Punta Arenas,
17 de noviembre de 2025

AUTORIDADES REGIONALES ENTREGAN BALANCE ELECTORAL TRAS LA JORNADA DEL 16 DE NOVIEMBRE

​Magallanes reportó una elección segura, ordenada y con funcionamiento ejemplar de los servicios públicos.

Balance elecciones 1

​La Región de Magallanes vivió este domingo un proceso electoral marcado por la tranquilidad, el comportamiento cívico de la ciudadanía y una sólida coordinación interinstitucional. Así lo informaron esta tarde las autoridades en un punto de prensa encabezado por el Delegado Presidencial, junto al General de Carabineros Marco Alvarado Díaz, el Delegado del Jefe de Fuerzas del Ejército, Coronel Hernán Tagle Canelo, y los Seremis de Gobierno, Andro Mimica, Educación, Valentín Aguilera, Transporte, Alejandro Goic y Trabajo, Jessica Bengoa.

 
El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, destacó que la jornada “muestra una vez más la sólida tradición cívica de nuestro país, un proceso participativo, democrático, con un Servicio Electoral de primer nivel y una institucionalidad que da confianza. Quiero reconocer el trabajo de todas las instituciones que acompañaron este proceso: las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones y el SERVEL”.

 
El General de Carabineros, Marco Alvarado, informó que el despliegue operativo permitió resguardar todos los locales de votación en la región —desde Puerto Edén hasta Puerto Toro— sin incidentes que alteraran el orden público. “Destaco el comportamiento cívico de la ciudadanía. Esto facilita enormemente nuestro despliegue. Fue una jornada bastante normal y tranquila, con hechos aislados si se considera la cantidad de personas que ejercieron su derecho a sufragio”, señaló.
Durante la jornada, Carabineros registró 12.681 constancias en Comisaría Virtual y 962 constancias presenciales, además de 5 detenidos por negarse a ejercer el rol de vocal de mesa.

 
Respecto de las excusas presenciales, precisó que deben mantenerse “hasta que el Juzgado de Policía Local los llame, lo que normalmente no excede un año y medio”.

 
En cuanto al despliegue de las Fuerzas Armadas y restitución de locales, el Delegado del Jefe de Fuerzas para la Provincia de Magallanes, Coronel Hernán Tagle, calificó el balance como “sumamente positivo”. “Cerca de mil hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas se desplegaron para asegurar que la ciudadanía pudiera ejercer su derecho a sufragio de manera absolutamente normal. Esto demuestra el compromiso y la entrega de nuestras Fuerzas Armadas conforme a lo establecido en la Ley 18.300”, señaló.

 
Añadió que “casi el 90 % de los locales fueron entregados anoche y el resto esta mañana, permaneciendo operativos únicamente los colegios escrutadores”. También confirmó cinco detenidos por personas que se negaron a ejercer su función de vocal de mesa, sin que se registraran otros incidentes relevantes.

 
El Delegado Presidencial Regional, informó que el único inconveniente significativo se produjo en Puerto Toro, donde las condiciones meteorológicas obligaron al cierre del puerto e impidieron el traslado hacia Puerto Williams. “El resguardo de la vida y seguridad es prioritario. Por ello, las 17 personas que no pudieron trasladarse tendrán acceso a las excusas correspondientes cuando sean eventualmente citadas”, indicó.

 
En cuanto a los resultados parlamentarios (100 % escrutado, Distrito 28), donde fueron elegidos, Carlos Bianchi Chelech – 24,81 % (24.954 votos), Alejandro Riquelme Ducci – 12,61 % (12.685 votos) y Javiera Morales Alvarado – 9,30 % (9.359 votos), el Delegado Presidencial felicitó a los diputados electos: “Quiero aprovechar esta instancia para felicitar a los tres diputados electos, Carlos Bianchi, Alejandro Riquelme y Javiera Morales. Ya me comuniqué con ellos, llamé esta mañana a quienes tendrán el honor de representar a nuestra región en el Parlamento en los siguientes cuatro años. Y también quiero hacer un reconocimiento a los vocales de mesa que realizaron esa impecable y necesaria labor de nuestro sistema electoral, que da cuenta de las garantías que fortalecen la democracia en nuestro país”.

 
En cuanto a la restitución de establecimientos, el Seremi de Educación, Valentín Aguilera, informó que el desarme de los locales se realizó sin inconvenientes en las diez comunas de la región y en localidades aisladas: “Mañana martes las clases retornan con normalidad en todos los establecimientos que funcionaron como locales de votación”.

 
Se informó, además que en Transporte, se reforzaron servicios y se aseguró la cobertura de todos los puntos críticos. En Trabajo, el Delegado confirmó que “no se recibió ninguna denuncia por parte de trabajadores respecto a impedimentos para ejercer su derecho a voto” y desde la Seremi de Gobierno, se relevó la articulación interinstitucional como un ejemplo de gestión pública eficiente.

 
El Delegado Presidencial cerró el punto de prensa señalando: “Magallanes demostró que cuando el Estado trabaja coordinado y la ciudadanía participa, la democracia se fortalece. Este proceso fue ejemplar, pero nuestro compromiso es seguir elevando el estándar. Estamos construyendo confianza, seguridad y transparencia para cada elección que viene”.

andromimica

"TODO CHILENO O EXTRANJERO QUE LLEGUE ANTES DE LAS 18 HRS A SU LOCAL DE VOTACIÓN DEBE SER RECIBIDO": SEREMI ANDRO MIMICA GUERERO REFUERZA REGLAS DEL PROCESO ELECTORAL

AUTORIDADES REGIONALES ENTREGAN BALANCE ELECTORAL TRAS LA JORNADA DEL 16 DE NOVIEMBRE

MUNICIPIO CONCLUYE RETIRO DE MATERIAL ELECTORAL TRAS INTENSO DESPLIEGUE LOGÍSTICO

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

SELECCIÓN DE FUTSAL FEMENINO SE HIZO PRESENTE EN EL PROGRAMA POLAR EN EL DEPORTE

MAGALLANES REGISTRÓ ALTA PROPORCIÓN DE VOTOS NULOS Y BLANCOS EN ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2025

"PARA ELECCIONES HAY UNA CALMA, PERO EL DÍA LUNES REGRESA EL VIENTO": DOMINGO ESTABLE, INFORMA NICOLAS BUTOROVIC EN POLAR COMUNICACIONES