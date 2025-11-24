Punta Arenas,
24 de noviembre de 2025

FIESTA DEL GUANACO REÚNE A FAMILIAS CHILENAS Y ARGENTINAS A TRAVÉS DE TRADICIONES PATAGÓNICAS

​Durante la jornada se ofrecieron distintos platos a base de guanaco pero también cordero, dulces y otros, los cuales fueron invitados gratuitamente a los visitantes.

guanacus

​La tercera edición de la Fiesta del Guanaco, futura capital comunal de Timaukel, contó con una gran participación de vecinos y visitantes de Porvenir, Río Grande y turistas de distintas localidades que convirtieron la jornada en un verdadero encuentro binacional.

 
La organización estuvo a cargo de la Municipalidad de Timaukel liderada por el alcalde Luis Barría Andrade y contó con la participación del Delegado Presidencial en Tierra del Fuego, José Miguel Campos Prieto; concejales locales; el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, y el cónsul general de Chile en Río Grande y Tolhuin, Roberto Ruiz Piracés. También estuvieron presentes los integrantes de la Wildlife Conservation Society (WCS) en la Región de Magallanes.

 
Durante la jornada se ofrecieron distintos platos a base de guanaco pero también cordero, dulces y otros, los cuales fueron invitados gratuitamente a los visitantes. En los stands destacaron los productos confeccionados de guanaco, equipamiento campestre, cervezas artesanales, entre otros.

 
El alcalde Luis Barría Andrade mostró su satisfacción por la presencia argentina: “Estamos muy contentos y muy agradecidos del pueblo argentino. Gracias a ellos esta fiesta ya se puede llamar con orgullo la fiesta internacional del guanaco. La presencia argentina nos potencia y nos pone en el mapa”.

 
El alcalde destacó que Pampa Guanaco se encamina a convertirse en la futura capital de Timaukel, con obras en pleno desarrollo: ampliación del retén de Carabineros, nuevas hectáreas cedidas por Bienes Nacionales para la expansión urbana y la proyección de un cuartel policial más grande, acorde al crecimiento sostenido de la zona, además de la construcción del edificio consistorial y las viviendas sociales.

 
Mientras que el Delegado Presidencial en Tierra del Fuego, José Miguel Campos Prieto, definió este momento como histórico: “Estamos desarrollando lo que será la futura capital comunal. No solo hay obras como el edificio consistorial o la escuela: también hay un crecimiento turístico, cultural y social que convierte a Pampa Guanaco en un nodo central del futuro”.

 
Además, confirmó que el presidente Boric acompañará la inauguración de obras clave y ratificó el compromiso del Estado chileno con la zona, reforzado por el programa PEDZE, que contempla 35 inversiones estructurales para Tierra del Fuego.
El encuentro también contó con música en vivo y campeonato del leñador, además de realizarse previo a lo que fue la 34° Edición del Raid Náutico, iniciativa que partió desde Timaukel, para llegar hasta Río Grande, este lunes 24 de noviembre.




CON GRAN PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS SE VIVIÓ LA "FIESTA DE LA INFANCIA" DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

​La visita del Mandatario, que se extenderá hasta el jueves 27 de noviembre, tiene foco en materia de infraestructura.

​La visita del Mandatario, que se extenderá hasta el jueves 27 de noviembre, tiene foco en materia de infraestructura.

SEREMI DE SALUD Y REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL COORDINAN ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SALUD DE JÓVENES QUE CUMPLEN SANCIÓN

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

REESTRENO DE "ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS" REPLETÓ EL CENTRO CULTURAL EN SUS DOS JORNADAS

"GRANDES PERSONAJES DE LA HISTORIA NAVAL" LLEGA A PUNTA ARENAS: LA EXPOSICIÓN DEL DR. VALDÉS QUE YA HAN VISTO MÁS DE 50 MIL PERSONAS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

JIMMY GALARD LANZA SU NUEVO EP "JEREMY", UN VIAJE DE "FOLKLORE INDIE" A SUS RAÍCES PATAGÓNICAS

