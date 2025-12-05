MEJORA LA PESCA ARTESANAL DE MAGALLANES: GOBIERNO REGIONAL, INDESPA Y ARMADORES CELEBRAN CONCURSO QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 185 PERSONAS

Medio centenar de armadoras y armadores fueron los que este jueves llegaron hasta el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), en Punta Arenas, para participar de dos actividades que representan el compromiso del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena con la pesca artesanal: primero, un taller de rendición, enmarcado en lo segundo, que fue la entrega de M$1.496, correspondientes al concurso “Equipamiento para el mejoramiento productivo para Armadoras y Armadores Artesanales de la región de Magallanes”.

En abril de 2024, el Gobierno Regional y el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa) firmaron un Convenio de Colaboración, único en el país, que fue también el resultado de más de un año de trabajo y que apuntaba a poder identificar y satisfacer las necesidades de los pescadores y armadores de Magallanes.

De allí surgieron cuatro concursos: uno para víveres, otro para la elaboración de planes de negocio, otro para indumentaria y el que fue motivo de la convocatoria de este jueves, respecto al mejoramiento de los equipos de trabajado de las armadoras y armadores.

De este último, hubo en total 187 beneficiarios (100 en Punta Arenas, 73 en Natales, ocho en Porvenir y seis en Williams, todos del Registro Pesquero Artesanales, RPA). Cada uno recibirá $8.000.000, los que podrán ser usados para motores, enfibramiento u otros aspectos sanitarios de sus respectivas naves.

El Gobernador Jorge Flies relevó este “proyecto único en el país, el más importante con la pesca artesanal que la región tiene con el sector”: “Estamos muy contentos, porque es un proceso de trabajo con el sector”.

“Ya hemos podido hacer un concurso, que ellos privilegiaron, con los tripulantes, la gente de mar; también con los buzos; hoy con los armadores y prontamente, el próximo mes, vamos a estar con otros concursos por más de M$2.000”, celebró luego la máxima autoridad regional.

En la misma línea, aseguró que la concreción de los concursos “muestra el compromiso que tomamos hace mucho tiempo de mantener y respaldar nuestra pesca artesanal. Y sin lugar a dudas, ustedes, los pescadores y la gente de mar, hombres y mujeres que están ligados a nuestra tierra y a nuestro mar, pueden contar con este Gobierno Regional. Por la región que queremos, sigamos adelante con nuestra pesca y con otros concursos que estamos llevando adelante con el sector”, cerró.

Carla Barrientos, coordinadora regional de Indespa en Magallanes, complementó que esta transferencia permitirá “continuar con las líneas de mejora en diversificación productiva, que es lo que estamos esperando”.

“Para Indespa, es un gran avance y un gran elogio que nos hayan elegido como institución ejecutora. Es el primer convenio de colaboración o de transferencia entre el Gobierno Regional e Indespa. Como saben, Indespa se creó hace poco y tenemos una presencia regional hace igual poco tiempo, pero hemos logrado salir adelante gracias a la inserción de las necesidades por parte de nuestros propios usuarios, y hoy se premia esto con la gratificación de ellos y la felicidad de poder lograr mejoras en sus embarcaciones. Eso se traduce en mejores de trabajo, en mejor economía regional y es un avance para toda nuestra comunidad”, acotó luego.

Patricio Ampuero, presidente del Sindicato de Armadores y Pescadores Artesanales de Magallanes, valoró el trabajo conjunto entre el sector y el Gobierno Regional: “Agradecer al Gobierno Regional, que tuvo la voluntad de escuchar a la pesca artesanal. Hace más de tres años propusimos concursos para Magallanes que sean acordes a la región. El Gobierno Regional nos escuchó y hoy cumplió. Esperemos que esta línea de trabajo se mantenga en el tiempo”.

Jéssica Barrientos, armadora y beneficiaria del concurso, calificó de “espectacular esta ayuda”: “Hace muchos años no entregaban ayuda a este rubro tan sacrificado y tan importante para Magallanes”.

“Ahora toca arreglar nuestras embarcaciones, ver qué necesitamos, los equipamientos que podemos comprar para una mejor infraestructura para nuestra embarcación”, concluyó.

