POLAR EN EL DEPORTE DESTACA EL RENACER DEL HISTÓRICO CLUB LICEO Y SU NUEVA GENERACIÓN DE BASQUETBOLISTAS

En una nueva edición de Polar en el Deporte, se revisó la revitalización del emblemático Club Deportivo Liceo, institución con una profunda historia en Punta Arenas. Fundado en 1936, el club vivió décadas de protagonismo en el baloncesto regional y hoy, tras un período de receso, su rama deportiva vuelve a tomar fuerza gracias al compromiso de jugadores, dirigentes y nuevas generaciones que están impulsando su renacer.

Durante la entrevista, el actual vicepresidente del club, Claudio Luengo, destacó el orgullo de reactivar una institución tan significativa para la comunidad. “Volver a levantar al Liceo no es solo recuperar un equipo, es recuperar parte de la identidad deportiva de Punta Arenas”, señaló.

La conversación también incluyó voces de quienes hoy mantienen vivo el espíritu del club dentro de la cancha. Martina Santana, quien comenzó a jugar a los cinco años, compartió su entusiasmo por ser parte del equipo y seguir creciendo en la disciplina. Su historia refleja el compromiso del club con la formación de deportistas desde temprana edad. Otro de los invitados fue Miguel Ángel, jugador colombiano que lleva cerca de cuatro años viviendo en Punta Arenas y que ha encontrado en el Club Liceo un espacio de integración y desarrollo deportivo.

Su presencia confirma el carácter inclusivo y multicultural que está tomando el equipo. Finalmente, Luciano Delgado, joven basquetbolista de 11 años, destacó la importancia de contar con un club que apoye el talento infantil y juvenil, reforzando el impulso que hoy busca posicionar nuevamente al Liceo como referente local. El renacer del Club Deportivo Liceo no solo recupera su legado, sino que proyecta un futuro esperanzador para el basquetbol magallánico, donde tradición y nuevas generaciones se encuentran para escribir la próxima etapa de su historia.







​

