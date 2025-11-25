CARLOS ESTRADA GOIC ADVIERTE: “EL TRANSPORTE MAGALLÁNICO ESTÁ EN DECADENCIA, EN ESTADO DE SUBSISTENCIA”

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el presidente de la Asociación Gremial de Transporte de Punta Arenas, Carlos Estrada Goic, expuso una serie de preocupaciones que afectan a la conectividad, la competencia y el desarrollo del rubro transportista en Magallanes.

Estrada advirtió que la condición geográfica de la región aún obliga a depender del tránsito por territorio argentino, remarcando que "la conectividad es una realidad, somos una región isla y por mucho tiempo más vamos a necesitar siempre por la República Argentina". Sin embargo, fue crítico con la gestión de las autoridades nacionales, señalando que "nuestras autoridades no han sabido saber cumplir frente a la autoridad argentina a tratados internacionales, no hay equidad respecto al cumplimiento de la norma, Argentina no da cumplimientos a los acuerdos".



Si bien valoró la visión de una carretera bimodal, aseguró que "falta mucho tiempo para que dejemos de depender del tránsito por Argentina".

Respecto al estado del sector, el dirigente fue categórico al describir que "el transporte magallánico está en decadencia, estamos en estado de subsistencia", acusando la falta de colaboración institucional: "el Estado no coopera mucho, no coopera Vialidad, no coopera Serviu" y apuntó también al "tema del sobrepeso de los camiones argentinos", situación que —indicó— afecta directamente la competitividad: "es difícil competir en esta condición de competencia desleal".

Estrada también cuestionó la relación con el empresariado local, particularmente en lo referente a decisiones de contratación: "poca empatía del empresariado local, sobre todo Zona Franca", afirmando que "contratan empresas de afuera, no contratan ni cotizan transporte local". A esto se suma, dijo, un problema persistente en la ciudad: "tenemos un problema con poder contar con un local para poder estacionar transporte pesado en Punta Arenas".

