Punta Arenas,
11 de diciembre de 2025

CON AJUSTES Y MEJORAS SE DISPUSIERON 37 SERVICIOS RURALES GRATUITOS PARA MOVILIZAR A LA CIUDADANÍA HACIA SU LUGAR DE VOTACIÓN

Los horarios fueron ajustados acorde a la demanda horaria histórica. En el transporte urbano se volverá a reforzar las horas punta de movilidad, entre las 11 y 17 horas.

SERVICIOS TP 2DA VUELTA 6

​Un nuevo encuentro en la parada rural “Mina Loreto” sostuvieron el delegado presidencial regional José Ruiz Pivcevic y seremi de Transportes y Telecomunicaciones Alejandro Goich Barría, para dar a los servicios transporte público rural y urbanos que operarán en toda la región para la segunda vuelta de elecciones presidenciales de este domingo 14 de diciembre.

 
“Como gobierno debemos garantizar un proceso tranquilo, democrático y participativo y para eso tenemos que coordinar con las distintas instituciones” señaló el delegado presidencial regional Ruiz. En ese tenor, agregó que las fuerzas armadas el día viernes tomarán control de los establecimientos educacionales, se realizarán fiscalizaciones por parte de la dirección del trabajo para que se cumpla con los derechos laborales de las y los trabajadores y se coordinó la contratación de servicios especiales a través de la seremi de Transportes y Telecomunicaciones, garantizando así el derecho a sufragar de la ciudadanía que se encuentra en los territorios más aislados de nuestra región.

 
“Son servicios adicionales a los que cuenta el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para poder lograr una mejor participación en todas las provincias. Por eso el llamado a la gente es a acudir a sus lugares de sufragio y ejercer un voto informado”, indicó Ruiz.

 
El seremi Goich, añadió que son 15 servicios especiales –que fueron ajustados de acuerdo a la demanda– y que se suman a los 22 regulares que ofrecen transporte para sectores aislados y rurales, siendo todos gratuitos. Informó que los horarios son variados dependiendo de cada servicio, lo que será informado a través de las delegaciones presidenciales provinciales y municipios, por lo que hizo el llamado a la ciudadanía a informarse en los canales oficiales de cada institución.

 
Agregó el jefe de la cartera regional que en la ciudad se va a trabajar con un plan operacional de 4 buses a la hora. Los primeros buses saldrán desde las 7 horas y el último a las 21. La frecuencia será reforzada en hora punta, definida en el bloque horario entre las 11 y 17 horas, pensando que es el momento en que más afluencia de público habrá. Red Punta Arenas y consolidado norte, mantienen su tarifa normal.

 
De igual manera, informó el seremitt que la División de Fiscalización se desplegará desde las 7:30 horas en Punta Arenas y Natales, verificando el cumplimiento de los horarios y las frecuencias programas para la jornada del domingo.


TRANSPORTE GRATUITO PARA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
JUZGADO DE GARANTÍA ACOGE A TRAMITACIÓN QUERELLA PRESENTADA POR LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES POR DAÑO AL MURAL DE FRANCISCO BETANCOURT

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

SERVICIOS TP 2DA VUELTA 6

CON AJUSTES Y MEJORAS SE DISPUSIERON 37 SERVICIOS RURALES GRATUITOS PARA MOVILIZAR A LA CIUDADANÍA HACIA SU LUGAR DE VOTACIÓN

williamselecciones

EN PUERTO WILLIAMS REFUERZAN COORDINACIONES PARA UNA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2025 SEGURA

NUEVO JEFE DE LA BIRO EN MAGALLANES REFUERZA ESTRATEGIAS CONTRA ROBOS Y DELITOS PATRIMONIALES