Punta Arenas,
4 de diciembre de 2025

SALMONICULTURA EN MAGALLANES: FRANCISCA ROJAS DETALLA NUEVO BOLETÍN INFORMATIVO, COORDINACIÓN CIENTÍFICA Y DEBATE SOBRE PLAN SALMÓN 2050

Pesca y acuicultura en Magallanes.

salmonicultoresmagallanes

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, la gerenta general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas Phillipi, entregó un completo repaso sobre las principales iniciativas, publicaciones y debates que hoy marcan a la industria en la región, con el objetivo de informar y acercar estos temas a la ciudadanía.

Durante la entrevista, Rojas destacó el  lanzamiento del boletín “Salmón Magallánico bajo una mirada más profunda”, una publicación que —según explicó— constituye un esfuerzo colaborativo entre el gremio, sus empresas asociadas y MSD Salud Animal, organización con la que mantienen un acuerdo de trabajo conjunto. La publicación se encuentra disponible tanto en formato impreso como digital y busca ofrecer información técnica y contextual sobre la actividad salmonicultora en la zona.

Asimismo, la gerenta general comentó la participación del gremio en la presentación regional de “Manejo Integrado de Plagas” y en la revisión de nuevas oportunidades de colaboración entre la academia y la industria salmonicultora. En esa instancia, recordó que expuso una actualización de la situación territorial de la industria en Magallanes, enfatizando la necesidad de fortalecer el vínculo entre ciencia y producción para avanzar en soluciones sostenibles.

Otro de los temas abordados fue el debate en torno al Plan Salmón 2050, cuya sesión más reciente se realizó en Punta Arenas. Rojas contextualizó que, en aquella instancia, marcada por la ausencia del Gobernador Regional, “todos los participantes mostraron la importancia de entregar certeza jurídica al sector, que ve amenazada su continuidad”. Añadió que existe consenso local respecto a que el desarrollo de la industria debe continuar, pero “disminuyendo errores” y fortaleciendo las bases regulatorias y ambientales que permitan proyectar su futuro.


salmonicultoresmagallanes

SALMONICULTURA EN MAGALLANES: FRANCISCA ROJAS DETALLA NUEVO BOLETÍN INFORMATIVO, COORDINACIÓN CIENTÍFICA Y DEBATE SOBRE PLAN SALMÓN 2050

MUNICIPIO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR RETRASO EN INICIO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL SERVIU

​La licitación, hoy observada por Contraloría, posterga intervenciones claves en 14 calles de la ciudad, afectando la planificación comunal para la temporada de mejor clima.

​La licitación, hoy observada por Contraloría, posterga intervenciones claves en 14 calles de la ciudad, afectando la planificación comunal para la temporada de mejor clima.

Fiscalizacion Antonio Varas BBNN Armada

CON APOYO DE LA ARMADA EL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES FISCALIZÓ TERRENOS EN LA PENÍNSULA ANTONIO VARAS

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

actividad 1 (1)

FORTALECEN ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA APOYAR A NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA PRIMERA INFANCIA EN PORVENIR

diputadobianchi

CÁMARA APRUEBA Y DESPACHA AL SENADO PROYECTO QUE ESTABLECE INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE Y SUS DERIVADOS

¡COMENZÓ LA CUENTA REGRESIVA! CON PROMOTORES EN LAS CALLES, PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA EL PAGO 100% ELECTRÓNICO