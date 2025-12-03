CCHC MAGALLANES Y CORPORACIÓN CIUDADES IMPULSAN DIÁLOGO COMÚN PARA DISEÑAR EL FUTURO URBANO DE PUNTA ARENAS

Con el propósito de diseñar colaborativamente la ciudad que todos desean, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes, en conjunto con Corporación Ciudades, sostuvieron reuniones con el Gobernador Regional de Magallanes, Jorge Flies, y la alcaldesa subrogante de Punta Arenas, Claudia Casas. El encuentro busca promover un diálogo continuo e integrar herramientas innovadoras, accesibles y seguras que permitan a los habitantes involucrarse activamente en la elaboración del nuevo Plan Regulador Comunal (PRC) de Punta Arenas.

Cristóbal Bascuñán, presidente de CChC Magallanes, destacó la relevancia de involucrarse activamente en la elaboración del nuevo instrumento urbano. "Como gremio, queremos aportar a un proceso tan significativo como la renovación del Plan Regulador Comunal de Punta Arenas, entregando nuestra experiencia y conocimientos en planificación urbana. Es fundamental que este instrumento refleje la realidad de la ciudad y proyecte su crecimiento con una mirada integradora y colaborativa entre todos los actores involucrados", afirmó.

Bascuñán agregó que el objetivo es trabajar en conjunto con la Corporación Ciudades, el Gobierno Regional y el Municipio, aprovechando la base del proceso desarrollado hace cinco años en la mesa "Punta Arenas: la Ciudad que Queremos", instancia realizada entre 2019 y 2021 que reunió a actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil para construir una visión compartida de desarrollo urbano. "La idea es avanzar hacia un instrumento realmente consensuado por toda la ciudadanía y la comunidad", enfatizó.

Patricio Donoso, presidente del directorio de Corporación Ciudades, valoró las reuniones como "instancias muy productivas" y destacó el carácter innovador de lo presentado. "Lo más interesante es que uno de los objetivos principales que se han planteado es que este ejercicio de planificación sea realmente participativo, ciudadano, que se entienda por cualquier ciudadano. No solamente que entienda cómo le impactan las propuestas a sus intereses particulares, sino también cómo esas propuestas pueden influir en el desarrollo futuro de la ciudad", señaló.

Donoso consideró que este enfoque "puede marcar la diferencia entre un buen resultado en un ejercicio de planificación, o un resultado no deseado como lo que hemos tenido sistemáticamente en Chile en las últimas décadas".

El Gobernador Regional, Jorge Flies, calificó el encuentro como "una excelente reunión" y destacó que representa "retomar el esfuerzo que se hizo hace algunos años para 'Punta Arenas: la ciudad que queremos'".

"Existe plena voluntad para actualizar y sistematizar propuestas que puedan incorporarse al Plan Regulador. Nuestro objetivo es consolidar un trabajo permanente junto a la Cámara, el Municipio y otros actores, a fin de ordenar la información y las iniciativas existentes y avanzar hacia una hoja de ruta clara para el futuro de Punta Arenas", aseveró Flies.

A su vez, Claudia Casas, alcaldesa (s) de Punta Arenas, enfatizó el compromiso municipal con la transparencia y la participación en el proceso de actualización del PRC. Cabe señalar que en la reunión también estuvieron presentes Ángela Salazar, asesora urbanista, y Alex Saldivia, director de la Dirección de Obras Municipales.

"Como Municipio, nos interesa que todas y todos participen, que conozcan lo que se está haciendo, que el proceso sea transparente y que el instrumento final sea realmente construido en conjunto. Estamos abriendo más canales de información y ampliando la difusión para que más personas puedan intervenir. En ese contexto, es muy positivo retomar el trabajo realizado hace cinco años, cuando la mesa convocada por la Cámara reunió numerosas ideas y visiones de ciudad que hoy tenemos la oportunidad de concretar", afirmó.

La autoridad comunal adelantó que en enero comenzarán con el tema de las imágenes objetivo, aunque aclaró que "todavía queda mucho proceso por delante. El plano regulador es un instrumento que requiere bastante tiempo. Hay un proceso de socialización, pero también de estudio y no es algo rápido, por lo mismo hay tiempo para que todos participen y todos formen parte de esto".





