CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR ENTREGA AUTO DE RIFA DE LAS 38° JORNADADAS A POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

​Este mediodía se realizó la entrega oficial del primer premio de la rifa de las 38° Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes: un automóvil marca Changan, que fue recibido por su ganador, Oscar Ruiz Navarrete. Visiblemente emocionado, expresó su alegría por este inesperado premio: “Nunca pensé que me ganaría el auto, solo compré un número por cooperar y en agradecimiento al Club de Leones, ya que mi hijita cuando pequeña igual fue atendida en el Centro de Rehabilitación”.

​La rifa, cuyo lanzamiento se efectuó el pasado 29 de julio, logró vender 15.953 bonos, alcanzando una recaudación total de $47.859.000, recursos que irán en directo beneficio de las Jornadas y del trabajo que se realiza en la rehabilitación de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de la región.



Durante la ceremonia, la jefa de ventas de Recasur Derco Center, Jocelyn Gallardo, destacó el permanente compromiso de la empresa con esta causa: “Estamos muy felices de aportar nuevamente con las Jornadas, y seguiremos ayudando todo el tiempo que podamos”.

Por su parte, el Presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Alejandro Vásquez, subrayó la emoción vivida por el señor Ruiz al recibir el premio, luego de que miles de números fueran vendidos durante esta campaña solidaria. Además, expresó un especial reconocimiento a la empresa auspiciadora: “Solo agradecer a Recasur, en especial a su propietario Jorge Guic, a todos sus funcionarios y a toda la comunidad que adquirió un bono, permitiendo que esta rifa sea todo un éxito”.

El Club de Leones Cruz del Sur agradece profundamente a cada persona y organización que hizo posible esta nueva versión de la rifa, reafirmando el espíritu solidario que caracteriza a Magallanes.





















