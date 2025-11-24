Punta Arenas,
24 de noviembre de 2025

POLAR EN EL DEPORTE DESTACA EL RENACER DEL HISTÓRICO CLUB LICEO Y SU NUEVA GENERACIÓN DE BASQUETBOLISTAS

Polar en el Deporte

WhatsApp Image 2025-11-24 at 17

En una nueva edición de Polar en el Deporte, se revisó la revitalización del emblemático Club Deportivo Liceo, institución con una profunda historia en Punta Arenas. Fundado en 1936, el club vivió décadas de protagonismo en el baloncesto regional y hoy, tras un período de receso, su rama deportiva vuelve a tomar fuerza gracias al compromiso de jugadores, dirigentes y nuevas generaciones que están impulsando su renacer. 

Durante la entrevista, el actual vicepresidente del club, Claudio Luengo, destacó el orgullo de reactivar una institución tan significativa para la comunidad. “Volver a levantar al Liceo no es solo recuperar un equipo, es recuperar parte de la identidad deportiva de Punta Arenas”, señaló. 

La conversación también incluyó voces de quienes hoy mantienen vivo el espíritu del club dentro de la cancha. Martina Santana, quien comenzó a jugar a los cinco años, compartió su entusiasmo por ser parte del equipo y seguir creciendo en la disciplina. Su historia refleja el compromiso del club con la formación de deportistas desde temprana edad. Otro de los invitados fue Miguel Ángel, jugador colombiano que lleva cerca de cuatro años viviendo en Punta Arenas y que ha encontrado en el Club Liceo un espacio de integración y desarrollo deportivo. 

Su presencia confirma el carácter inclusivo y multicultural que está tomando el equipo. Finalmente, Luciano Delgado, joven basquetbolista de 11 años, destacó la importancia de contar con un club que apoye el talento infantil y juvenil, reforzando el impulso que hoy busca posicionar nuevamente al Liceo como referente local. El renacer del Club Deportivo Liceo no solo recupera su legado, sino que proyecta un futuro esperanzador para el basquetbol magallánico, donde tradición y nuevas generaciones se encuentran para escribir la próxima etapa de su historia.



seremisaludsrj

SEREMI DE SALUD Y REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL COORDINAN ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SALUD DE JÓVENES QUE CUMPLEN SANCIÓN

BORIC VIAJA A LA REGIÓN DE MAGALLANES EN MEDIO DE CRECIENTE TENSIÓN ENTRE CANDIDATURAS DE JARA Y KAST DE CARA AL BALOTAJE

​La visita del Mandatario, que se extenderá hasta el jueves 27 de noviembre, tiene foco en materia de infraestructura.

pdteboric
seremisaludsrj

SEREMI DE SALUD Y REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL COORDINAN ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SALUD DE JÓVENES QUE CUMPLEN SANCIÓN

CAMPAÑA DEL JUGUETE
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

AP 9

REESTRENO DE "ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS" REPLETÓ EL CENTRO CULTURAL EN SUS DOS JORNADAS

hectorvaldes

“GRANDES PERSONAJES DE LA HISTORIA NAVAL” LLEGA A PUNTA ARENAS: LA EXPOSICIÓN DEL DR. VALDÉS QUE YA HAN VISTO MÁS DE 50 MIL PERSONAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

jgarland

JIMMY GALARD LANZA SU NUEVO EP “JEREMY”, UN VIAJE DE “FOLKLORE INDIE” A SUS RAÍCES PATAGÓNICAS