Punta Arenas,
3 de diciembre de 2025

CURSO DE RIEGO TECNIFICADO REFUERZA LA EFICIENCIA HÍDRICA EN LA AGRICULTURA FAMILIAR DE MAGALLANES

​Durante cinco días agricultores de Punta Arenas participaron en curso de riego en la zona norte de la ciudad.

cursoriegomagallanes
En el sector Ojo Bueno, diez agricultoras y agricultores de Punta Arenas participaron durante cinco días en el curso "Operador y mantención de sistemas de riego tecnificado y fertirriego", financiado por 6 millones 575 mil pesos gracias a la alianza estratégica entre INDAP y SENCE. La capacitación combinó teoría y práctica en terreno, con el objetivo claro de usar mejor el agua, ahorrar recursos y adaptar el campo magallánico al cambio climático. 

La mayoría de las y los asistentes fueron mujeres. Viviana Mansilla, productora de lechuga hidropónica, destacó que el curso le permitió independizarse en el manejo técnico. "Siempre el riego se ha visto como algo de hombres, pero una también tiene que saber arreglar sus riegos y equipos".  

Por su parte, Marlene Zúñiga, dueña del predio donde se realizó la actividad, valoró que "SENCE e INDAP vayan de la mano" y que la relatoría permita repetir los contenidos "hasta que todo quede claro". 

En tanto, el director regional de INDAP, Gabriel Zegers, subrayó que el riego "es uno de los elementos más importantes de la agricultura; saber regar es saber hacer agricultura", y recordó que actualmente hay concursos abiertos para financiar proyectos de riego y apoyar la eficiencia hídrica en la región. 

La directora regional de SENCE, Doris Sandoval, resaltó que este tipo de cursos "muestra en terreno cómo la capacitación impacta directamente en la vida cotidiana de las personas", especialmente en parcelas donde la agricultura familiar campesina es clave para la economía local. 

El taller de Ojo Bueno se suma a otras acciones conjuntas de INDAP y SENCE en Magallanes y confirma que, desde el conocimiento y la inversión, el riego tecnificado se está convirtiendo en una herramienta concreta para producir mejor, cuidar el agua y proteger el planeta. 
 


isltrabajadores

ISL MAGALLANES CONMEMORÓ A TRABAJADORAS DE CASA PARTICULAR EN JORNADA DE CAPACITACIÓN

Relacionadas
OTRO MEGAPROYECTO EN MAGALLANES PIDE MÁS TIEMPO PARA RESPONDER A "OLA" DE OBSERVACIONES AMBIENTALES

​En septiembre fue el turno de TotalEnergies con “H2 Magallanes”, el mayor proyecto en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), valorado en US$16 mil millones.

endoscopia

UN AVANCE QUE SE SIENTE EN CASA: HOSPITAL DE NATALES VUELVE A REALIZAR ENDOSCOPÍAS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

hidrogeno-verde-proyecto-hnh-energy-pide-mas-tiempo-al-sea-ante-ola-de-observaciones

OTRO MEGAPROYECTO EN MAGALLANES PIDE MÁS TIEMPO PARA RESPONDER A "OLA" DE OBSERVACIONES AMBIENTALES

REALIZAN CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO EN EL DESTACAMENTO MOTORIZADO N°11 CAUPOLICÁN