DEL 2016 AL 2026: LA NOSTALGIA QUE DOMINA LAS REDES TAMBIÉN SE VIVE EN MAGALLANES

Durante las primeras semanas de 2026, el llamado “trend 2016–2026” se ha tomado redes sociales y plataformas digitales, impulsado por la nostalgia y la comparación entre dos momentos separados por una década. La tendencia, ampliamente comentada a nivel nacional, también encontró eco en Magallanes, donde usuarios, comunicadores y figuras públicas revisitan cómo era la región hace diez años y cuánto —o qué poco— ha cambiado.

En 2016, Chile era gobernado por Michelle Bachelet, en un año marcado por el inicio del ciclo electoral que desembocaría en la elección presidencial de 2017. En Magallanes, la máxima autoridad regional era el entonces intendente Jorge Flies, en una época en que aún no existía la figura del gobernador regional electo. Recién en diciembre de ese año se promulgó la ley que permitió, por primera vez, la elección directa de gobernadores, un cambio institucional que hoy parece natural, pero que en 2016 aún era una promesa.

A nivel local, 2016 también fue un año de elecciones municipales. En Punta Arenas asumía Claudio Radonich, mientras que en Puerto Natales la alcaldía era encabezada por Fernando Paredes Mansilla y en Porvenir se consolidaba la reelección de Marisol Andrade. En el Congreso, la representación regional estaba marcada por los senadores Carlos Bianchi y Carolina Goic, y por diputados como Gabriel Boric y Juan Morano, en un escenario parlamentario que hoy es distinto, tanto en número de cupos como en correlación de fuerzas.

Pero el trend no se quedó solo en la política. En Magallanes, la nostalgia también se expresó en lo cotidiano: los fuegos artificiales de Año Nuevo, que hoy ya no forman parte de las celebraciones oficiales; eventos tradicionales como la Oveja Blanca y Negra, fuertemente vinculados a la identidad regional; y una escena radial donde Radio Polar cumplía —como ahora— un rol central en la conversación pública.

En ese contexto, los propios conductores y equipos de Polar Comunicaciones se sumaron al fenómeno, revisitando archivos, anécdotas y recuerdos de 2016, conectando a audiencias que viven en la región y también a la diáspora magallánica. El ejercicio no solo apeló a la nostalgia, sino también a una reflexión compartida: qué ha cambiado realmente en diez años y qué elementos —políticos, culturales y sociales— siguen marcando la vida en el extremo sur.

Así, el trend 2016–2026 dejó de ser solo una moda digital y se transformó, desde Magallanes, en una invitación a mirar el pasado reciente con perspectiva crítica, memoria y sentido territorial, recordando que el tiempo avanza, pero la identidad regional sigue siendo un punto de encuentro común.