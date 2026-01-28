GRATUITO, ONLINE Y ABIERTO A LA CIUDADANÍA: SEREMI DE JUSTICIA Y DEL TRABAJO LANZAN EN MAGALLANES CURSO VIRTUAL SOBRE DERECHO AL TRABAJO

​Con el objetivo de fortalecer la formación en derechos humanos y promover el conocimiento de los derechos laborales, la SEREMI de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, junto a la SEREMI del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa Mayorga, realizaron el lanzamiento regional del curso virtual “Promoción y Protección del Derecho al Trabajo y los Derechos Laborales”, una iniciativa gratuita, en modalidad online y abierta a toda la ciudadanía.



El curso busca reforzar la comprensión del trabajo decente como un componente esencial de los derechos humanos, promoviendo el respeto por la dignidad, la igualdad y la justicia social en el ámbito laboral. Esta iniciativa ha sido elaborada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, en colaboración con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y está dirigida tanto a funcionarias y funcionarios públicos como a personas de la comunidad interesadas en conocer los fundamentos jurídicos y éticos del derecho al trabajo y de los derechos laborales.



La Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, Michelle Peutat Alvarado, destacó el compromiso institucional en esta materia, señalando que: “Este curso refleja el compromiso permanente de la Subsecretaría de Derechos Humanos con la promoción y educación en derechos humanos, particularmente en un ámbito tan relevante como el derecho al trabajo. A través de esta herramienta formativa, buscamos acercar a la ciudadanía y a las y los trabajadores contenidos fundamentales que permitan fortalecer el ejercicio efectivo de sus derechos, contribuyendo así a una cultura democrática basada en la dignidad, la igualdad y la justicia social, principios que como Estado tenemos el deber de impulsar de manera continua y en todos los territorios.”



Durante el lanzamiento, se relevó la importancia de acercar este tipo de herramientas formativas a los territorios, destacando que el conocimiento de los derechos laborales constituye un elemento clave para su ejercicio efectivo y para el fortalecimiento del diálogo social. En ese contexto, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa Mayorga, señaló que: “Este es un ejercicio muy positivo, en el que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de sus respectivas secretarías regionales ministeriales, hemos convocado a dirigentes y dirigentas sindicales. Como Estado, es fundamental no solo entregar información sobre el curso, sino también proporcionar herramientas que permitan a las y los trabajadores, así como a sus representantes, conocer y ejercer sus derechos laborales, tanto en el ámbito colectivo como individual. Muchos dirigentes cumplen además una labor clave de orientación, y esta instancia —a través de la virtualidad— representa una oportunidad concreta para fortalecer sus trayectorias formativas.”



Asimismo, se destacó que la formación continua en esta materia contribuye a mejorar las relaciones laborales, fortalecer el diálogo social y promover condiciones de trabajo justas y libres de discriminación. En ese sentido, Constanza Olivares, representante del sindicato de Clínica IMET, valoró la iniciativa, señalando que el uso de plataformas en línea amplía las posibilidades de capacitación, facilitando el acceso a estos contenidos a través de herramientas disponibles para toda la población interesada en profundizar sus conocimientos en estas materias.



El curso tiene una duración total de 20 horas y se estructura en cuatro módulos temáticos: introducción a los derechos humanos y su relación con el trabajo; historia del derecho al trabajo; marco normativo nacional e internacional; y herramientas de protección laboral.



El curso “Promoción y Protección del Derecho al Trabajo y los Derechos Laborales” se encuentra disponible en la Plataforma de Formación en Derechos Humanos, a través del sitio web formacionddhh.minjusticia.gob.cl, donde las personas interesadas pueden inscribirse utilizando su Clave Única.



