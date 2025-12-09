Punta Arenas,
9 de diciembre de 2025

LA ANTÁRTICA FIGURA EN LA LISTA: ESTOS SON LOS MEJORES DESTINOS PARA VISITAR EN 2026, SEGÚN FORBES

​La revista Forbes publicó un listado de los seis mejores destinos para viajar el próximo año, en base a información de OvationNetwork, una agencia especializada en turismo de lujo.

“De cara a 2026, nuestros asesores de viajes de lujo están viendo un interés notable en destinos que equilibren el descubrimiento con la distinción", comentó la agencia.

Mejores destinos para viajar en 2026

La Antártica. Este territorio perteneciente a varios países, entre ellos Chile, deslumbra por sus “vastos glaciares, icebergs azules y colonias de pingüinos crean un paisaje que parece casi extraterrestre. Aquí reina la vida silvestre suprema”.

“Nada se compara con la sensación sobrenatural de esos primeros pasos hacia la Antártida”, comentó un asesor de viajes de OvationNetwork, Andrew Harrison.

Nikko, Japón. Esta ciudad, ubicada a pocas horas de Tokio, “es un tranquilo refugio de montaña conocido por sus bosques sagrados, cascadas, templos y aguas termales”. Es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO.

Kona, Hawái. “Con sus playas cinematográficas, terreno volcánico y aguas cristalinas, esta costa se ha convertido en un símbolo del lujo hawaiano”.

Versalles, Francia. Además de su famoso Palacio, “la ciudad en sí está llena de mercados de antigüedades, cafés, jardines y carriles bici que ofrecen una visión de la vida francesa lejos de las multitudes”.

Guanacaste, Costa Rica. Aquí se mezcla el surf con los eco-resorts de lujo y paisajes volcánicos.

Marrakech, Marruecos. “Conocida como la Ciudad Roja, continúa cautivando con su fusión de belleza del Viejo Mundo y creatividad contemporánea”, aseguró Forbes.

Fuente: megatiempo.cl 

BAHÍA EN EL CONTINENTE BLANCO LLEVARÁ EL NOMBRE DE LA DESTACADA POETISA NACIONAL GABRIELA MISTRAL

OPERATIVO DE SEGURIDAD EN BAHÍA AZUL REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TIERRA DEL FUEGO

GRAN CONVOCATORIA MARCÓ EL CIERRE DE LOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES 2025

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

LA ANTÁRTICA FIGURA EN LA LISTA: ESTOS SON LOS MEJORES DESTINOS PARA VISITAR EN 2026, SEGÚN FORBES

IPS COMPARTE MEDIDAS PREVENTIVAS: ¡NO CAIGAS EN ESTAFAS POR EL AGUINALDO DE NAVIDAD!

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PROCESO DE ADMISIÓN JUNJI 2026: DIRECTORA REGIONAL RESALTA BENEFICIOS DEL SIM MULTIPOSTULADOR