Punta Arenas,
16 de agosto de 2025

PUCV ENTREGA FORMACIÓN SINDICAL A TRABAJADORES PETROLEROS DE MAGALLANES

En Santiago. ​

DSC_0179

Durante toda esta semana en Santiago se llevó a cabo el segundo módulo de esta escuela sindical centrado principalmente en el Plan de Desarrollo ENAP 2040 y habilidades directivas. La presidenta del sindicato Magallanes, Graciela Vásquez Cruces,  destacó el trabajo en conjunto con la empresa con el objetivo de fortalecer el rol estratégico de la organización sindical y proyectar con prospero futuro de la empresa de todos las chilenas y chilenos. Por su parte, el gerente de desarrollo y planificación estratégica, Nicolás Correa, señalo: “Estamos muy contentos de poder ayudar con esta instancia y entregar en detalle el desarrollo de nuestra empresa y su rol estratégico en el proceso de transición energética para transformarla en una oportunidad de negocios para la compañía y seguir estando vigentes y aportando valor al país”.   

El programa está diseñado para fortalecer las competencias estratégicas de liderazgo y gestión de dirigentes y delegados sindicales, entregando herramientas prácticas para el cumplimiento eficaz de sus funciones y la articulación de una agenda sindical moderna y propositiva. En  esta instancia se abordaron temáticas como técnicas de liderazgo y pensamiento estratégico en contextos laborales o comunitarios favoreciendo rutinas y procedimientos que mantengan un buen funcionamiento de la empresa estatal.

Los petroleros magallánicos destacaron la importancia de esta instancia de estudios y capacitación. Nuestra mujer minera del año 2022, Angie Cruz, técnica en procesos industriales e ingeniera en prevención de riesgos destacó el trabajo del sindicato ya que nunca había visto un involucramiento con la empresa por el desarrollo de nuevos liderazgos y formación apuntando a trabajar cada día mejor y en un ambiente de cooperación  y mantener un buen trato laboral por parte de la empresa y un buen ambiente tanto en lo interno y como lo externo, enfatizó la delegada sindical del área  Posesión.   

El delegado del área refinería Gregorio, Juan Torres Velásquez, declaró: “Estamos muy contentos porque esta capacitación la veníamos pidiendo hace un tiempo ya que nos enseña a que cualquier persona puede ser líder, fortaleciendo los distintos equipos de trabajo para desarrollar de mejor forma nuestro trabajo sindical”.  

Este trabajo conjunto entre empresa y trabajadores enfatiza el compromiso con la formación continua de las y los trabajadores, entendiendo que el desarrollo de capacidades sindicales es clave para una gestión laboral responsable, participativa y orientada al futuro energético del país y las oportunidades para la Región de Magallanes.



mbapucv

PUNTA ARENAS SERÁ SEDE DEL MBA PUCV DESDE OCTUBRE 2025: MODALIDAD HÍBRIDA Y ARANCEL PREFERENCIAL

SUBSECRETARIO MOP DESTACA RECUPERACIÓN DE CENTENARIOS EDIFICIOS DE PUNTA ARENAS GRACIAS A TRABAJO CONJUNTO CON EL GOBIERNO REGIONAL

Danilo Núñez valoró trabajo realizado por Dirección de Arquitectura en el diseño de proyectos que rescatan antigua Penitenciaria y la Primera Compañía de Bomberos.


NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES DISMINUYERON INTERANUALMENTE EN MAYO DE 2025

foto_0000000220250815184533

HAROLD MAYNE-NICHOLLS REUNIÓ FIRMAS NECESARIAS PARA SER CANDIDATO PRESIDENCIAL

PRESENTACIÓN FOJI 1

ESTE SÁBADO SE REALIZARÁ ÚLTIMO CONCIERTO 2025 DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL REGIONAL DE MAGALLANES EN PUNTA ARENAS

Juan Ramón Castillo (al medio)

ASUMIERON LOS COORDINADORES DE OFICINAS LOCALES DEL SLEP MAGALLANES EN PORVENIR Y PUERTO NATALES

