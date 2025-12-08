IPS COMPARTE MEDIDAS PREVENTIVAS: ¡NO CAIGAS EN ESTAFAS POR EL AGUINALDO DE NAVIDAD!

El Instituto de Previsión Social (IPS) informa a las personas pensionadas que el Aguinaldo de Navidad, que beneficia a más de 2 millones 800 mil personas a nivel nacional y a más de 23 mil pensionadas y pensionados en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, solo se paga automáticamente -junto con la pensión del mes- a quienes cumplen los requisitos, y no se deben ingresar datos a un enlace o sitio web para solicitarlo.

El IPS hace esta advertencia para evitar estafas, por lo cual el llamado es a no responder aquellos mensajes que muchas veces circulan en redes sociales e invitan a ingresar datos personales o “inscribirse” en un enlace. El Instituto de Previsión Social solo se relaciona con las personas a través de sus canales oficiales, como la red ChileAtiende, y nunca solicita a las personas entregar sus datos personales o bancarios.

Algunos consejos:

· El Aguinaldo de Navidad se paga directamente a través de la pensión, sin necesidad de postulaciones. No es necesario hacer ningún trámite.

· IPS-ChileAtiende nunca enviará un enlace para inscribirse o postular al beneficio.

· La red ChileAtiende del IPS jamás solicitará claves bancarias de las personas.

· Si llega una persona a su domicilio a solicitar firmas en documentos para acceder al aguinaldo, no lo haga. Recuerde que el pago es automático.

Para información general del aguinaldo, están disponibles los sitios www.ips.gob.cl, www.chileatiende.cl, Call Center 101 o 600 440 0040, redes sociales @ChileAtiende en X, Facebook e Instagram y las sucursales ChileAtiende del IPS en todo el país.

Promover medidas preventivas y de autocuidado entre sus usuarios y usuarias también es una prioridad para el Instituto de Previsión Social y su red ChileAtiende.

