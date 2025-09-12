AUTORIDADES LANZAN PLAN “18 SEGURO” CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN, LA FISCALIZACIÓN Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS

​En un trabajo articulado por la Delegación Presidencial Regional, autoridades de Gobierno, fuerzas de orden y seguridad, junto a organismos públicos, presentaron este viernes 12 de septiembre el Plan 18 Seguro. Esta estrategia busca garantizar unas Fiestas Patrias seguras, tranquilas y con enfoque preventivo, intensificando los despliegues operativos, las fiscalizaciones y la entrega de información clave a la ciudadanía.



Luego de una reunión en la Delegación Presidencial Regional, el punto de prensa se desarrolló al exterior de esta, junto a la ambulancia de Senda y contó con la participación del Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, junto al General de Carabineros, Marco Antonio Alvarado, jefe de la PDI en Magallanes, Prefecto Inspector Luis Orellana Campos, seremis de Salud, Lidia Amarales, Gobierno, Andro Mimica, Transporte, Alejandro Goic, Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz, Seguridad Pública, Carla Barrientos, Trabajo, Jessica Bengoa, Director (s) de Senapred, Luis Calixto, Director (s) de Senda, Álvaro Díaz, quienes presentaron de forma conjunta las principales acciones planificadas para estas festividades.



El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, encabezó el punto de prensa indicando que: “Hemos apostado por unas fiestas patrias seguras, y para ello estamos desplegando todas nuestras capacidades institucionales. Habrá fiscalizaciones nocturnas, controles de tránsito, inspección de alimentos y operativos coordinados en fondas y eventos autorizados. Pero también hacemos un llamado claro al autocuidado, especialmente a no conducir si ha consumido alcohol, aunque sea una copa”, señaló el delegado, destacando que este trabajo responde a una política nacional de prevención y cuidado ciudadano.



Desde Carabineros, se confirmó que más de 85 funcionarios estarán desplegados en la región, con servicios preventivos específicos para las más de 20 actividades programadas. El el Jefe de zona institucional, General Marco Antonio Alvarado subrayó que el objetivo principal es la prevención:

“No buscamos causar molestias, sino evitar tragedias. Esperamos que estas sean unas fiestas de disfrute, tradición y responsabilidad. Queremos que la ciudadanía vuelva a casa sin novedades, y por eso realizamos controles y campañas preventivas: porque conocemos el dolor de las familias cuando ocurren accidentes graves”, señaló, agregando que se contará con equipos como alcohotest, pistolas radar y ambulancias.



Uno de los focos centrales del Plan es el consumo responsable de alcohol y la prevención del uso de drogas, especialmente entre jóvenes y menores de edad. La seremi de Salud, Lidia Amarales, advirtió sobre los riesgos del consumo excesivo: “Más de tres copas en mujeres y cinco en hombres ya constituyen un consumo excesivo que puede llevar a intoxicaciones. Pero también vemos que el alcohol está presente en menores de 16 años, lo que genera alta vulnerabilidad a desarrollar adicciones. Por eso el llamado es claro: cero consumo en menores y máxima moderación en adultos”. La autoridad sanitaria también informó que los centros de salud están preparados ante un posible aumento en la demanda, tanto por urgencias asociadas a intoxicaciones como por la aún persistente circulación viral.



Desde SENDA, se recalcó el despliegue preventivo en conjunto con Carabineros, que incluye una ambulancia con equipo médico disponible durante las festividades. El director (s) de la entidad señaló que: “Tenemos cerca de 400 operativos mensuales durante el año, pero en estas fechas intensificamos el trabajo preventivo. Esta ambulancia no pertenece a SENDA directamente, pero es parte de un servicio externalizado que refuerza la cobertura de Carabineros para evitar consecuencias graves por consumo de alcohol y otras drogas”.



El componente de seguridad también contempla el refuerzo de los pasos fronterizos, como indicó el jefe de la PDI en Magallanes, Prefecto Inspector Luis Orellana Campos, quien explicó que su institución operará bajo dos ejes: la investigación criminal ante delitos violentos o sexuales, y el control migratorio: “Desde este fin de semana ya reforzamos todos los pasos fronterizos de la región, no solo en Punta Arenas, sino también en Tierra del Fuego y Última Esperanza, para asegurar un flujo ágil y seguro de personas durante estas fiestas”.



Una línea destacada este año es la incorporación del enfoque de género y protección a mujeres, especialmente en contextos de consumo de alcohol. La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz, explicó que habrá presencia activa del ministerio con información y dispositivos de orientación contra la violencia: “Sabemos que el consumo de alcohol puede aumentar el riesgo de violencia hacia las mujeres. Por eso, además de fiscalización, vamos a entregar información sobre los números de orientación y denuncia. Estos estarán disponibles en los baños de mujeres de las fondas, en la Fiesta Criolla y en puntos como Zona Austral. Queremos que las mujeres sepan que no están solas y que hay canales disponibles si necesitan apoyo”.



La Seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, destacó la articulación regional y la necesidad de mantener el trabajo preventivo en toda la región, no solo en Magallanes: “Queremos que Magallanes celebre, pero de manera segura. El Estado está haciendo su parte, pero también necesitamos del compromiso ciudadano. La seguridad la construimos entre todos. El año pasado tuvimos cero fallecidos, y vamos por ese mismo resultado este 2025”.



La jornada concluyó con un llamado conjunto de todas las autoridades a optar por espacios autorizados, evitar excesos y fomentar un espíritu de comunidad y celebración responsable.



El Gobierno de Chile, a través de un trabajo articulado y con enfoque preventivo, refuerza su compromiso con la seguridad, salud y bienestar de las personas en estas Fiestas Patrias. La responsabilidad compartida será clave para vivir unas celebraciones seguras y sin hechos que lamentar.





