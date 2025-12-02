Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

2 de diciembre de 2025

PLAN NACIONAL DE CORTAFUEGOS PRESENTA UN 36% DE AVANCE: EL OBJETIVO ES COMPLETAR CASI 5 MIL KM ENTRE TARAPACÁ Y MAGALLANES

​Los trabajos se efectúan en estas fechas, antes que el pasto semille y previo al periodo crítico de incendios. De momento, se han trazado 1.321 km de cortafuegos en el país.

conafcortafuegos

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) dieron a conocer los avances del Plan Nacional de Cortafuegos 2025, iniciativa que busca prevenir y mitigar los incendios forestales, todo esto ad portas del verano, donde se suelen registrar más siniestros de este tipo.

La titular del MOP, Jessica López, aseguró que este 2025 se ha “aumentado la cantidad de kilómetros que el Ministerio y su Dirección de Vialidad van a trabajar para resolver una de las partes más delicadas de los riesgos de los incendios que tienen que ver con los pastizales que están alrededor de nuestras rutas”.

En detalle, el MOP se encargará de efectuar 3.630 kilómetros de cortafuegos en rutas de vialidad a lo largo de todo el país.

A eso se suman los 547 km de cortafuegos que harán los municipios, los 597km que sumará Conaf, los 25 km que realizarán diversas empresas, 40 km que implementarán las eléctricas y los 52,5 km que se realizarán de forma particular. Todo ello suma un total de 4.893 km de cortafuegos, los que en definitiva considera el plan.

Al respecto, la ministra López indicó que en regiones se efectuarán más kilómetros que en la RM, puesto que “hay un mayor riesgo de incendios y ahí se están concentrando los esfuerzos”. Eso sí, precisó que, “igualmente” las acciones se están llevando a cabo “en todo el país, entre la región de Tarapacá y Magallanes”.

En cuanto a los avances, desde la cartera precisaron que a la fecha, se han completado 1.321 km, lo que representa un 36% del total de los trabajos que se desarrollan entre Tarapacá y Magallanes.

Estas acciones se están desarrollando ad portas del verano (que comienza el 21 de diciembre) y en medio de altas temperaturas que ya han facilitado la propagación de incendios forestales.

Según explicó Conaf, las acciones del Plan Nacional de Cortafuegos deben ejecutarse en estas fechas, antes que el pasto semille, previo al periodo crítico de incendios y cuando las condiciones del suelo no impliquen riesgos de erosión.

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, señaló que “a la fecha ya llevamos una mayor cantidad de incendios ocurridos que en la misma fecha del año anterior. Sin embargo, estos no han tenido impactos significativos y, por lo tanto, tenemos un menor número de hectáreas quemadas o afectadas por el eficiente trabajo de las brigadas forestales”.

En tanto, el director nacional de Conaf, Rodrigo Illesca, explicó que el plan de cortafuegos comenzó el 2017 y que en agosto de este 2025 se formalizó con un convenio. “Ese convenio nos da todas las atribuciones y nos sistematiza en cómo nosotros podemos trabajar de mejor forma, indicando la superficie o la longitud que vamos a tener por región”, sostuvo.

Con esta acción, se busca proteger viviendas, infraestructura crítica y productiva, según indicaron desde Conaf.

Las autoridades hicieron un llamado a la precaución, y recordaron que ante una emergencia de incendio forestal se debe llamar al número 130 de Conaf.

Fuente: latercera.com 





combre

COBRE CHILENO ALCANZA NUEVO RÉCORD HISTÓRICO: ESTE ES EL PRECIO QUE REGISTRA EN 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERVIU PUBLICÓ EN DIARIO OFICIAL EXPROPIACIÓN DE TERRENOS DEL EX CLUB HÍPICO

Leer Más

​Este lunes 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial y un diario regional, la notificación de expropiación por causa de utilidad pública del terreno del ex Club Hípico, ubicado en Avenida Bulnes de la comuna de Punta Arenas, para construir un parque habitable.

​Este lunes 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial y un diario regional, la notificación de expropiación por causa de utilidad pública del terreno del ex Club Hípico, ubicado en Avenida Bulnes de la comuna de Punta Arenas, para construir un parque habitable.

exclubhipico
nuestrospodcast
PUNTA ARENAS EN LÍNEA (1)

MUNICIPIO LANZA "PUNTA ARENAS EN LÍNEA" PARA AGILIZAR SOLICITUDES CIUDADANAS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
voleibolmagallanes

CAVH Y TAIIU ANALIZAN LOS CAMBIOS EN LA CATEGORÍA TODO COMPETIDOR Y EL FUTURO DEL VOLEIBOL MAGALLÁNICO

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
diputadobianchi

“TODO LO QUE ESTO PODRÍA SIGNIFICAR PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN”: DIPUTADO BIANCHI JUSTIFICA URGENCIA DE FINANCIAMIENTO PORTUARIO PARA MAGALLANES EN LEY DE PRESUPUESTO 2026

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
geotecnia

GEOTECNIA PATAGONIA MUESTRA SU LABOR EN ESTUDIOS DE SUELO DURANTE FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

pamelaredsalud