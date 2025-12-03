Punta Arenas,
3 de diciembre de 2025

SAMU MAGALLANES COORDINA ACCIONES Y CAPACITA PARA UNA MEJOR ATENCIÓN PREHOSPITALARIA

Servicio de salud Magallanes informa.

jornadasamumagallanes

​Con participación de profesionales de salud del ámbito público y privado, se está desarrollando – hoy y mañana – la Jornada de Actualización en Urgencia y Emergencia; iniciativa de capacitación organizada por SAMU Magallanes con apoyo de Red de Urgencia, que tiene por objetivos actualizar conocimientos y mejorar coordinaciones entre los organismos involucrados en la atención de urgencia y prehospitalaria.

Al respecto, Rodolfo Santander, jefe médico SAMU Magallanes, comentó que la jornada se enmarca en una política del Servicio de Salud Magallanes de mantener permanente preocupación por la capacitación de los funcionarios y mejorar la coordinación de todo el dispositivo de emergencia prehospitalaria y de toda la Red de Urgencia. “La cadena de sobre vida de cualquier persona que resulta lesionada o presenta un cuadro importante, parte con la medicina prehospitalaria, pero continua después en los distintos dispositivos de atención de urgencia, culminando, por ejemplo, en la Unidad de Paciente Crítico, por lo que toda esa cadena de valor, es necesario mantenerla actualizada y en constante perfeccionamiento”, indicó el médico internista e intensivista.

Por su parte, Cristian Hernández, enfermo SAMU y uno de los expositores de la jornada, informó que dentro de las áreas a abordar, se consideró, “soporte vital tanto básico y avanzado, manejo de accidentes vasculares, convulsiones, manejo de choque hemorrágico, en el fondo patologías que son tiempo dependiente e importantes de manejar para toda la red, donde el objetivo principal es entregar al paciente la mejor atención para que tenga una mejor sobre vida y más opciones de salvarse”, señaló el profesional.

Agregando el enfermero e integrante del Comité de Capacitación de SAMU que, como organismo prehospitalario, desarrollan constantes capacitaciones a distintos organismos públicos y privados, buscando incidir en una respuesta inmediata de los capacitados frente a una situación de emergencia. “El objetivo primordial es que la población tenga las herramientas necesarias para en caso, por ejemplo, de un paro cardio respiratorio, dar la primera atención, considerando que todo aquel paciente que recibe la atención inicial dentro de los primeros cuatro minutos, tiene un 80 a 90% de sobre vida”, enfatizó.

Consignar que entre los asistentes de esta jornada se encuentran profesionales del Hospital Clínico de Magallanes, Clínica Red Salud, dispositivos de Atención Primaria de Salud APS, con foco en urgencia como son SAPU y SAR, y empresas vinculadas al rescate de emergencia.

ssmvihprep

DÍA MUNDIAL DEL SIDA: ESPECIALISTAS EN MAGALLANES REITERAN IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO Y LA DETECCIÓN OPORTUNA

MUNICIPIO EN ALERTA POR TARDANZA DEL GORE EN EL PROYECTO DE RELLENO SANITARIO

Leer Más

​El alcalde Claudio Radonich ofició al gobernador para exigir medidas urgentes que eviten un alza tarifaria y la prolongación indefinida del actual recinto de disposición final.

​El alcalde Claudio Radonich ofició al gobernador para exigir medidas urgentes que eviten un alza tarifaria y la prolongación indefinida del actual recinto de disposición final.

PDI Y FISCALÍA REALIZARON DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN TORRES DEL PAINE POR EL FALLECIMIENTO DE TURISTAS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

Juan CArlos Andrades - Senapred2

SENAPRED PRESENTA A SUS NUEVAS ENCARGADAS PROVINCIALES EN ÚLTIMA ESPERANZA Y CABO DE HORNOS

PUNTA ARENAS EN LÍNEA (1)

MUNICIPIO LANZA "PUNTA ARENAS EN LÍNEA" PARA AGILIZAR SOLICITUDES CIUDADANAS

MURAL CHILE NUEVO