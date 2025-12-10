AGUAS MAGALLANES DESTACA APORTE VOLUNTARIO DE CLIENTES A LA LABOR DE BOMBEROS A TRAVÉS DE LA BOLETA

Aguas Magallanes dio a conocer las cifras actualizadas del aporte voluntario que miles de clientes incluyen cada mes en su boleta de servicios, en beneficio de las compañías de Bomberos de la región. Los resultados reafirman el compromiso solidario de la comunidad magallánica con una entidad esencial para la seguridad y el bienestar de todos.

Según el consolidado anual, durante 2023 se reunieron $73.349.566, mientras que en 2024 el total llegó a $90.615.505, mostrando un crecimiento sostenido. Entre enero y octubre de 2025, el monto ya suma $78.515.345, lo que refleja una participación ciudadana estable y en aumento.

Christian Adema Galetovic, gerente regional de Aguas Magallanes, destacó el rol que desempeña la comunidad en el fortalecimiento del trabajo de emergencia. "Este mecanismo permite que cada familia magallánica colabore directamente con la labor que desarrolla Bomberos en nuestra región. Agradecemos profundamente la confianza y el compromiso de nuestros clientes, que han permitido consolidar un apoyo permanente para ellos".

Este sistema es voluntario, transparente y completamente seguro, y los recursos se transfieren íntegramente a Bomberos. La sanitaria reiteró su disposición a seguir facilitando este mecanismo de colaboración, que se ha convertido en un respaldo clave para Bomberos. Asimismo, recordó que esta contribución no genera deuda para el cliente: no se acumula, no produce morosidad y jamás será motivo de suspensión del servicio. Al mismo tiempo, la empresa invitó a quienes aún no participan a sumarse de manera libre y voluntaria, fortaleciendo el trabajo de una entidad ampliamente valorada por la comunidad.

CÓMO SUMARSE

Las personas interesadas deben gestionar el mandato de autorización directamente en la compañía de Bomberos correspondiente, organismo encargado del registro de contribuyentes. Una vez formalizada la solicitud, el monto elegido por cada cliente se incorpora mensualmente en su boleta, permitiendo que -con un gesto sencillo- se apoye de forma concreta el trabajo que Bomberos desarrolla en toda la región. Los fondos son entregados íntegramente a la institución.

