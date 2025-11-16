16 de noviembre de 2025
MÁS DE 160 PERSONAS HAN CONCURRIDO AL ÚNICO LOCAL DE VOTACIÓN DE CABO DE HORNOS
Elecciones parlamentarias y presidenciales 2025.
Más de 160 personas -entre ellas, la propia delegada Constanza Calisto Gallardo-, han concurrido al único local de votación de Cabo de Hornos, en el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams, durante estas Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.
Desde las 10:30 horas, la totalidad de las cinco mesas receptoras de sufragio se encontraron abiertas, en un establecimiento cuyo padrón electoral es de 1.682 personas.
Recuerda: Las mesas de votación estarán abiertas hasta las 18:00 horas, siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local.
Para sufragar se deberá presentar la cédula de identidad física o pasaporte, los que pueden estar vencidos hasta máximo un año antes de las elecciones.
Se debe llevar un lápiz de pasta azul para marcar el voto en la papeleta, en caso de no poseer, las mesas tendrán disponibles.
CANDIDATOS, AC A PARDOW Y RECLAMOS REGIONALES: LAS CLAVES DEL DISCURSO DEL BORIC DESDE SU LOCAL DE VOTACIÓN EN PUNTA ARENAS
El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.
