DE LA FRUTA EN CONTROL FRONTERIZO CERRO DOROTEA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250