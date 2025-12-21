CONVENIO ENTRE LA PUCV Y EL CUERPO DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO BENEFICIARÁ A MÁS DE MIL VOLUNTARIOS

Con el propósito de estrechar lazos con una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso suscribió un convenio de cooperación con el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, en una ceremonia realizada en el edificio de la Comandancia. El encuentro simboliza la convergencia de dos instituciones profundamente arraigadas en la historia y el desarrollo de la Ciudad Puerto. El acuerdo, que contempla una serie de beneficios que podrán extenderse a los más de mil bomberos y bomberas de Valparaíso, establece las bases para impulsar acciones conjuntas en ámbitos de formación, colaboración académica y apoyo institucional, con el objetivo de poner las capacidades universitarias al servicio de la comunidad y fortalecer el trabajo colaborativo con actores clave del territorio. La vicerrectora de Vinculación con el Medio, Jacqueline Páez, agradeció la confianza depositada en la Casa de Estudios y subrayó el valor de esta alianza: "Para nuestra Universidad, establecer una colaboración con el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso es tremendamente importante y significativo. Se trata de dos instituciones con una fuerte vocación pública, valores misionales compartidos y un compromiso permanente con el bienestar de la comunidad. Este convenio es un hito especialmente relevante en el marco de la conmemoración de los 175 años de Bomberos de Valparaíso, que nos invita a estar presentes ya contribuir activamente a su quehacer". En esa misma línea, la autoridad universitaria destacó que este acuerdo se enmarca en el compromiso institucional de la PUCV con el desarrollo regional. "Estamos profundamente comprometidos con las distintas líneas de trabajo que impulsamos desde la Vinculación con el Medio. Sacar adelante a la región de Valparaíso requiere de colaboración y confianza entre instituciones, y este tipo de convergencias son fundamentales para proyectar iniciativas con impacto real en el territorio", señaló. Por su parte, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, José Espósito, valoró la oportunidad que representa este convenio para la institución bomberil. "Es tremendamente significativo que dos instituciones nacidas en esta Ciudad Puerto se unan en beneficio de toda la comuna", afirmó. "La firma de este convenio es también un indicador de que estamos haciendo bien las cosas como institución", concluyó. De esta manera, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso reafirma su compromiso con el servicio público y la colaboración con instituciones emblemáticas de la región, fortaleciendo un vínculo que proyecta trabajo conjunto, confianza y vocación de servicio en beneficio de Valparaíso y su comunidad.