AUTORIDADES INSPECCIONAN LOCAL DE VOTACIÓN DE CABO DE HORNOS PREVIO A SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2025

A diferencia de noviembre pasado, este sábado no se constituirán las mesas receptoras de sufragio puesto que deberían participar los mismos vocales que la vez anterior. Se recordó que el voto es obligatorio, se debe dejar constancia en Carabineros al encontrarse a más 200 kilómetros del local de votación y, si bien no rige Ley Seca, es una falta grave ingresar al establecimiento en estado de ebriedad. Se dispondrá de servicio de transporte gratuito, tanto terrestre como marítimo, para zonas alejadas de la Provincia Antártica Chilena.

En vísperas de iniciarse la Segunda Vuelta Presidencial 2025 en todo el país, autoridades locales concurrieron al único local de votación correspondiente a la circunscripción electoral de Cabo de Hornos, en Puerto Williams.

Acompañada por representantes de la Armada de Chile y Carabineros, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, asistió al Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, donde fue recibida por el delegado de la Junta Electoral de Cabo de Hornos, Ericson Díaz.

La comitiva tuvo oportunidad de recorrer el establecimiento que, al igual que las elecciones de noviembre pasado, contará con cinco mesas receptoras de sufragio, en un territorio que cuenta con un padrón electoral de mil 682 personas, de las cuales mil 94 concurrieron a votar en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias recién pasadas.

La delegada Calisto destacó que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha trabajado conjuntamente con Servel y las distintas instituciones para que la comunidad ejerza su derecho a voto de forma tranquila y democrática mañana domingo 14 de diciembre, tanto en Cabo de Hornos, Antártica –en la Base Eduardo Frei Montalva, Villa Las Estrellas, con 195 personas habilitadas para sufragar-, como en el resto del país. "Recordamos que el voto es obligatorio y que en caso de encontrarse a más de 200 kilómetros de su local de votación, deben justificarse en Comisaría Virtual y luego pasar a la comisaría más cercana", manifestó.

Asimismo, la máxima autoridad provincial resaltó que, al igual que en procesos anteriores, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones ha dispuesto servicios de transporte gratuito para habitantes de zonas alejadas de la provincia. En el caso terrestre, habrá traslados ida y vuelta desde Puerto Navarino y Caleta Eugenia hasta Puerto Williams, mientras que en el marítimo, se movilizará a personas residentes de Puerto Toro, Kanasaka y Bahía Douglas.

En tanto, Díaz mencionó que, a diferencia del proceso eleccionario pasado, hoy sábado no se realizará la constitución de mesas, ya que se espera que mañana domingo estén presentes los mismos vocales que participaron en la elección anterior. "Los procesos eleccionarios acá siempre se han desarrollado de forma muy tranquila, sin ningún inconveniente, más allá de los propios quizás del territorio que son más bien climáticos. Hago el llamado a las personas a que vengan a votar y participen de este proceso democrático porque es bastante importante", sostuvo.

Por su parte, el comandante del Distrito Naval Beagle y gobernador marítimo de Puerto Williams, capitán de navío Manuel Iturria, quien se desempeñará como jefe de Fuerza de la Provincia Antártica Chilena, detalló que la Armada de Chile está custodiando el local y los votos desde ayer viernes, proceso que se extenderá durante este fin de semana y también el lunes, cuando deba resguardar al Colegio Escrutador. "En la Primera Vuelta el proceso eleccionario fue muy tranquilo. Puerto Williams se caracteriza por eso, en general la gente es muy respetuosa y responsable, así que esperamos que el día de mañana se mantenga la misma tónica y podamos disfrutar de un acto cívico en tranquilidad, tal como ha sido costumbre", señaló.

El comisario de la IV Comisaría de Carabineros de Puerto Williams, mayor Nemesio Godoy, detalló que durante el proceso eleccionario habrá disposición de contingente en la periferia del local de votación y también en la unidad policial, donde se recibirán las constancias. "En las últimas modificaciones de la Ley de Votaciones y Escrutinio, ya no se encuentra suprimida la venta de alcohol para aquellos locales que efectúen este tipo de venta durante la noche anterior o la madrugada del mismo día. Sin embargo, cabe hacer presente que la falta por ir a votar en estado de ebriedad sigue permaneciendo dentro de la ley, la cual es una falta grave y que al ser detectada se realizará el procedimiento de rigor, el cual corresponderá a una detención", agregó.

Cabe recordar que en caso de que la persona no pueda votar, deberá esperar a ser citado por el Juzgado de Policía Local después de la elección. En ese momento, se podrá presentar la documentación que acredite una de las siguientes excepciones: encontrarse fuera del país el 16 de noviembre; certificados o licencias médicas por causa de alguna enfermedad; estar a más de 200 kilómetros del local de votación (en este caso, el día de la elección se debe dejar una constancia en Carabineros, y guardar el comprobante); desempeñar funciones encomendadas por la Ley Electoral el día de las elecciones; contar con una calificación o certificación de discapacidad, o estar afecto a cualquier otro impedimento grave que será debidamente ponderado por el juez.

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local. Para sufragar se deberá presentar la cédula de identidad física o pasaporte, los que pueden estar vencidos hasta máximo un año antes de las elecciones. Se debe llevar un lápiz de pasta azul para marcar el voto en la papeleta, en caso de no poseer, las mesas tendrán disponibles. Para más información, autoridades invitaron a ingresar a www.chilevotainformado.cl.

