SECTOR SALUD DE MAGALLANES REFUERZA PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO PRECOZ EN EL DÍA MUNDIAL DEL SIDA

​En el marco del Día Mundial del SIDA, el Sector Salud de Magallanes desarrolló una jornada informativa tendiente a fortalecer la prevención, que incluyó la toma de test rápido para VIH, , en el CAE Adulto del Hospital Clínico Magallanes,



El objetivo de la jornada fue promover el diagnóstico oportuno, fortalecer las acciones de prevención y destacar la importancia del acompañamiento integral para las personas que viven con el virus en nuestra región.



Al respecto, El Seremi (S) de Salud de Magallanes, Eduardo Castillo, dio cuenta del contexto regional.



“Hoy día primero de diciembre conmemoramos el Día Mundial del Sida. Lo hacemos con los antecedentes de haber tenido a nivel regional 46 casos nuevos el 2024 y, a septiembre de 2025, registramos 26 casos. El año pasado, el de menor edad fue de 16 años y este año de 18 años, y en general, entre los 20 y los 39 años se concentran la mayor cantidad de casos nuevos y, en su mayoría, también de hombres. Por eso es que el llamado es, en primer lugar, a la prevención, porque podemos evitar el contagio del VIH. En segundo lugar, es que aquellas personas que tienen ya la información de su diagnóstico puedan iniciar un tratamiento que hoy día se cubre con el GES. Y, en tercer lugar, eliminar el estigma de lo que significa esta enfermedad y motivar a las personas a que puedan hacerse el diagnóstico de forma precoz”, indicó la autoridad de salud.

Por su parte, y destacando la importancia de conocer el estado serológico, a la vez de incentivar la participación de la comunidad usuaria en actividades de difusión, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, relevo la importancia de la promoción y de la prevención en salud. “Estamos con disposición de test rápidos o visuales, que son test para detectar anticuerpos que pueden no corresponder a VIH, tenemos la oferta en el hospital para poder realizárselo voluntariamente y esto ya es un acercamiento a detectar precozmente el VIH. Es importante destacar esto, porque hay muchas personas que conviven con el virus y no saben que lo tiene, por lo tanto, estos sistemas de prevención y la disposición de los test rápidos en toda nuestra Red Asistencial, que son parte de las garantías y que además son gratuitos para la población, es importante que la gente pueda conocerlo y acercarse a los distintos dispositivos para realizarlo”, acotó la gestora de la Red Asistencial de Magallanes.

La Directora de Salud, añadió que existen 551 personas en control en la región y que aún persisten brechas en adherencia a los tratamientos, por lo que siempre es necesario reforzar la educación, la prevención y la difusión de estas estrategias en beneficio de toda la comunidad.



A su vez, la doctora Mónica Pinto, médico infectóloga del establecimiento, recordó que el Hospital Clínico Magallanes, es el único centro en la región dedicado a la atención de personas con VIH y que el equipo está conformado por infectólogos, inmunólogos, enfermeras/OS, tecnólogos médicos, químicos farmacéuticos y profesionales de salud mental, quienes trabajan para entregar una atención integral enfocada en las necesidades de cada paciente.



Pinto indicó que actualmente “cerca de 550 personas forman parte de la cohorte regional y que, pese a los avances terapéuticos, continúa existiendo un estigma significativo en torno a la enfermedad, por lo que además del diagnóstico precoz y el acceso al tratamiento, es esencial educar y derribar las barreras sociales que dificultan la atención”.



La infectóloga, enfatizó que hoy el pronóstico ha mejorado sustancialmente, permitiendo que las personas puedan vivir hasta edades avanzadas, pero subrayó que para llegar a esa simplicidad terapéutica es indispensable diagnosticar de manera oportuna. Explicó también que un tercio de los pacientes en Chile y en Latinoamérica recibe el diagnóstico tardíamente, lo que aumenta el riesgo de enfermedades graves e infecciones oportunistas, razón por la cual el llamado a testearse sigue siendo fundamental para iniciar un tratamiento temprano y mejorar las condiciones de vida desde el primer momento.





