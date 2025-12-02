Punta Arenas,
2 de diciembre de 2025

FEUM 2026: NUEVA DIRECTIVA ANALIZA DESAFÍOS TRAS SU ELECCIÓN Y REPUDIA DAÑOS AL MURAL DE SILVIO BETANCOURT

Buenos días región.

feum2026

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Ian Águila Muñoz, recientemente electo como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes (FEUM) para el año 2026, conversó sobre el proceso electoral, los desafíos que enfrentará la nueva mesa ejecutiva y los recientes hechos vandálicos ocurridos en el mural conmemorativo a Silvio Betancourt, ubicado en dependencias universitarias.

La lista “Seguimos Unidos”, encabezada por Águila, obtuvo un contundente respaldo en las elecciones desarrolladas los días 25 y 26 de noviembre, donde 556 estudiantes participaron del proceso. De ellos, 481 votaron a favor, equivalente a un apoyo superior al 86%, consolidando así una amplia legitimidad para liderar la representación estudiantil durante 2026.

La Mesa Ejecutiva electa quedó conformada por:

Presidente: Ian Águila Muñoz (Ingeniería Eléctrica)

Vicepresidenta: Fernanda Varela Urrea (Enfermería)

Secretaria General: Yacyara Weissbuert Mansilla (Trabajo Social)

Secretario de Finanzas: Sergio Painel Leyton (Pedagogía en Matemáticas)

Secretaria de Asuntos Estudiantiles: Amaya Saldivia Carrasco (Psicología

Secretario de Comunicaciones: Fernando Alegría Cárdenas (Enfermería)

​Durante su participación en el programa, Águila abordó también los hechos de vandalismo registrados en el mural en homenaje a Silvio Betancourt, un espacio simbólico para la comunidad universitaria, señalando la preocupación que estos actos generan y la importancia de reforzar el respeto a los espacios conmemorativos dentro del campus.

Además, el presidente electo adelantó parte de las expectativas que la federación proyecta para el año 2026, enfocadas en fortalecer la participación estudiantil, acompañar las necesidades de las distintas carreras y continuar consolidando actividades que integren a la comunidad universitaria, la cual este año alcanzó una matrícula de 4.420 estudiantes, compuesta por 2.488 mujeres y 1.932 hombres, según los datos de pregrado entregados por la UMAG.

La nueva mesa de la FEUM asumirá oficialmente sus funciones durante las próximas semanas, dando inicio a un periodo que, según sus integrantes, buscará profundizar el trabajo realizado y enfrentar los desafíos que emergen en un contexto universitario diverso y en constante transformación.



mural FBB

ATAQUE A MURAL DE FRANCISCO BETTANCOURT GENERA REPUDIO EN LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

OTRO MEGAPROYECTO EN MAGALLANES PIDE MÁS TIEMPO PARA RESPONDER A "OLA" DE OBSERVACIONES AMBIENTALES

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

