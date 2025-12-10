Punta Arenas,
10 de diciembre de 2025

COPADEMA AFIANZA LA CREACIÓN DE MUSEO DEPORTIVO PARA MAGALLANES

​La Copadema viene trabajando de manera constante en el rescate y promoción de la historia deportiva de nuestra Región.

EQUIPO COPADEMA

La Corporación del patrimonio deportivo de Magallanes (Copadema) fue sancionada positivamente con la concesión de uso gratuito de los inmuebles fiscales ubicados en calle ubicados en calle Zenteno N° 1128 y N° 1130, comuna de Punta Arenas, provincia de Magallanes, con la finalidad de recuperar las viviendas instaladas en dichos predios y habilitar en ellas el Museo Deportivo de Magallanes.


La Copadema viene trabajando de manera constante en el rescate y promoción de la historia deportiva de nuestra Región y elemento que han marcado la época de oro de nuestro deporte, realzando la figura de diversos ídolos magallánicos que han logrado destacar a nivel nacional e internacional representando a nuestra tierra austral.


La Copadema además de restaurar dichos inmuebles, busca materializar en el futuro museo la exposición artículos deportivos, tales como camisetas históricas, bicicletas, guantes de box, fotografías, videos, trofeos que la Agrupación ha recopilado en el tiempo, además de adaptar la casa para sala de reuniones, espacio para investigadores y exposiciones, implementando una biblioteca y sala para dichos fines. Se proyecta una inversión inicial de UF 187 aproximadamente a ser financiada con fondos de la Corporación, y contempla cierre perimetral, recuperación de paredes, cielos, baños, cocina, circuitos eléctricos, calefacción, habilitación de grifería, agua y en una segunda etapa se contempla la construcción del Museo.


Pedro Jara, presidente de Copadema fue acompañado a la votación del Consejo Regional realizada hoy por una decena de integrantes y cooperadores de la Corporación. "Es un día muy especial, hoy defendimos nuestro proyecto y finalmente la votación de los consejeros de Magallanes fue unánime. Esto es un gran avance para seguir trabajando en nuestro patrimonio, además de trabajar en la recuperación de los espacios esperamos fortalecer nuestra relación con la comunidad para reflotar todas aquellas reliquias que forman parte de la identidad de nuestro deporte", puntualizó Jara


museorioseco-700x525

SEMINARIO “CUANDO LO EXTREMO SE CONVIERTE EN LA NORMA” EN PUNTA ARENAS

Imprimir
HIF Y ONG CANALES CIERRAN EXITOSO PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIOLABORALES EN PUNTA ARENAS

​Más de 250 estudiantes técnico-profesionales participaron en el ciclo formativo para su transición al mundo laboral.

​Más de 250 estudiantes técnico-profesionales participaron en el ciclo formativo para su transición al mundo laboral.

MINVU - Operativo de recuperación de vivienda_1

SERVIU MAGALLANES REFUERZA LA FISCALIZACIÓN Y CONCRETA LA RECUPERACIÓN DE UNA NUEVA VIVIENDA SOCIAL

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

NOVA AUSTRAL REFUERZA SU MODELO SOSTENIBLE Y MANTIENE LIDERAZGO CON PRODUCCIÓN "CERO ANTIBIÓTICOS"

CRISIS EN LA UMAG: FUNCIONARIOS, ACADÉMICOS Y TÉCNICOS SOLICITAN SALIDA DEL RECTOR JOSÉ MARIPANI

CORO CATEDRAL CELEBRÓ 20 AÑOS DE SERVICIO EN LA EUCARISTÍA

amigo familia

