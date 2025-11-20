TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN TERRITORIAL DE INVERSIÓN EN MAGALLANES SE REALIZÓ CON ALTA Y VARIADA CONVOCATORIA

La diversidad de Chile es una riqueza, pero también un desafío: por ejemplo, las construcciones sobre quebradas ribereñas en el valle del norte del país son tan útiles para los que allí habitan como es para la zona austral la construcción de viviendas con calefacción por gas. He allí que el ministerio de Obras Públicas, junto al Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT) llevaran a cabo este miércoles, en el Hotel Diego de Almagro, en Punta Arenas, el taller: “Diagnóstico para elaborar Planes Territoriales de Inversión (PTI) en Infraestructura Multisectorial”.

Hay tres regiones en las que el estudio se encuentra en estado de piloto: Tarapacá, O’Higgins y Magallanes. El estudio apunta al fortalecimiento de la planificación territorial de la infraestructura pública por medio del análisis de brechas, indicadores territoriales y la coherencia entre políticas nacionales y regionales. Para ello, se toman en cuenta los instrumentos de planificación (como la “Estrategia Regional de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena 2023-2030”), carteras de inversión (como las propuestas en el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, PEDZE) convenios y planes sectoriales vigentes, entre otros.

El taller contó con la presencia de representantes del sector público y privado: la treintena de asistentes se dividieron en cuatro mesas sectoriales (economía, medio ambiente, sociedad y cultura) en las que, bajo una metodología multicriterio, identificaron los temas que se considerarán en la evaluación de proyectos. Un trabajo “de armonización y planificación”, valoró el Gobernador Flies.

Siguió la máxima autoridad regional: “Para nosotros, en un esfuerzo que se ha hecho ya durante años, en lo que es la Estrategia Regional de Desarrollo, con instrumentos de inversión identificados, como el convenio de programación de Obras Públicas, Vivienda y Salud; también con la Empresa Portuaria Austral; y a eso le sumamos el PEDZE. El poder armonizar con los instrumentos nacionales lo que va a ser la inversión en los próximos 10 años es fundamental”.

En la misma línea, subrayó la instancia, pues permite “llevar a cabo lo que busca la Estrategia de Desarrollo Regional: mejor desarrollo humano, fomento productivo, administración del territorio y también un área fundamental, que es que nuestras áreas protegidas puedan tener una buena administración a futuro (…) Como área emergente, tanto el desarrollo antártico, como el científico, las tecnologías de la información y el hidrógeno verde, tienen que ir muy a la par de lo que estemos planificando”.

Javiera Olguín, jefa de Proyectos de Sipra, el equipo consultor que desarrolla el estudio, contó: “La idea de los talleres no es simplemente traer y presentar el estudio, sino recoger las inquietudes y grandes temas de la región para que el producto de este estudio tenga pertinencia territorial“.

Invitada a comparar el taller llevado a cabo acá con el de Tarapacá, Olguín reconoció que “Hay dos temas relevantes en Magallanes”:

“Uno, que es una región donde las cosas se hacen con otro estándar. Ayer estuvimos en terreno y vimos que la vivienda social que construyes debe ser distinta a las del resto del país por el clima. Hay otro estándar en el espacio público y también en cómo han planificado su inversión. Entonces, hay mucho en lo que nos pueden enseñar (…) Y otra de las cosas que me ha sorprendido es la relación con la Antártica: un no-habitante de este territorio ve a la Antártica como algo mucho más lejano y yo no tenía la importancia que presenta en la región, sobre todo en materia científica y logística. Eso ha sido un aprendizaje interesante, porque levanta otro tipo de infraestructura y requerimientos que no vas a encontrar en ninguna de las otras 15 regiones del país”.

Ricardo Romo, de la Dirección de Planeamiento del ministerio de Obras Públicas y participante del taller, puso énfasis en que “el debate que ocurre hoy, con la participación de múltiples actores del sector público, el privado, etcétera, está permitiendo poner en común las materias que este estudio pretende abordar y generar los acuerdos que tienen que ver con el alcance que este estudio tiene, cuya finalidad es poder lograr una armonización de un plan de inversión regional, que logre articular los instrumentos de política que tienen que estar vigentes en esta región y de esa manera, poder favorecer el desarrollo de inversiones que en algunos casos va a poder dinamizar ciertas dinámicas de la economía, como también avanzar en procesos de integración social y además de las materias asociadas a medio ambiente“.

El fin del estudio está proyectado para octubre de 2026. La implementación del plan es a 10 años. Entre los productos que tendrá como resultado el estudio están: indicadores y estándares en infraestructura y equidad territorial; alineamiento de cartera de proyectos nacionales y regionales; carteras de inversión con tipo de infraestructura, programación (el origen del financiamiento) y la secuencialidad; y una plataforma interactiva.

Pero, transparentó Olguín, “la idea es que el plan mezcle iniciativas de inversión que ya están ejecutándose y otras que sean más lejanas, cosa que no haya que esperar 10 años para ver recién la primera iniciativa, sino que haya una mezcla y le dé dinamismo a la inversión y al mismo plan”.

