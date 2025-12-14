Punta Arenas,
14 de diciembre de 2025

DIPUTADA JAVIERA MORALES DESTACÓ ROL DEMOCRÁTICO DE LA VOTACIÓN PRESIDENCIAL Y ABORDÓ SITUACIÓN DE LA UMAG

​​Magallanes decide, Polar Comunicaciones le informa.

diputadamorales

Esta mañana, en el marco de la cobertura de la segunda vuelta presidencial realizada por Polar Comunicaciones, la diputada por Magallanes, Javiera Morales Alvarado, conversó con la ciudadanía y entregó sus impresiones sobre la jornada electoral y otros temas de interés regional.

En relación con la votación del Presidente Gabriel Boric Font en Punta Arenas, la parlamentaria destacó el carácter democrático del proceso. “Como siempre, el Presidente votó aquí en su región, acompañado de magallánicos y magallánicas. Soy defensora de la democracia, es una forma de resolver nuestras diferencias y Chile en ese sentido lo hace muy bien”, señaló. Agregó además que este proceso debe ser cuidado, destacando que “quien gane o quien pierda irá a reconocer al ganador, y eso habla muy bien de nuestro país”.

Morales valoró también el llamado del Presidente Boric a la unidad, indicando que “es bastante asertivo, porque quien gane la presidencia pasa a ser presidente de todos los chilenos”. En cuanto a las principales preocupaciones de la ciudadanía, la diputada sostuvo que las urgencias están en materias como seguridad e inmigración, aunque recalcó que “la mayoría de los chilenos tampoco quiere retroceder en materia de derechos sociales”.

Finalmente, se refirió a la crisis que ha afectado a la Universidad de Magallanes (UMAG), manifestando su conformidad con la forma en que se ha abordado la situación. “Me alegro de que se esté resolviendo a través de las vías institucionales internas. La UMAG está definiendo si el próximo año abrirá tres especialidades médicas en la región, por lo que espero que resuelvan pronto sus problemas de forma interna y puedan continuar”, concluyó.


senadorkusanovic

SENADOR KUSANOVIC LLAMA A RESPETAR EL RESULTADO ELECTORAL Y AFIRMA QUE CHILE VIVE UN CAMBIO POLÍTICO MARCADO POR LAS DEMANDAS ACTUALES

POLAR COMUNICACIONES INICIA COBERTURA EN VIVO DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2025

Leer Más

​Información en vivo, voto obligatorio y seguimiento a los resultados finales de una jornada decisiva.

boric

PRESIDENTE BORIC EN TEMAS REGIONALES SE REFIRIÓ AL CONFLICTO DE LA UMAG Y EL TEMA DE LA CASA DEL SAMARITANO

PORVENIR (3)

HABILITAN ESPACIO CON MAYOR CAPACIDAD PARA RECIBIR EXCUSAS Y DOBLE CRUCE MARÍTIMO PARA PORVENIR DURANTE JORNADA ELECTORAL

Carlos Bianchi Chelech

DIPUTADO REELECTO CARLOS BIANCHI CHELECH DESTACA LA DEMOCRACIA TRAS VOTAR EN EL INSTITUTO DON BOSCO

seremitt

SEREMI DE TRANSPORTES ALEJANDRO GOICH BARRÍA DESTACA REFUERZO Y GRATUIDAD DEL TRANSPORTE RURAL EN MAGALLANES DURANTE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

VECINOS Y COMUNIDAD EDUCATIVA DEL JARDÍN VILLA LAS NIEVES CONOCEN AVANCES DEL PARQUE URBANO QUE EJECUTA MOP EN EL SECTOR

libroescelba