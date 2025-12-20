Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

20 de diciembre de 2025

COMPAÑÍA FOLKLÓRICA BRISA AUSTRAL CULMINA SU TEMPORADA 2025 CON GRAN RECITAL

Este domingo 21 de diciembre, a las 19.00 hrs. en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas. ​

Foto Latino

El año 2010 hizo su debut la Compañía de Aplicación Folklórica “BRISA AUSTRAL”, cuyo propósito es rescatar la cultura folklórica tradicional y potenciar la identidad patagónica. Ya el año 2013, debió conformar dos elencos dancísticos, el “Elenco Semillero” integrado por niños entre 6 a 12 años de edad y el “Elenco Estelar”, compuesto por jóvenes entre los 13 y 18 años. El año 2015, se conformó un tercer elenco de danza, el “Elenco Adulto”.

Es así, que han llevado su trabajo en diversos Campeonatos Regionales de Cueca, han participado en diferentes versiones del Día Internacional de la Danza, en la Gran Noche del Folklore Chileno, vistieron los colores magallánicos en el Congreso Nacional de Cultura de las Municipalidades de Chile, han participado en el Lanzamiento de la Temporada Turística en Magallanes, en el Día Internacional de Folklore, en el Encuentro Nacional del Voluntariado realizado en nuestra ciudad y, este año, tuvo una impecable presentación en Festival en la Patagonia, así como también, fueron teloneros del Ballet Folklórico Nacional, BAFONA, en su paso por Punta Arenas. Cabe destacar la notable participación en las Jornadas por el niño impedido magallánico, en el aniversario de la Llegada de la Goleta Ancud a nuestra comuna, Encuentro Nacional de Universidades, en la celebración del Aniversario de la comuna de Punta Arenas y en el Día de la Región de Magallanes, por nombrar algunas de las más de 400 presentaciones en estos 15 años. Finalmente, destaca su paso en itinerancias regionales y festivales folklóricos nacionales, como en Calama, Puerto Montt, La Serena, Festival Nacional de Folklore en San Bernardo, Santiago, Llanquihue, Tocopilla, Río Bueno, San Pedro de Atacama y su gira, representando los colores patrios, en Argentina, Colombia y Brasil.

Parte de esta historia es a que se podrá apreciar este  domingo 21 de diciembre, a las 19.00 hrs. en dependencias del Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas, en las que “BRISA AUSTRAL” interpretará algunos de los trabajos escénicos realizados a la fecha y tres estrenos, con los 60 integrantes que componen sus filas.

La Dirección General de Arte de Brisa Austral, corresponde a Oscar Carrión O., docente de danza folklórica, director de arte de diversos elencos puntarenenses y ex integrante de la Academia del Ballet Folklórico Nacional, BAFONA.


Afiche Brisa Austral Gala Aniversario 2025

COMPAÑÍA FOLKLÓRICA BRISA AUSTRAL CELEBRA CON GALA ANIVERSARIO SUS 15 AÑOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

INSTITUCIONES REALIZARON ESTA MADRUGADA UN OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN A CLANDESTINOS

Leer Más

Se cursaron infracciones, citaciones y se incautó el alcohol.


Se cursaron infracciones, citaciones y se incautó el alcohol.


2025-12-20-clandestinos-2-768x432
nuestrospodcast
Foto Latino

COMPAÑÍA FOLKLÓRICA BRISA AUSTRAL CULMINA SU TEMPORADA 2025 CON GRAN RECITAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Foto Latino

COMPAÑÍA FOLKLÓRICA BRISA AUSTRAL CULMINA SU TEMPORADA 2025 CON GRAN RECITAL

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Mirador laguna Amarga, Torres del Paine, Laguna Amarga, Tour Full Day Paine, Full Day Paine, Tour Full Day, Full Day Paine Tour, Torres del Paine, Las Torres, mirador de las torres

GUARDAPARQUES DE PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE DEPONEN MOVILIZACIÓN

diputadobianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Señalética SernamEG Magallanes

SERNAMEG ABRE CONVOCATORIA 2026 PARA FORTALECER LIDERAZGOS FEMENINOS EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250