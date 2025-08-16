PUCV ENTREGA FORMACIÓN SINDICAL A TRABAJADORES PETROLEROS DE MAGALLANES

Durante toda esta semana en Santiago se llevó a cabo el segundo módulo de esta escuela sindical centrado principalmente en el Plan de Desarrollo ENAP 2040 y habilidades directivas. La presidenta del sindicato Magallanes, Graciela Vásquez Cruces, destacó el trabajo en conjunto con la empresa con el objetivo de fortalecer el rol estratégico de la organización sindical y proyectar con prospero futuro de la empresa de todos las chilenas y chilenos. Por su parte, el gerente de desarrollo y planificación estratégica, Nicolás Correa, señalo: “Estamos muy contentos de poder ayudar con esta instancia y entregar en detalle el desarrollo de nuestra empresa y su rol estratégico en el proceso de transición energética para transformarla en una oportunidad de negocios para la compañía y seguir estando vigentes y aportando valor al país”.

El programa está diseñado para fortalecer las competencias estratégicas de liderazgo y gestión de dirigentes y delegados sindicales, entregando herramientas prácticas para el cumplimiento eficaz de sus funciones y la articulación de una agenda sindical moderna y propositiva. En esta instancia se abordaron temáticas como técnicas de liderazgo y pensamiento estratégico en contextos laborales o comunitarios favoreciendo rutinas y procedimientos que mantengan un buen funcionamiento de la empresa estatal.

Los petroleros magallánicos destacaron la importancia de esta instancia de estudios y capacitación. Nuestra mujer minera del año 2022, Angie Cruz, técnica en procesos industriales e ingeniera en prevención de riesgos destacó el trabajo del sindicato ya que nunca había visto un involucramiento con la empresa por el desarrollo de nuevos liderazgos y formación apuntando a trabajar cada día mejor y en un ambiente de cooperación y mantener un buen trato laboral por parte de la empresa y un buen ambiente tanto en lo interno y como lo externo, enfatizó la delegada sindical del área Posesión.

El delegado del área refinería Gregorio, Juan Torres Velásquez, declaró: “Estamos muy contentos porque esta capacitación la veníamos pidiendo hace un tiempo ya que nos enseña a que cualquier persona puede ser líder, fortaleciendo los distintos equipos de trabajo para desarrollar de mejor forma nuestro trabajo sindical”.

Este trabajo conjunto entre empresa y trabajadores enfatiza el compromiso con la formación continua de las y los trabajadores, entendiendo que el desarrollo de capacidades sindicales es clave para una gestión laboral responsable, participativa y orientada al futuro energético del país y las oportunidades para la Región de Magallanes.





