26 de noviembre de 2025
SAG MAGALLANES INVITA A PARTICIPAR EN CHARLA SOBRE DESARROLLO GANADERO
"Desarrollo ganadero en la región de Magallanes", a realizarse el jueves 27 de noviembre de 2025, a las 14:30 horas, en el Auditorio del Edificio de los Servicios del Agro, ubicado en Av. Bulnes #0309, 6° piso, Punta Arenas.
Para abordar los principales aspectos del Pabco ovino y las medidas de prevención y manejo del síndrome abortivo en rumiantes, el Servicio Agrícola y Ganadero de Magallanes invita a productores/as ganaderos, médicos/as veterinarios/as, personas vinculadas al ámbito rural y comunidad interesada, a sumarse a la charla "Desarrollo ganadero en la región de Magallanes", a realizarse el jueves 27 de noviembre de 2025, a las 14:30 horas, en el Auditorio del Edificio de los Servicios del Agro, ubicado en Av. Bulnes #0309, 6° piso, Punta Arenas.
Se trata de una instancia que busca fortalecer el trabajo preventivo en torno a la sanidad animal y el desarrollo productivo de la región abordando aspectos como el manejo predial, medidas preventivas, signología, programas de control y vigilancia de enfermedades, entre otras temáticas clave para proteger la condición sanitaria del rebaño regional y apoyar la productividad ganadera.
Actividad gratuita, abierta a todo público y no requiere inscripción previa.
PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DE LA ETAPA 10 DE LA RUTA VICUÑA-YENDEGAIA: “VA A QUEDAR EN NUESTRA HISTORIA COMO UNA DE LAS GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CHILE”
El jefe de Estado visitó las obras que tienen por objetivo concretar la conectividad terrestre entre Punta Arenas y Puerto Williams, reduciendo así los viajes entre ambas ciudades en aproximadamente 12 horas.
