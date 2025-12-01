MÁS DE 800 ESTUDIANTES PARTICIPARON EN LA PRIMERA CORRIDA POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA EN PUNTA ARENAS

La mañana de este viernes se desarrolló en Punta Arenas la Primera Corrida por la Paz y la No Violencia, una iniciativa que reunió a más de 800 estudiantes de 15 establecimientos educacionales, desde colegios municipales hasta particulares. La actividad, impulsada por el Colegio Miguel de Cervantes, destacó por su carácter transversal y su objetivo de promover la convivencia escolar y el bienestar comunitario a través del deporte.

Velasco destacó que esta primera corrida “será histórica” y anunció que ya se proyecta la continuidad de la iniciativa: el Liceo María Auxiliadora y el Instituto Sagrada Familia recibieron la copa que los compromete a organizar la segunda edición el próximo año.

La directora enfatizó además la importancia de generar espacios que fortalezcan los valores de la no violencia entre los jóvenes. Señaló que es necesario “ganarle a la violencia y premiar a los jóvenes que son correctos, que están por la paz”, agregando que los colegios deben “crear distintas instancias para que se sigan haciendo de la juventud el semillero que necesitamos para poder lograr la paz”. Durante la jornada, marcada por entusiasmo y participación familiar, estudiantes del Colegio Punta Arenas fueron los primeros en cruzar la meta, en un circuito que combinó esfuerzo físico y un fuerte sentido de colectividad.





​



​



​



​

