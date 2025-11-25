Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

25 de noviembre de 2025

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, VISITA PAMPA GUANACO EN TIERRA DEL FUEGO, FUTURA CAPITAL COMUNAL DE TIMAUKEL

​El Mandatario recorrió la tenencia de Carabineros, la multicancha, la Escuela Pampa Guanaco y el centro recreacional de la nueva comuna, entre otras obras y servicios de la localidad.

pampaguanaco

Comenzando con las actividades de la gira por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, este martes 25 de noviembre, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se trasladó hasta Tierra del Fuego para visitar y recorrer las obras de Pampa Guanaco, futura capital comunal de Timaukel. 

Esta localidad, con una población cercana a los 60 habitantes, está ubicada entre la pampa y el sector forestal de la comuna, a 18 kilómetros de un paso fronterizo hacia Argentina. 

En compañía de la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la gobernadora (s) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Eugenia Mancilla; el delegado presidencial regional, José Ruiz; el delegado provincial, José Miguel Campos; y el alcalde de Timaukel, Luis Barría; el Jefe de Estado visitó la tenencia de Carabineros de Chile, donde compartió con la dotación, el paradero de buses, la Escuela Pampa Guanaco, la nueva multicancha, las obras de la futura plaza, la posta, y el centro recreacional de la comuna, oportunidad en la que se reunió con vecinas y vecinos.

En las oficinas municipales, el Mandatario junto al alcalde de Pampa Guanaco, pudo verificar el correcto funcionamiento de la red de agua potable de la localidad.

“Una de las cosas que más me gusta de ser Presidente es venir a lugares como este, donde se está haciendo Chile fuera de las ciudades, donde se nota el esfuerzo y el cariño por hacer país. A mi me motiva y me emociona mucho poder recorrer el territorio y poder compartir con la comunidad y comprobar el cariño que existe” afirmó el Jefe de Estado. 

El Presidente además, aprovechó de saludar y conversar con los miembros del Consejo Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, que se encontraban sesionando en Pampa Guanaco.

La idea de traspasar la capital comunal de Timaukel desde Villa Cameron a Pampa Guanaco comenzó a plantearse en 1992, como una forma de hacer soberanía hacia el sur. En 2003, se instaló la capilla, la posta, la escuela rural, una oficina de turismo y una sede vecinal.

En abril de 2025, el Ministerio de Bienes Nacionales comprometió el traspaso al municipio de 48 hectáreas de terreno en Pampa Guanaco, desafectadas de Carabineros de Chile, para el emplazamiento de la Municipalidad de Timaukel.

Actualmente, hay una serie de proyectos en desarrollo en Pampa Guanaco, como la reposición del Edificio Consistorial de Timaukel, el proyecto habitacional Pampa del Cóndor para 30 familias y el proyecto de conservación de la Escuela Pampa Guanaco. Asimismo, próximamente se inaugurarán una serie de obras terminadas, como la construcción y habilitación de pozo, tratamiento, regulación y red de distribución de agua potable.


pdteboric

BORIC VIAJA A LA REGIÓN DE MAGALLANES EN MEDIO DE CRECIENTE TENSIÓN ENTRE CANDIDATURAS DE JARA Y KAST DE CARA AL BALOTAJE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, VISITA PAMPA GUANACO EN TIERRA DEL FUEGO, FUTURA CAPITAL COMUNAL DE TIMAUKEL

Leer Más

​El Mandatario recorrió la tenencia de Carabineros, la multicancha, la Escuela Pampa Guanaco y el centro recreacional de la nueva comuna, entre otras obras y servicios de la localidad.

​El Mandatario recorrió la tenencia de Carabineros, la multicancha, la Escuela Pampa Guanaco y el centro recreacional de la nueva comuna, entre otras obras y servicios de la localidad.

pampaguanaco
nuestrospodcast
REUNIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (5)

MUNICIPALIDAD Y POLICÍAS COORDINAN ACCIONES CONTRA FIESTAS Y LOCALES CLANDESTINOS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
seremihacienda

SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES DETALLA ALCANCES DE LA LEY DE FOMENTO AL HIDRÓGENO VERDE EN CONVERSACIÓN CON POLAR COMUNICACIONES

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
tabsapinguineras

TABSA INVITA A RESERVAR DESDE YA LA TEMPORADA 25/26 PARA LAS PINGÜINERAS DE ISLA MAGDALENA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
A

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES RECIBIÓ CERTIFICACIÓN COMO ESPACIO LABORAL PREVENTIVO TRAS DOS AÑOS DE TRABAJO JUNTO A SENDA PREVIENE

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250