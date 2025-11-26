SAG MAGALLANES INVITA A PARTICIPAR EN CHARLA SOBRE DESARROLLO GANADERO

Para abordar los principales aspectos del Pabco ovino y las medidas de prevención y manejo del síndrome abortivo en rumiantes, el Servicio Agrícola y Ganadero de Magallanes invita a productores/as ganaderos, médicos/as veterinarios/as, personas vinculadas al ámbito rural y comunidad interesada, a sumarse a la charla "Desarrollo ganadero en la región de Magallanes", a realizarse el jueves 27 de noviembre de 2025, a las 14:30 horas, en el Auditorio del Edificio de los Servicios del Agro, ubicado en Av. Bulnes #0309, 6° piso, Punta Arenas.

Se trata de una instancia que busca fortalecer el trabajo preventivo en torno a la sanidad animal y el desarrollo productivo de la región abordando aspectos como el manejo predial, medidas preventivas, signología, programas de control y vigilancia de enfermedades, entre otras temáticas clave para proteger la condición sanitaria del rebaño regional y apoyar la productividad ganadera.

Actividad gratuita, abierta a todo público y no requiere inscripción previa.

