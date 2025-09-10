COMENZÓ LA ENTREGA DE LA TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL

Este martes 9 de septiembre se dio inicio oficial a la entrega de la Tarjeta Integración Austral en Punta Arenas. En la primera jornada, profesionales de la Dirección de Desarrollo Comunitario recibieron cerca de cien solicitudes en el Teatro Municipal "José Bohr" y a través del sitio web www.tarjeta-ia.puntaarenas.cl, realizando la entrega de 96 ejemplares.

Desde el municipio informaron que el retiro extraordinario en el teatro se mantendrá hasta el viernes 13 de septiembre, entre las 15:00 y las 19:00 horas. A partir del lunes 15, la entrega se realizará únicamente en la oficina ubicada en Independencia 840, en horario de 8:15 a 13:00 horas.

El alcalde de la comuna, Claudio Radonich, informó que esta semana la Tarjeta Integración Austral también puede retirarse en Independencia 840. "Los invitamos a que vengan. Esta tarjeta va a permitir que usted vaya a Gallegos o delegaciones, por ejemplo, y acceder a descuentos importantes, de alrededor del 20%, en diferentes hoteles y restaurantes", señaló.

Asimismo, Radonich recordó que para obtener la tarjeta es necesario ser mayor de 18 años, presentar la cédula de identidad, ser residente de Punta Arenas o Río Gallegos y acreditar la residencia mediante una cuenta o la Tarjeta Punta Arenas. En el caso de quienes ya poseen esta última, el proceso de retiro será más ágil, ya que los datos están registrados y solo deberán firmar los términos y condiciones para activar los nuevos beneficios.

La gerente de Austro Chile, Daniela Rodríguez, destacó el rol del gremio empresarial en esta alianza: "Más del 50% de los beneficios que podrán aprovechar los vecinos de Río Gallegos provienen de empresas asociadas a Austro Chile. Esta es una muy buena señal que avanza hacia una verdadera integración y que, además, permite atraer nuevos visitantes y extender las estadías de quienes ya nos visitan habitualmente", indicó.

Desde el sector gastronómico, la gerente de Gastropuq, Carolina Soto, también valoró positivamente la medida. "Hoy ya tenemos varios asociados ofreciendo descuentos de un 10%. Este proyecto nos da una oportunidad concreta para fortalecer la economía local y crear vínculos duraderos con nuestros vecinos argentinos. Queremos que quienes vienen por el día se queden a disfrutar de nuestra oferta gastronómica y hotelera", comentó.

En Punta Arenas ya hay 25 comercios adheridos, entre ellos seis hoteles, tres alojamientos, cuatro empresas de turismo, seis restaurantes, tres locales de comida rápida y dos espacios recreativos. Por su parte, Río Gallegos cuenta con 40 comercios inscritos, principalmente del rubro hotelero, gastronómico y de confitería.

Los beneficios específicos y el listado de comercios adheridos pueden consultarse en los sitios oficiales de ambas ciudades. Quienes viajen desde Argentina hacia Punta Arenas pueden revisar las promociones disponibles en www.ciudadantartica.cl/tarjeta-integracion-austral, mientras que los residentes chilenos que viajen a Río Gallegos podrán hacerlo en www.tarjetaia.riogallegos.gob.ar.

