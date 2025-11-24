EXCLUSIVOS AUTOS FERRARI CRUZARON EL ESTRECHO DE MAGALLANES EN FERRIES DE TABSA

En medio de gran expectativa entre los fanáticos del mundo tuerca, este viernes 21 de noviembre, un total de 53 autos de alta gama, de la prestigiosa marca italiana, Ferrari, cruzaron el Estrecho de Magallanes en viajes operados por TABSA, en el marco de la gira internacional Cavalcade Aventura 2025 organizada por la empresa Canossa Events.

Cristóbal Kulczewski, Gerente General de TABSA, destacó el trabajo de coordinación de las tripulaciones y ferries de la compañía. “Este embarque demandó mucha planificación porque se trata de automóviles de alta gama que requieren de cuidados y capacidades especiales las que nuestras tripulaciones y embarcaciones suministraron sin inconvenientes”, destacó el ejecutivo.

Los automóviles de alta gama, en su mayoría del modelo Purosangue (V12 de 6,5 litros), participan de la gira cuyo propósito fue recorrer la Patagonia entre el 16 y 24 de noviembre incluyendo su paso por Buenos Aires, Bariloche, Glaciar Perito Moreno, Estrecho de Magallanes y Ushuaia entre otras localidades.

El evento convocó a coleccionistas y empresarios de Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Austria, Dinamarca, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, España e Italia.

