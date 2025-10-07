Punta Arenas,
7 de octubre de 2025

MUNICIPIO ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS

​El beneficio total superó los once millones de pesos y fue entregado a catorce agrupaciones de la comuna.

En una nueva jornada de entrega de subvenciones, la Municipalidad de Punta Arenas otorgó un total de $11.162.184 a catorce organizaciones sociales, culturales y deportivas de la comuna. Esta instancia forma parte del apoyo anual que entrega el municipio a agrupaciones comunitarias, el cual ya suma 205 organizaciones beneficiadas en lo que va del año.
"Hemos hecho un gran trabajo junto al Concejo Municipal, que de manera unánime aprobó todos los fondos, fundamentales para cientos de vecinos que disfrutan de actividades deportivas, sociales y de adultos mayores. Aquí, por ejemplo, también hay agrupaciones de cueca que participaron como pudieron ver", expresó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Por su parte, Nicole Jerez, coordinadora territorial de Servicio País, informó que gracias a la reciente subvención recibida se podrán implementar diversos talleres comunitarios en los barrios del sector Sur Poniente. "Año a año trabajamos esta subvención junto a las organizaciones con las que colaboramos, y este 2025 realizaremos talleres de teatro, manualidades y reciclaje de papel, entre otros", explicó.

Finalmente, María Vivar, del Club de Adultos Mayores Violeta Parra, comentó: "Nosotros somos un grupo de 23 socias que todos los miércoles realizamos reuniones en nuestro club. Trabajamos, hacemos manualidades y ahora el proyecto fue para comprar máquinas de coser, con las que fabricaremos nuestras propias sábanas".


