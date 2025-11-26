INACH INVITA A PARTICIPAR DE UN CONVERSATORIO SOBRE DISEÑO Y CREACIÓN INSPIRADA EN LA ANTÁRTICA

En el marco del mes de la Antártica y en el mes del Diseño, el Instituto Antártico Chileno (INACH) invita a artistas, artesanos, diseñadores, emprendedores y personas interesadas en la creación vinculada al Continente Blanco a participar del conversatorio "Diseño x Antártica" que se realizará este miércoles 26 de noviembre a las 18:00 horas en el hall del edificio central del INACH, ubicado en Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas.

La actividad es un espacio de encuentro y diálogo centrado en compartir oportunidades, aprendizajes y experiencias derivadas de iniciativas culturales inspiradas en la Antártica. El conversatorio será dirigido por Pablo Ruiz, diseñador gráfico del INACH, y contará con la participación del Dr. Marcelo Astorga, sociólogo y profesional del Proyecto Nodo Antártico. Ambos panelistas abrirán el espacio para hablar sobre oportunidades y lecciones aprendidas a partir del trabajo que se ha desarrollado en relación con el Continente Blanco en los últimos años.

Este conversatorio se realizará en el ciclo de charlas "Ciencia y Chocolate" que es una iniciativa mensual del INACH que busca acercar el conocimiento antártico a la comunidad magallánica de manera cercana y amena, por medio de charlas con investigadores y otros especialistas, siempre acompañadas por una taza de chocolate caliente.

La actividad es abierta y gratuita a la comunidad, sin necesidad de inscripción previa, y refuerza el vínculo entre la ciencia, la cultura y la ciudadanía en este mes dedicado al Continente Blanco.

