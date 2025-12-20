COMPAÑÍA FOLKLÓRICA BRISA AUSTRAL CULMINA SU TEMPORADA 2025 CON GRAN RECITAL

El año 2010 hizo su debut la Compañía de Aplicación Folklórica “BRISA AUSTRAL”, cuyo propósito es rescatar la cultura folklórica tradicional y potenciar la identidad patagónica. Ya el año 2013, debió conformar dos elencos dancísticos, el “Elenco Semillero” integrado por niños entre 6 a 12 años de edad y el “Elenco Estelar”, compuesto por jóvenes entre los 13 y 18 años. El año 2015, se conformó un tercer elenco de danza, el “Elenco Adulto”.

Es así, que han llevado su trabajo en diversos Campeonatos Regionales de Cueca, han participado en diferentes versiones del Día Internacional de la Danza, en la Gran Noche del Folklore Chileno, vistieron los colores magallánicos en el Congreso Nacional de Cultura de las Municipalidades de Chile, han participado en el Lanzamiento de la Temporada Turística en Magallanes, en el Día Internacional de Folklore, en el Encuentro Nacional del Voluntariado realizado en nuestra ciudad y, este año, tuvo una impecable presentación en Festival en la Patagonia, así como también, fueron teloneros del Ballet Folklórico Nacional, BAFONA, en su paso por Punta Arenas. Cabe destacar la notable participación en las Jornadas por el niño impedido magallánico, en el aniversario de la Llegada de la Goleta Ancud a nuestra comuna, Encuentro Nacional de Universidades, en la celebración del Aniversario de la comuna de Punta Arenas y en el Día de la Región de Magallanes, por nombrar algunas de las más de 400 presentaciones en estos 15 años. Finalmente, destaca su paso en itinerancias regionales y festivales folklóricos nacionales, como en Calama, Puerto Montt, La Serena, Festival Nacional de Folklore en San Bernardo, Santiago, Llanquihue, Tocopilla, Río Bueno, San Pedro de Atacama y su gira, representando los colores patrios, en Argentina, Colombia y Brasil.

Parte de esta historia es a que se podrá apreciar este domingo 21 de diciembre, a las 19.00 hrs. en dependencias del Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas, en las que “BRISA AUSTRAL” interpretará algunos de los trabajos escénicos realizados a la fecha y tres estrenos, con los 60 integrantes que componen sus filas.

La Dirección General de Arte de Brisa Austral, corresponde a Oscar Carrión O., docente de danza folklórica, director de arte de diversos elencos puntarenenses y ex integrante de la Academia del Ballet Folklórico Nacional, BAFONA.

