Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

8 de diciembre de 2025

IPS COMPARTE MEDIDAS PREVENTIVAS: ¡NO CAIGAS EN ESTAFAS POR EL AGUINALDO DE NAVIDAD!

​ ​ El Instituto de Previsión Social informa que el aguinaldo para los pensionados y pensionadas no requiere solicitud. ​

Gráfica prensa_No caigas en estafas_4

El Instituto de Previsión Social (IPS) informa a las personas pensionadas que el Aguinaldo de Navidad, que beneficia a más de 2 millones 800 mil personas a nivel nacional y a más de 23 mil pensionadas y pensionados en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, solo se paga automáticamente -junto con la pensión del mes- a quienes cumplen los requisitos, y no se deben ingresar datos a un enlace o sitio web para solicitarlo.

El IPS hace esta advertencia para evitar estafas, por lo cual el llamado es a no responder aquellos mensajes que muchas veces circulan en redes sociales e invitan a ingresar datos personales o “inscribirse” en un enlace.  El Instituto de Previsión Social solo se relaciona con las personas a través de sus canales oficiales, como la red ChileAtiende, y nunca solicita a las personas entregar sus datos personales o bancarios.

Algunos consejos:

·       El Aguinaldo de Navidad se paga directamente a través de la pensión, sin necesidad de postulaciones. No es necesario hacer ningún trámite.

·       IPS-ChileAtiende nunca enviará un enlace para inscribirse o postular al beneficio.

·       La red ChileAtiende del IPS jamás solicitará claves bancarias de las personas.

·       Si llega una persona a su domicilio a solicitar firmas en documentos para acceder al aguinaldo, no lo haga. Recuerde que el pago es automático.

Para información general del aguinaldo, están disponibles los sitios www.ips.gob.cl, www.chileatiende.cl, Call Center 101 o 600 440 0040, redes sociales @ChileAtiende en X, Facebook e Instagram y las sucursales ChileAtiende del IPS en todo el país.

Promover medidas preventivas y de autocuidado entre sus usuarios y usuarias también es una prioridad para el Instituto de Previsión Social y su red ChileAtiende.


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ENTREGÓ 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA SECTORES MEDIOS EN MAGALLANES

Leer Más

Este beneficio está enfocado para personas o familias que no son propietarias.

Este beneficio está enfocado para personas o familias que no son propietarias.

MINVU - Entrega subsidios DS1_2
nuestrospodcast
IMG_7131

SEREMI DE HACIENDA Y PROCHILE REALIZAN LA SEGUNDA MESA COMEX DEL AÑO CON PRESENCIA DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
IMG_7131

SEREMI DE HACIENDA Y PROCHILE REALIZAN LA SEGUNDA MESA COMEX DEL AÑO CON PRESENCIA DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Visita Colegio Punta Arenas 1

CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ DIFUSIÓN DE MEDIDAS DE AUTOCUIDADO EN BORDE COSTERO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Ramon Diaz Eterovic

PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025 RAMÓN DÍAZ ETEROVIC DICTARÁ CHARLA EN EL ESPACIO COMUNITARIO "LA IDEA"

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250