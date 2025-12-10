Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

10 de diciembre de 2025

AGUAS MAGALLANES DESTACA APORTE VOLUNTARIO DE CLIENTES A LA LABOR DE BOMBEROS A TRAVÉS DE LA BOLETA

​Este sistema es voluntario, transparente y completamente seguro, y los recursos se transfieren íntegramente a Bomberos.

Bomberos

 Aguas Magallanes dio a conocer las cifras actualizadas del aporte voluntario que miles de clientes incluyen cada mes en su boleta de servicios, en beneficio de las compañías de Bomberos de la región. Los resultados reafirman el compromiso solidario de la comunidad magallánica con una entidad esencial para la seguridad y el bienestar de todos.

Según el consolidado anual, durante 2023 se reunieron $73.349.566, mientras que en 2024 el total llegó a $90.615.505, mostrando un crecimiento sostenido. Entre enero y octubre de 2025, el monto ya suma $78.515.345, lo que refleja una participación ciudadana estable y en aumento.

Christian Adema Galetovic, gerente regional de Aguas Magallanes, destacó el rol que desempeña la comunidad en el fortalecimiento del trabajo de emergencia. "Este mecanismo permite que cada familia magallánica colabore directamente con la labor que desarrolla Bomberos en nuestra región. Agradecemos profundamente la confianza y el compromiso de nuestros clientes, que han permitido consolidar un apoyo permanente para ellos".

 

Este sistema es voluntario, transparente y completamente seguro, y los recursos se transfieren íntegramente a Bomberos. La sanitaria reiteró su disposición a seguir facilitando este mecanismo de colaboración, que se ha convertido en un respaldo clave para Bomberos. Asimismo, recordó que esta contribución no genera deuda para el cliente: no se acumula, no produce morosidad y jamás será motivo de suspensión del servicio. Al mismo tiempo, la empresa invitó a quienes aún no participan a sumarse de manera libre y voluntaria, fortaleciendo el trabajo de una entidad ampliamente valorada por la comunidad.

 

CÓMO SUMARSE

Las personas interesadas deben gestionar el mandato de autorización directamente en la compañía de Bomberos correspondiente, organismo encargado del registro de contribuyentes. Una vez formalizada la solicitud, el monto elegido por cada cliente se incorpora mensualmente en su boleta, permitiendo que -con un gesto sencillo- se apoye de forma concreta el trabajo que Bomberos desarrolla en toda la región. Los fondos son entregados íntegramente a la institución.


2do lugar AMA Encuesta SISS 2025 (002)

AGUAS MAGALLANES ENTRE LAS MEJOR EVALUADAS DEL PAÍS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COLECTOR PARA PUNTA ARENAS: SERÁN NUEVE MIL VECINOS BENEFICIADOS

Leer Más

​El colector comenzará en Los Ñandúes con Condell, para luego ingresar por Aves Australes, continuar por Villa Selknam y por un recorrido no recto, llegar a avenida Frei, desde donde finalmente se dirigirá hacia la planta de tratamiento en el sector Tres Puentes.

​El colector comenzará en Los Ñandúes con Condell, para luego ingresar por Aves Australes, continuar por Villa Selknam y por un recorrido no recto, llegar a avenida Frei, desde donde finalmente se dirigirá hacia la planta de tratamiento en el sector Tres Puentes.

core10122025
nuestrospodcast
slepconadis

TRES NUEVAS SALAS MULTISENSORIALES SE INSTALARÁN EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS TRAS CONVENIO ENTRE SLEP MAGALLANES Y SENADIS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Bomberos

AGUAS MAGALLANES DESTACA APORTE VOLUNTARIO DE CLIENTES A LA LABOR DE BOMBEROS A TRAVÉS DE LA BOLETA

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Futuros Docentes IA

CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINCIENCIA Y EL CRUCH BUSCA INCORPORAR EN LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA FORMACIÓN EN IA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
05

DIRECCIÓN DEL TRABAJO APLICÓ MULTAS POR 250 MILLONES DE PESOS EN FISCALIZACIÓN DE BUSES INTERURBANOS POR FERIADO LARGO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA