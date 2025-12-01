Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

1 de diciembre de 2025

MÁS DE 800 ESTUDIANTES PARTICIPARON EN LA PRIMERA CORRIDA POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

migueldecervantes

La mañana de este viernes se desarrolló en Punta Arenas la Primera Corrida por la Paz y la No Violencia, una iniciativa que reunió a más de 800 estudiantes de 15 establecimientos educacionales, desde colegios municipales hasta particulares. La actividad, impulsada por el Colegio Miguel de Cervantes, destacó por su carácter transversal y su objetivo de promover la convivencia escolar y el bienestar comunitario a través del deporte.

Velasco destacó que esta primera corrida “será histórica” y anunció que ya se proyecta la continuidad de la iniciativa: el Liceo María Auxiliadora y el Instituto Sagrada Familia recibieron la copa que los compromete a organizar la segunda edición el próximo año.

La directora enfatizó además la importancia de generar espacios que fortalezcan los valores de la no violencia entre los jóvenes. Señaló que es necesario “ganarle a la violencia y premiar a los jóvenes que son correctos, que están por la paz”, agregando que los colegios deben “crear distintas instancias para que se sigan haciendo de la juventud el semillero que necesitamos para poder lograr la paz”. Durante la jornada, marcada por entusiasmo y participación familiar, estudiantes del Colegio Punta Arenas fueron los primeros en cruzar la meta, en un circuito que combinó esfuerzo físico y un fuerte sentido de colectividad. 






eligevivirsano

VALESKA NARANJO DAWSON DESTACA INICIATIVAS REGIONALES DE ELIGE VIVIR SANO Y REAFIRMA COMPROMISO CON LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPALDA LICITACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Comisión Evaluadora y entidad licitante actuaron conforme a las bases y la normativa aplicable. Oferta de actora fue correctamente declarada inadmisible. La actora presentó un Anexo N°5 con porcentajes variables de incentivo por ventas, lo cual era inconsistente con el formato establecido en las bases de licitación. Rechaza impugnación y valida actuación municipal en proceso de adjudicación

​Comisión Evaluadora y entidad licitante actuaron conforme a las bases y la normativa aplicable. Oferta de actora fue correctamente declarada inadmisible. La actora presentó un Anexo N°5 con porcentajes variables de incentivo por ventas, lo cual era inconsistente con el formato establecido en las bases de licitación. Rechaza impugnación y valida actuación municipal en proceso de adjudicación

munipuq
nuestrospodcast
biministroh2vmagallanes

BIMINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
ciclo charlas desalacion Alberto Kresse 1

AGUAS MAGALLANES GESTIONÓ PARTICIPACIÓN DE EXPERTO EN DESALINIZACIÓN EN LA TERCERA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE Y EN CHARLAS DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
GALA BALLET FOLKLÓRICO MUNICIPAL (17)

GALA DEL BALLET FOLKLÓRICO MUNICIPAL DESLUMBRÓ AL PÚBLICO EN EL TEATRO JOSÉ BOHR

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
escjuanladrillero

COLEGIO JUAN LADRILLEROS PRESENTE EN LA 3ª FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE CON INNOVADORES PROYECTOS ROBÓTICOS