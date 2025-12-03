SAMU MAGALLANES COORDINA ACCIONES Y CAPACITA PARA UNA MEJOR ATENCIÓN PREHOSPITALARIA

​Con participación de profesionales de salud del ámbito público y privado, se está desarrollando – hoy y mañana – la Jornada de Actualización en Urgencia y Emergencia; iniciativa de capacitación organizada por SAMU Magallanes con apoyo de Red de Urgencia, que tiene por objetivos actualizar conocimientos y mejorar coordinaciones entre los organismos involucrados en la atención de urgencia y prehospitalaria.



Al respecto, Rodolfo Santander, jefe médico SAMU Magallanes, comentó que la jornada se enmarca en una política del Servicio de Salud Magallanes de mantener permanente preocupación por la capacitación de los funcionarios y mejorar la coordinación de todo el dispositivo de emergencia prehospitalaria y de toda la Red de Urgencia. “La cadena de sobre vida de cualquier persona que resulta lesionada o presenta un cuadro importante, parte con la medicina prehospitalaria, pero continua después en los distintos dispositivos de atención de urgencia, culminando, por ejemplo, en la Unidad de Paciente Crítico, por lo que toda esa cadena de valor, es necesario mantenerla actualizada y en constante perfeccionamiento”, indicó el médico internista e intensivista.



Por su parte, Cristian Hernández, enfermo SAMU y uno de los expositores de la jornada, informó que dentro de las áreas a abordar, se consideró, “soporte vital tanto básico y avanzado, manejo de accidentes vasculares, convulsiones, manejo de choque hemorrágico, en el fondo patologías que son tiempo dependiente e importantes de manejar para toda la red, donde el objetivo principal es entregar al paciente la mejor atención para que tenga una mejor sobre vida y más opciones de salvarse”, señaló el profesional.



Agregando el enfermero e integrante del Comité de Capacitación de SAMU que, como organismo prehospitalario, desarrollan constantes capacitaciones a distintos organismos públicos y privados, buscando incidir en una respuesta inmediata de los capacitados frente a una situación de emergencia. “El objetivo primordial es que la población tenga las herramientas necesarias para en caso, por ejemplo, de un paro cardio respiratorio, dar la primera atención, considerando que todo aquel paciente que recibe la atención inicial dentro de los primeros cuatro minutos, tiene un 80 a 90% de sobre vida”, enfatizó.



Consignar que entre los asistentes de esta jornada se encuentran profesionales del Hospital Clínico de Magallanes, Clínica Red Salud, dispositivos de Atención Primaria de Salud APS, con foco en urgencia como son SAPU y SAR, y empresas vinculadas al rescate de emergencia.



