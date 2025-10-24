Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

24 de octubre de 2025

PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS AUMENTARÁ UN 44% SU PRESUPUESTO EN CABO DE HORNOS

​Este aumento de cobertura busca cerrar la brecha de atención de la población dependiente severa o moderada de Cabo de Hornos, además de promover redes de cuidados bajo el principio de la corresponsabilidad social.

Firma convenio Cabo de Hornos 2

En el marco de su visita a la comuna de Cabo de Hornos, el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, se reunió con el Alcalde Patricio Fernández y la Delegada Presidencial Provincial de Antártica Chilena, Constanza Calisto, para anunciar que el programa Red Local de Apoyos y Cuidados (RLAC), aumentará su presupuesto en un 44,3% para incorporar a nuevos usuarios y llegar a más familias que requieren apoyo en situaciones de dependencia severa y moderada.

 

Este programa perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia es ejecutado en los territorios por los municipios, con el objetivo de contribuir a que las personas en situación de dependencia funcional mantengan o mejoren el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria, y la vez, que sus personas cuidadoras no remuneradas mantengan o disminuyan el nivel de sobrecarga.

 

El Seremi Danilo Mimica explicó que “cuando asumimos como Gobierno, este programa se encontraba presente solo en las comunas de Natales y Cabo de Hornos, así que decidimos implementarlo también en Punta Arenas, Torres del Paine, San Gregorio, y Porvenir, porque creemos que ante la crisis de cuidados que enfrentamos como país, debido al acelerado envejecimiento de la población y a una caída de nacimientos, es necesario contar con una oferta pública descentralizada. Durante este 2025, el programa triplicó su presupuesto en la región, lo que nos está permitiendo entregar una atención integral a más de 500 diadas, concepto utilizado para referirse a la dupla conformada entre la persona que cuida y quien recibe el cuidado”.

 

A su vez, el Alcalde Patricio Fernández, señaló que “gracias a este aumento de cobertura pasamos de 15 a 29 diadas, logrado llegar a más vecinas y vecinos que necesitan apoyo, y esto sin duda refleja el compromiso que tenemos como municipio con el bienestar y la inclusión. Este convenio que firmamos en la visita del Seremi a Puerto Williams no solo permite fortalecer el trabajo que ya realizamos, sino también complementar las atenciones que brinda el hospital comunitario y su equipo de profesionales. Seguiremos trabajando para que más personas y familias puedan mejorar su calidad de vida en nuestra comuna”.

 

Por su parte, Lorena Triviño, usuaria del programa Red Local de Apoyos y Cuidados señaló “Me he sentido muy apoyada.  Este programa ha sido muy importante en mi rehabilitación, especialmente la parte de kinesiología. Realmente estoy muy agradecida de que este programa me haya aceptado”.

 

Acceso al programa

 

El programa Red Local de Apoyos y Cuidados fue creado en 2017 y actualmente es parte de la oferta del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida”, proyecto de ley que se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Senado, y que reconoce el cuidado como un trabajo y un derecho, estableciendo también una institucionalidad que permita asegurarlo de manera universal y progresiva.

 

Sobre el acceso a este programa es importante señalar que los hogares ingresan a una nómina que elabora el Estado para ser evaluados y confirmar la situación de dependencia funcional (severa o moderada), y la sobrecarga de la persona cuidadora principal. El acceso tiene cupos limitados según la cobertura de cada comuna.

 


MC 1

MUNICIPIO Y CLÍNICA RED SALUD MAGALLANES FORTALECEN CONVENIO CON NUEVOS DESCUENTOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ 205 SUBVENCIONES DURANTE ESTE AÑO

Leer Más

​Este jueves, organizaciones sociales recibieron los últimos 18 cheques del 2025, por un monto superior a los $12 millones.

​Este jueves, organizaciones sociales recibieron los últimos 18 cheques del 2025, por un monto superior a los $12 millones.

SD 2
nuestrospodcast
comitedesarrolloproductivo

CON TALLER PARTICIPATIVO COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL MAGALLANES AVANZA EN SU PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
comitedesarrolloproductivo

CON TALLER PARTICIPATIVO COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL MAGALLANES AVANZA EN SU PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ceiaslep

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA SOBRE CIUDADANÍA DEL CEIA ES DESTACADA A NIVEL NACIONAL POR EL MINEDUC

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
diputadocbianchi

DIPUTADO BIANCHI CUESTIONA TRASPASO DE $10 MIL MILLONES PARA FUTURO PARQUE EN EL EX CLUB HÍPICO: “¿NO TENEMOS OTRAS PRIORIDADES?”

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)