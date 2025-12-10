COPADEMA AFIANZA LA CREACIÓN DE MUSEO DEPORTIVO PARA MAGALLANES

La Corporación del patrimonio deportivo de Magallanes (Copadema) fue sancionada positivamente con la concesión de uso gratuito de los inmuebles fiscales ubicados en calle ubicados en calle Zenteno N° 1128 y N° 1130, comuna de Punta Arenas, provincia de Magallanes, con la finalidad de recuperar las viviendas instaladas en dichos predios y habilitar en ellas el Museo Deportivo de Magallanes.





La Copadema viene trabajando de manera constante en el rescate y promoción de la historia deportiva de nuestra Región y elemento que han marcado la época de oro de nuestro deporte, realzando la figura de diversos ídolos magallánicos que han logrado destacar a nivel nacional e internacional representando a nuestra tierra austral.





La Copadema además de restaurar dichos inmuebles, busca materializar en el futuro museo la exposición artículos deportivos, tales como camisetas históricas, bicicletas, guantes de box, fotografías, videos, trofeos que la Agrupación ha recopilado en el tiempo, además de adaptar la casa para sala de reuniones, espacio para investigadores y exposiciones, implementando una biblioteca y sala para dichos fines. Se proyecta una inversión inicial de UF 187 aproximadamente a ser financiada con fondos de la Corporación, y contempla cierre perimetral, recuperación de paredes, cielos, baños, cocina, circuitos eléctricos, calefacción, habilitación de grifería, agua y en una segunda etapa se contempla la construcción del Museo.





Pedro Jara, presidente de Copadema fue acompañado a la votación del Consejo Regional realizada hoy por una decena de integrantes y cooperadores de la Corporación. "Es un día muy especial, hoy defendimos nuestro proyecto y finalmente la votación de los consejeros de Magallanes fue unánime. Esto es un gran avance para seguir trabajando en nuestro patrimonio, además de trabajar en la recuperación de los espacios esperamos fortalecer nuestra relación con la comunidad para reflotar todas aquellas reliquias que forman parte de la identidad de nuestro deporte", puntualizó Jara

