Punta Arenas,
15 de noviembre de 2025

GRAN INTERÉS CONCITÓ VIAJE INAUGURAL DE TEMPORADA DE PINGÜINERAS OPERADO POR TABSA

Isla Magdalena. ​

DSC02212

Una alta demanda registró el viaje inaugural de la temporada de pingüineras de isla Magdalena, operado por TABSA, y que este año volvió a concitar el interés de la comunidad registrándose una la ocupación del cien por ciento de la capacidad del ferry Yaghan que ayer zarpo a las 15 horas hacia el Monumento Natural Los Pingüinos.

 

En el marco del programa Pingüineras para Todos y junto con la renovación de los beneficios de la Tarjeta Punta Arenas, que incluye un descuento de un 40% y dos menores de 13 años liberados, también se mantuvieron las facilidades para quienes presenten algún nivel de discapacidad, permitiendo realizar un tour inclusivo, tal como lo comprobaron estudiantes, profesores y apoderados de la Escuela Especial del Centro de Rehabilitación.

 

Al respecto, la educadora diferencial, Patricia Larenas, quien viajó junto a a 9 estudiantes dijo “que es una experiencia muy importante para los alumnos, es una oportunidad que, quizás, no se va a repetir en el resto de sus vidas”.

Eva Loncón, profesora jefe del Kinder A de la Escuela Villa Las Nieves, acompañó a sus estudiantes a bordo de Yaghan y luego de haber recorrido las pingüineras dijo que “estamos super contentos, los niños muy emocionados con el viaje, además nos tocó un clima espectacular”, dijo.

 

Finalmente, Sebastián Timis, Subgerente de Conectividad y Servicios al Cliente de TABSA, hizo una invitación a la comunidad a aprovechar los beneficios de la Tarjeta Punta Arenas. “Queremos que las pingüineras estén al alcance de todos los vecinos. La temporada se realizará desde noviembre con viajes los viernes, sábado y domingo, y a partir de diciembre hasta febrero, todos los días, por lo que los interesados tienen varios meses para visitar isla Magdalena”, señaló.

 

Para acceder a los beneficios de la Tarjeta Punta Arenas, los pasajes deben ser adquiridos presencialmente en la oficina de TABSA en el terminal de Tres Puentes. También se pueden comprar en la web tabsa.cl pagando el valor sin descuento.


1000076676

TABSA COMPLETA TRASLADO DE AEROGENERADORES A TIERRA DEL FUEGO A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

GRAN INTERÉS CONCITÓ VIAJE INAUGURAL DE TEMPORADA DE PINGÜINERAS OPERADO POR TABSA

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025: CHILE DECIDE, POLAR COMUNICACIONES LE INFORMA

UNA CHARLA FANTÁSTICA: DANIELA VEGA, INICIÓ CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL CINE CHILENO EN MAGALLANES

CANDIDATO A DIPUTADO RIQUELME DUCCI DESTACA EL PLAN ESPERANZA AUSTRAL Y PROPONE MAYOR PRESENCIA PARLAMENTARIA EN MAGALLANES

