Punta Arenas,
26 de noviembre de 2025

SAG MAGALLANES INVITA A PARTICIPAR EN CHARLA SOBRE DESARROLLO GANADERO

​"Desarrollo ganadero en la región de Magallanes", a realizarse el jueves 27 de noviembre de 2025, a las 14:30 horas, en el Auditorio del Edificio de los Servicios del Agro, ubicado en Av. Bulnes #0309, 6° piso, Punta Arenas.

2025-NOV CHARLA DESARROLLO GANADERO

Para abordar los principales aspectos del Pabco ovino y las medidas de prevención y manejo del síndrome abortivo en rumiantes, el Servicio Agrícola y Ganadero de Magallanes invita a productores/as ganaderos, médicos/as veterinarios/as, personas vinculadas al ámbito rural y comunidad interesada, a sumarse a la charla "Desarrollo ganadero en la región de Magallanes", a realizarse el jueves 27 de noviembre de 2025, a las 14:30 horas, en el Auditorio del Edificio de los Servicios del Agro, ubicado en Av. Bulnes #0309, 6° piso, Punta Arenas.

Se trata de una instancia que busca fortalecer el trabajo preventivo en torno a la sanidad animal y el desarrollo productivo de la región abordando aspectos como el manejo predial, medidas preventivas, signología, programas de control y vigilancia de enfermedades, entre otras temáticas clave para proteger la condición sanitaria del rebaño regional y apoyar la productividad ganadera.

Actividad gratuita, abierta a todo público y no requiere inscripción previa.

 


PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DE LA ETAPA 10 DE LA RUTA VICUÑA-YENDEGAIA: “VA A QUEDAR EN NUESTRA HISTORIA COMO UNA DE LAS GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CHILE”

​El jefe de Estado visitó las obras que tienen por objetivo concretar la conectividad terrestre entre Punta Arenas y Puerto Williams, reduciendo así los viajes entre ambas ciudades en aproximadamente 12 horas.

SUBCOMISIÓN DE PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS REALIZÓ SU PRIMER OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO WILLIAMS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DE LA ETAPA 10 DE LA RUTA VICUÑA-YENDEGAIA: “VA A QUEDAR EN NUESTRA HISTORIA COMO UNA DE LAS GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CHILE”

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, VISITA PAMPA GUANACO EN TIERRA DEL FUEGO, FUTURA CAPITAL COMUNAL DE TIMAUKEL

cadem-jose-antonio-kast-obtendria-mas-de-15-puntos-que-jeannette-jara-en-segunda-vuelta

CADEM: JOSÉ ANTONIO KAST OBTENDRÍA MÁS DE 15 PUNTOS QUE JEANNETTE JARA EN SEGUNDA VUELTA

DSC05586