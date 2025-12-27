PAUL VÁSQUEZ VUELVE A DREAMS CON UN SHOW CARGADO DE HUMOR Y MEMORIA

“Puro Humor A La Vida” propone una mirada cercana a lo vivido durante la pandemia, transformando experiencias comunes en comedia. Paul Vásquez apela a la identificación del público, abordando lo que ocurrió y cómo se enfrentó, siempre desde el humor. “Mi rutina se llama así porque grafica lo que se vivió en pandemia, lo que nos pasó y cómo lo sobrellevamos, pero mirado desde un prisma de humor”, señala.

Escenario

El humorista ya conoce el público de Dreams, escenario donde ha vivido experiencias positivas en presentaciones anteriores. “Había estado en Dreams antes. No recuerdo exactamente cuándo, pero las experiencias han sido maravillosas. El público ha quedado satisfecho y eso es lo que más me llena”, comenta el “Flaco”.

Mensaje

En la antesala de Año Nuevo, el comediante también entregó palabras de cercanía y optimismo al público. “Les mando amor, estamos cerca de Año Nuevo. Que no dejen de creer en la suerte, porque a veces no sabes con qué sorpresas te puedes encontrar”, expres.

Proyección

El show en Punta Arenas funciona como adelanto de su próxima presentación en el Festival del Huaso de Olmué y de nuevo material en desarrollo. “Esta rutina es la antesala de lo que se verá en Olmué. Estoy perfeccionando material y sacando un nuevo personaje. Quiero seguir en el humor, pero compatibilizando esta faceta con mi trabajo de Tens, mi profesión que adoro”, adelanta.

El show será este sábado, no antes de las 23:00 horas, en el restobar Lucky 7 de Dreams Punta Arenas. El acceso es liberado, presentando la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.

