Punta Arenas,
26 de noviembre de 2025

INACH INVITA A PARTICIPAR DE UN CONVERSATORIO SOBRE DISEÑO Y CREACIÓN INSPIRADA EN LA ANTÁRTICA

​En el mes de la Antártica

cienciaychoco-nov2025_2-inach

En el marco del mes de la Antártica y en el mes del Diseño, el Instituto Antártico Chileno (INACH) invita a artistas, artesanos, diseñadores, emprendedores y personas interesadas en la creación vinculada al Continente Blanco a participar del conversatorio "Diseño x Antártica" que se realizará este miércoles 26 de noviembre a las 18:00 horas en el hall del edificio central del INACH, ubicado en Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas. 

La actividad es un espacio de encuentro y diálogo centrado en compartir oportunidades, aprendizajes y experiencias derivadas de iniciativas culturales inspiradas en la Antártica. El conversatorio será dirigido por Pablo Ruiz, diseñador gráfico del INACH, y contará con la participación del Dr. Marcelo Astorga, sociólogo y profesional del Proyecto Nodo Antártico. Ambos panelistas abrirán el espacio para hablar sobre oportunidades y lecciones aprendidas a partir del trabajo que se ha desarrollado en relación con el Continente Blanco en los últimos años.

Este conversatorio se realizará en el ciclo de charlas "Ciencia y Chocolate" que es una iniciativa mensual del INACH que busca acercar el conocimiento antártico a la comunidad magallánica de manera cercana y amena, por medio de charlas con investigadores y otros especialistas, siempre acompañadas por una taza de chocolate caliente. 

La actividad es abierta y gratuita a la comunidad, sin necesidad de inscripción previa, y refuerza el vínculo entre la ciencia, la cultura y la ciudadanía en este mes dedicado al Continente Blanco.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).


SAG MAGALLANES INVITA A PARTICIPAR EN CHARLA SOBRE DESARROLLO GANADERO

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DE LA ETAPA 10 DE LA RUTA VICUÑA-YENDEGAIA: "VA A QUEDAR EN NUESTRA HISTORIA COMO UNA DE LAS GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CHILE"

​El jefe de Estado visitó las obras que tienen por objetivo concretar la conectividad terrestre entre Punta Arenas y Puerto Williams, reduciendo así los viajes entre ambas ciudades en aproximadamente 12 horas.

​El jefe de Estado visitó las obras que tienen por objetivo concretar la conectividad terrestre entre Punta Arenas y Puerto Williams, reduciendo así los viajes entre ambas ciudades en aproximadamente 12 horas.

SUBCOMISIÓN DE PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS REALIZÓ SU PRIMER OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO WILLIAMS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, VISITA PAMPA GUANACO EN TIERRA DEL FUEGO, FUTURA CAPITAL COMUNAL DE TIMAUKEL

CADEM: JOSÉ ANTONIO KAST OBTENDRÍA MÁS DE 15 PUNTOS QUE JEANNETTE JARA EN SEGUNDA VUELTA