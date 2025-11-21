REGIÓN DE MAGALLANES CIERRA EMERGENCIA EN TORRES DEL PAINE TRAS CULMINAR OPERACIONES DE EVACUACIÓN

​ El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, informó esta mañana el cierre oficial de la emergencia en Torres del Paine, tras concluir el Cogrid convocado en Senapred a raíz de la tragedia que cobró la vida de cinco personas en el Macizo Paine. La autoridad confirmó que las labores de búsqueda y evacuación ya finalizaron, dando paso ahora a los procesos administrativos y periciales que siguen a un evento de esta magnitud.



“Acabamos de concluir un Cogrid regional donde, respecto a las emergencias y las labores propias de búsqueda y evacuación, se da por terminada esta emergencia”, señaló el Delegado Presidencial. Destacó además “el procedimiento diligente y coordinado de todas las instituciones, que operaron en un lugar de alta complejidad, con adversas condiciones meteorológicas”.



Durante la jornada de ayer, se completó la evacuación terrestre de las personas que permanecían en tránsito en el sector del Macizo Paine, quienes fueron trasladadas hasta el Hospital de Puerto Natales. Posteriormente, y en coordinación con el municipio, se habilitó un albergue para quienes no tenían dónde pernoctar, además de entregar atención de salud preventiva, apoyo psicológico inicial y enlace con autoridades consulares, cuando fuese necesario. Todas las personas atendidas ya se encuentran dadas de alta.



Respecto al proceso de repatriación de los cuerpos, la autoridad informó que éste avanza en coordinación entre el Servicio Médico Legal y los consulados de México, Gran Bretaña y Alemania. Sin embargo, declinó referirse a plazos específicos, considerando que cada país cuenta con procedimientos propios.



Circuito Macizo Paine continúa cerrado



El Delegado Presidencial confirmó que el circuito del Macizo Paine se mantiene cerrado, indicando que cualquier novedad será informada oportunamente. “La decisión responde a la necesidad de resguardar adecuadamente todos los puntos del circuito”, indicó.



Consultado por eventuales presiones de operadores turísticos, señaló que “sí, se nos ha indicado que existe presión por la reapertura”, pero afirmó que la prioridad del Cogrid es la seguridad de las personas.



Investigaciones en curso



Respecto a cuestionamientos sobre la gestión de CONAF, la autoridad explicó que existe una investigación administrativa abierta desde el nivel central de la institución. “No me voy a pronunciar hasta contar con la información precisa; sería irresponsable anticipar juicios”, enfatizó.



Asimismo, señaló que toda tragedia de este tipo obliga a realizar una revisión exhaustiva de los procedimientos, capacidades y recursos, tanto para el resguardo de turistas como para mantener la imagen internacional del parque como destino seguro y atractivo.



Senapred destaca coordinación y despliegue operativo



El Director Regional de Senapred, Juan Carlos Andrades, reiteró sus condolencias a las familias de las víctimas y resaltó el trabajo realizado en terreno. Explicó que la activación del sistema se produjo tras una señal de SOS recibida desde la zona afectada, lo que permitió iniciar rápidamente el despliegue de capacidades para extracción, monitoreo y certificación de las personas que se encontraban en distintos tramos del parque.



“El trabajo fue arduo dadas las condiciones climáticas y la complejidad de la montaña. Hubo equipos que incluso no pudieron llegar al sitio por las inclemencias del tiempo, como el caso de Socorro Andino”, añadió. Pese a ello, evaluó el despliegue como “bueno y exitoso dentro de la tragedia”.



Consultado por futuras recomendaciones a CONAF, afirmó que desde la gestión del riesgo de desastres ya existen observaciones técnicas, pero puntualizó que no corresponde a Senapred definir cambios estructurales en ese servicio.





