Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

21 de diciembre de 2025

CONVENIO ENTRE LA PUCV Y EL CUERPO DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO BENEFICIARÁ A MÁS DE MIL VOLUNTARIOS

La iniciativa refuerza el compromiso público de la PUCV y del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. ​

26sXhcrCPQYS

Con el propósito de estrechar lazos con una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso suscribió un convenio de cooperación con el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, en una ceremonia realizada en el edificio de la Comandancia. El encuentro simboliza la convergencia de dos instituciones profundamente arraigadas en la historia y el desarrollo de la Ciudad Puerto.

 

El acuerdo, que contempla una serie de beneficios que podrán extenderse a los más de mil bomberos y bomberas de Valparaíso, establece las bases para impulsar acciones conjuntas en ámbitos de formación, colaboración académica y apoyo institucional, con el objetivo de poner las capacidades universitarias al servicio de la comunidad y fortalecer el trabajo colaborativo con actores clave del territorio.

 

La vicerrectora de Vinculación con el Medio, Jacqueline Páez, agradeció la confianza depositada en la Casa de Estudios y subrayó el valor de esta alianza: "Para nuestra Universidad, establecer una colaboración con el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso es tremendamente importante y significativo. Se trata de dos instituciones con una fuerte vocación pública, valores misionales compartidos y un compromiso permanente con el bienestar de la comunidad. Este convenio es un hito especialmente relevante en el marco de la conmemoración de los 175 años de Bomberos de Valparaíso, que nos invita a estar presentes ya contribuir activamente a su quehacer".

 

En esa misma línea, la autoridad universitaria destacó que este acuerdo se enmarca en el compromiso institucional de la PUCV con el desarrollo regional. "Estamos profundamente comprometidos con las distintas líneas de trabajo que impulsamos desde la Vinculación con el Medio. Sacar adelante a la región de Valparaíso requiere de colaboración y confianza entre instituciones, y este tipo de convergencias son fundamentales para proyectar iniciativas con impacto real en el territorio", señaló.

 

Por su parte, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, José Espósito, valoró la oportunidad que representa este convenio para la institución bomberil. "Es tremendamente significativo que dos instituciones nacidas en esta Ciudad Puerto se unan en beneficio de toda la comuna", afirmó. "La firma de este convenio es también un indicador de que estamos haciendo bien las cosas como institución", concluyó.

 

De esta manera, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso reafirma su compromiso con el servicio público y la colaboración con instituciones emblemáticas de la región, fortaleciendo un vínculo que proyecta trabajo conjunto, confianza y vocación de servicio en beneficio de Valparaíso y su comunidad.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso


mbapucv

MBA PUCV DARÁ INICIO A SUS CLASES EN PUNTA ARENAS EL 10 DE OCTUBRE CON MODALIDAD HÍBRIDA: CLASES PRESENCIALES Y ONLINE EN TIEMPO REAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

Leer Más

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

munipuq
nuestrospodcast
siatpuq

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
AUSTRALIS
carlosaroenap

SINDICATO DE TRABAJADORES ENAP MAGALLANES EXIGE INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA TRAS INCIDENTE CON GASODUCTO Y PROYECTA DESAFÍOS FUTUROS EN TRANSICIÓN ENERGETICA

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
20251222 Fiscalización Juguetes (3)

SERNAC FISCALIZA LOCALES COMERCIALES DE JUGUETES EN PUERTO NATALES EN EL CONTEXTO DE NAVIDAD

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
PHOTO-2025-12-16-17-09-08

DGA MAGALLANES DESTACA CRECIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y GLACIARES EN LA REGIÓN

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250