Punta Arenas,
8 de diciembre de 2025

ESTE MARTES SE REALIZARÁ FERIA LITERARIA “VENDAVAL CULTURAL” EN CABO DE HORNOS

Ministerio de Educación.

Este martes, 09 de diciembre, se desarrollará en la Provincia Antártica la Feria Literaria “Vendaval Cultural en Magallanes. Leer, Fantasear, Soñar…”, organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, en el marco del Plan de Reactivación Educativa que tiene como objetivos fomentar la lectura, la escritura y la comunicación en las distintas comunidades educativas, a través de expresiones artísticas.

En su 4° versión esta Feria, dirigida tanto a estudiantes como a público en general, se realizará en el Anfiteatro del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, a partir de las 09:00 horas. Dentro del programa, destaca la participación de los tres jardines infantiles de la comuna: “Tánana”, “Ukika” y “Pequeños Colonos”, donde las y los párvulos podrán divertirse con juegos y actividades lúdicas vinculadas al arte.

También habrá espacio para la música, con la participación de la cantautora Carolina Carmona López, quien en su repertorio tiene canciones como “Canal de mi Tierra Austral” y “Sin Bencina”. Paralelamente, la artista ha compuesto temas dirigidos a niñas y niños como “Canción Selk'nam” y “Canción de Cuna para el Amor”.

Otro de los artistas que aterrizará en Cabo de Hornos, será “Yiro Clown”, encarnado por Jerome Obilinovic Martinic, cofundador de “Circo del Sur”. Este personaje no es un payaso convencional, es uno que se atreve a ser real, a equivocarse y a encontrar la alegría en esa imperfección, invitando al público a un viaje emocional a través del humor y la ternura. 

Además, la Feria Literaria “Vendaval Cultural en Magallanes” contará con la presencia de dos librerías de Punta Arenas: Entrepáginas y Leo el Sur, que llevarán un stock de libros compuesto por clásicos de la literatura y narrativas emergentes, al que la comunidad podrá acceder.

Distintas instituciones participarán de esta iniciativa del Ministerio de Educación, como la Delegación Presidencial Antártica, el Museo Territorial Yagán Usi, el Instituto Milenio BASE, el Laboratorio Wankara de Ecosistemas Dulceacuícolas Antárticos y Subantárticos y el Centro CHIC.

“Invitamos a la comunidad a participar de este Vendaval Cultural, que es una iniciativa gratuita, impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, fortaleciendo la descentralización de actividades educativas y culturales del Ministerio de Educación. Por ello, la cuarta versión de esta Feria Literaria se realizará nuevamente en Cabo de Hornos, reafirmando nuestro compromiso con la equidad territorial. Este esfuerzo busca promover la lectoescritura en todos los niveles del sistema educativo, integrando a estudiantes, familias y comunidades en torno al fomento lector”, expresó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez.

Cabe destacar que esta Feria se trasladará, el próximo jueves 11 de diciembre, a la Provincia de Tierra del Fuego, teniendo como sede el Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir.


GOBIERNO PRESENTÓ RESULTADO DE PROYECTO DEDICADO A REVITALIZAR LA LENGUA YAGAN A PARTIR DE MANUSCRITOS DE 1880

MINVU ENTREGÓ 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA SECTORES MEDIOS EN MAGALLANES

Este beneficio está enfocado para personas o familias que no son propietarias.

Este beneficio está enfocado para personas o familias que no son propietarias.

SEREMI DE HACIENDA Y PROCHILE REALIZAN LA SEGUNDA MESA COMEX DEL AÑO CON PRESENCIA DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

SEREMI DE HACIENDA Y PROCHILE REALIZAN LA SEGUNDA MESA COMEX DEL AÑO CON PRESENCIA DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN

CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ DIFUSIÓN DE MEDIDAS DE AUTOCUIDADO EN BORDE COSTERO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025 RAMÓN DÍAZ ETEROVIC DICTARÁ CHARLA EN EL ESPACIO COMUNITARIO "LA IDEA"

