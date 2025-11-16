MÁS DE 160 PERSONAS HAN CONCURRIDO AL ÚNICO LOCAL DE VOTACIÓN DE CABO DE HORNOS

Más de 160 personas -entre ellas, la propia delegada Constanza Calisto Gallardo-, han concurrido al único local de votación de Cabo de Hornos, en el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams, durante estas Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

Desde las 10:30 horas, la totalidad de las cinco mesas receptoras de sufragio se encontraron abiertas, en un establecimiento cuyo padrón electoral es de 1.682 personas.

Recuerda: Las mesas de votación estarán abiertas hasta las 18:00 horas, siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local.

Para sufragar se deberá presentar la cédula de identidad física o pasaporte, los que pueden estar vencidos hasta máximo un año antes de las elecciones.

