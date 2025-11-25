PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, VISITA PAMPA GUANACO EN TIERRA DEL FUEGO, FUTURA CAPITAL COMUNAL DE TIMAUKEL

Comenzando con las actividades de la gira por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, este martes 25 de noviembre, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se trasladó hasta Tierra del Fuego para visitar y recorrer las obras de Pampa Guanaco, futura capital comunal de Timaukel.

Esta localidad, con una población cercana a los 60 habitantes, está ubicada entre la pampa y el sector forestal de la comuna, a 18 kilómetros de un paso fronterizo hacia Argentina.

En compañía de la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la gobernadora (s) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Eugenia Mancilla; el delegado presidencial regional, José Ruiz; el delegado provincial, José Miguel Campos; y el alcalde de Timaukel, Luis Barría; el Jefe de Estado visitó la tenencia de Carabineros de Chile, donde compartió con la dotación, el paradero de buses, la Escuela Pampa Guanaco, la nueva multicancha, las obras de la futura plaza, la posta, y el centro recreacional de la comuna, oportunidad en la que se reunió con vecinas y vecinos.

En las oficinas municipales, el Mandatario junto al alcalde de Pampa Guanaco, pudo verificar el correcto funcionamiento de la red de agua potable de la localidad.

“Una de las cosas que más me gusta de ser Presidente es venir a lugares como este, donde se está haciendo Chile fuera de las ciudades, donde se nota el esfuerzo y el cariño por hacer país. A mi me motiva y me emociona mucho poder recorrer el territorio y poder compartir con la comunidad y comprobar el cariño que existe” afirmó el Jefe de Estado.

El Presidente además, aprovechó de saludar y conversar con los miembros del Consejo Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, que se encontraban sesionando en Pampa Guanaco.

La idea de traspasar la capital comunal de Timaukel desde Villa Cameron a Pampa Guanaco comenzó a plantearse en 1992, como una forma de hacer soberanía hacia el sur. En 2003, se instaló la capilla, la posta, la escuela rural, una oficina de turismo y una sede vecinal.



En abril de 2025, el Ministerio de Bienes Nacionales comprometió el traspaso al municipio de 48 hectáreas de terreno en Pampa Guanaco, desafectadas de Carabineros de Chile, para el emplazamiento de la Municipalidad de Timaukel.



Actualmente, hay una serie de proyectos en desarrollo en Pampa Guanaco, como la reposición del Edificio Consistorial de Timaukel, el proyecto habitacional Pampa del Cóndor para 30 familias y el proyecto de conservación de la Escuela Pampa Guanaco. Asimismo, próximamente se inaugurarán una serie de obras terminadas, como la construcción y habilitación de pozo, tratamiento, regulación y red de distribución de agua potable.

