Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

7 de noviembre de 2025

AGUAS MAGALLANES REFUERZA LA COMUNICACIÓN DIRECTA CON SUS CLIENTES A TRAVÉS DE NOTIFICACIONES VÍA WHATSAPP

Desde la compañía explicaron que este nuevo sistema busca fortalecer la comunicación directa y confiable con la comunidad. "Queremos que nuestros clientes sepan, con total claridad y en tiempo real, qué está ocurriendo en su sector.

aguasmagallaneswpp

Con el propósito de mantener informada a la comunidad y mejorar la experiencia de sus clientes, Aguas Magallanes puso en marcha un nuevo sistema de notificaciones automáticas vía WhatsApp, que avisará directamente a los clientes cuando se registra un corte de agua potable en su sector. A través de este canal, los vecinos recibirán un mensaje con la hora estimada de inicio y término del evento, junto con un enlace a la página oficial de la empresa, donde podrán revisar los detalles del cuadrante afectado. Además, el sistema notificará la instalación y ubicación de puntos de abastecimiento alternativo de agua potable cuando se requieran. Asimismo, en caso de extensión del corte, se enviará una notificación con la actualización correspondiente y, de la misma forma, se informará el inicio de la reposición del servicio y término de los trabajos.


Desde la compañía explicaron que este nuevo sistema busca fortalecer la comunicación directa y confiable con la comunidad. "Queremos que nuestros clientes sepan, con total claridad y en tiempo real, qué está ocurriendo en su sector.

 Esta herramienta nos permite entregar  a la comunidad información útil de manera inmediata y segura", indicó Cristian Oyarzún Araya, subgerente de Clientes de Aguas Magallanes. El ejecutivo enfatizó que los mensajes son completamente provienen únicamente del número +56 9 6310 3883 enviados desde la cuenta "Aguas Magallanes Informa", la cual está identificada con el logotipo institucional y un distintivo de autenticidad otorgado por WhatsApp.


 De esta forma, los clientes pueden tener la tranquilidad de que toda la información que reciban proviene efectivamente de Aguas Magallanes. Para ello, se recomienda mantener actualizados los datos de contacto a través de la oficina virtual o los canales habituales de atención.


bbnnagricultura

BUSCAN BRINDAR MEJORES CONDICIONES DE ARRIENDO FISCAL PARA SEGUIR TRABAJANDO LA TIERRA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO ANUNCIA LA LLEGADA DEL PROGRAMA VIVIENDA PRIMERO A PUNTA ARENAS

Leer Más

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

​Este innovador programa pondrá a disposición 10 viviendas, para un total de 20 personas en situación de calle, donde el Estado se encargará de financiar el arriendo del inmueble y los servicios básicos, hasta que los beneficiarios asuman progresivamente el costo total o parcial.

Anuncio Vivienda Primero 1
nuestrospodcast
saludmentaljovenes

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN JORNADA DE DIFUSIÓN SOBRE VÍAS DE ACCESO A LA RED DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
saludmentaljovenes

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN JORNADA DE DIFUSIÓN SOBRE VÍAS DE ACCESO A LA RED DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
extensión línea 5_ Monte Verde y Tierra Austral

NUEVA AMPLIACIÓN DE RECORRIDOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO MAYOR BENEFICIA A NUEVOS BARRIOS DEL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
veronicaaguilar

“EN OTRAS REGIONES NO SE HA DADO ASÍ”: CANDIDATA VERONICA AGUILAR SOSTIENE QUE EL MODELO OLN PUNTA ARENAS PUEDE TRANSFORMARSE EN UNA VENTAJA PARA LOS NIÑOS